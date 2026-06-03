Рамэн в школе: сеть ресторанов «Иппудо» поддерживает стартап-программу для старшеклассников

Сотрудничество сети «Иппудо» и школы в Фукуоке позволяет ученикам познакомиться с культурой стартапов, создавая собственные блюда на основе рамэна.

Школьный конкурс идей

Основанная в 1941 году, школа «Янагава» в Фукуоке известна по всей Японии спортивными достижениями, прежде всего в теннисе и бейсболе. Однако недавно школа заявила о себе программой, запущенной в июне 2025 года совместно с «Иппудо» (фукуокской компанией с ресторанами рамэна в 16 странах и регионах), чтобы познакомить учащихся с культурой стартапов. Команда-победитель отправится в США.

Учебная программа стартап-курса школы «Янагава»

Учащиеся формируют команды по 3-5 человек. Все учащиеся изучают основы маркетинга и разработки новых продуктов. Отборочный этап: оценка предложений новых продуктов от каждой команды. Основной этап: оценка идей по организации работы точки. В финал выходят три команды. Специальные лекции для команд-финалистов. Команды-финалисты запускают бизнес в фудтраках. Команда-победитель отправляется в США на стажировку в «Иппудо Нью-Йорк».

Старшеклассники, решившие участвовать в программе, формируют команды, а сотрудники «Иппудо» обучают их маркетингу и разработке новых продуктов, разбирая кейсы с видеоматериалами.

Затем, на отборочном этапе, команды готовят концепцию нового продукта и выносят предложение на суд жюри. На основном этапе оцениваются их идеи по организации торговых точек. Три лучшие команды проходят специальное обучение у сотрудников «Иппудо» и партнёрских компаний по таким темам, как управление и финансы, разработка продуктов и организация торговли.

В рамках конкурса команды предложили такие идеи, как «рамэн, вдохновляющий на мысли о космосе» и «кафе, где можно собрать рамэн по своему вкусу».

Учащийся старшей школы Ямасита Мандзиро вместе со своей командой прошёл в следующий тур, предложив рамэн с острой пастой юдзу-косё и цукудани из местных водорослей нори, передающий местный колорит Янагавы и Фукуоки. «Мы надеемся, что это блюдо вызовет улыбку у тех, кто его попробует», — сказал Ямасита.

Три команды-финалиста будут торговать с фудтраков на фестивале в соседнем университете. Команда-победитель определяется по совокупной оценке, включающей объём продаж и итоговую презентацию. Победители поедут в США на стажировку в «Иппудо Нью-Йорк».

Программа, дающая реальный опыт

Одна из ключевых особенностей программы – возможность на практике познакомиться с тем, как устроена повседневная работа бизнеса. Участники формируют команды, выбирая товарищей из своего класса, других классов или даже разных параллелей. Это напоминает работу в компании, где сотрудники из разных отделов объединяются, чтобы внести свой вклад.

Все участники отметили, насколько ценен такой опыт. Преподаватель Кояма Такаюки, ранее работавший в фармацевтической компании «Тайсё», объясняет: «Мы ограничили размер команды максимум пятью участниками, потому что, по моему опыту, в больших группах всегда находятся те, кто остаётся в стороне. В реальном бизнесе нет учебников. Нужно уметь находить ответы на вопросы, для которых не существует готовых решений. Замечательно, что ученики получают этот опыт в таком раннем возрасте».



Школа «Янагава» активно сотрудничает с бизнесом. Уже четыре года подряд её ученики совместно с фармацевтической компанией «Тайсё» разрабатывают этикетки для энергетического напитка «Липовитан D» (© Хибино Кёдзо)

«Иппудо» подготовила для учащихся специальные занятия по основам разработки продуктов и управления торговыми точками. Компания также направляет сотрудников для участия в оценке проектов, предоставляет фудтраки и помогает с их эксплуатацией.

Материнская компания «Иппудо» – Chikaranomoto Holdings – активно занимается образовательными инициативами в сфере питания: проводит уроки в начальных школах и кулинарные мастер-классы для детей. Директор и руководитель отдела разработки продуктов Янагимото Кэйсукэ отметил: «Работа с рамэном как с настоящим бизнесом даёт старшеклассникам ценный опыт. Уже само участие в таком проекте многого стоит. С интересом жду, когда ученики представят идеи, отражающие их собственное уникальное видение».

Часть масштабных преобразований школы

Программа стартапов во многом отражает взгляды директора школы Коги Кэна. Внук основателя, он стал третьим руководителем школы в 2002 году, в возрасте 33 лет. С 2009 года он также занимает пост директора и последовательно меняет подход школы к образованию.

Основные принципы были существенно пересмотрены в ответ на проблемы экономической стагнации Японии и снижения рождаемости. Кога отказался от прежнего акцента на кружках и академических показателях, предложив ряд нестандартных инициатив, направленных на развитие самостоятельности и творческого потенциала учащихся, а также на формирование глобального мировоззрения. Сегодня образовательная политика школы опирается на три ключевые концепции: «глобальная академия», «умная школа» и космическое образование. Программа стартапов стала ещё одним новым элементом этой системы.

«Недостаток идей – одна из главных причин экономической стагнации Японии, – отмечает Кога. – Сейчас нам нужны люди, способные менять правила игры в бизнесе. Чтобы воспитать таких талантливых специалистов, мы должны показать им мир с разных сторон. Программа стартапов – один из способов это сделать».



Школа «Янагава», активно внедряющая реформы (© Хибино Кёдзо)

«Оценка человека не должна сводиться только к результатам тестов – нужны разные формы аттестации, – подчёркивает Кога. – Но поначалу мои идеи не находили отклика ни у учеников, ни у их родителей. Действительно, для поступления в университет нужны высокие баллы. Когда я объявил, что в 2030 году наша школа проведёт первую в мире “космическую экскурсию”, многие сказали: “Он сошёл с ума”».

Однако сейчас университеты всё чаще используют более комплексные методы отбора при поступлении, учитывая не только оценки, но и мотивацию к обучению и личностные качества абитуриентов. Это постепенно приводит к более широкому признанию подхода школы «Янагава». «Мы воспитываем не отличников, а учеников с широким кругозором». Идеи Коги начинают находить понимание и привлекают в школу всё больше новых учащихся.

Предыстория рамэн-программы

Почему школа сделала рамэн основой своей стартап-программы? Всё началось осенью 2023 года, когда в школу приехала телевизионная съёмочная группа. Во время интервью с немецким студентом по обмену репортёр спросил: «Какая еда тебе нравится?» Тот ответил: «Рамэн, но в школьной столовой его не подают!»

Этот сюжет привлёк внимание Кавахары Сигэми, основателя «Иппудо» и председателя компании Chikaranomoto Holdings. Благодаря его знакомству с директором школы уже следующей весной рамэн «Иппудо» появился в меню школьной столовой.



Ученикам нравится рамэн «Иппудо», который подают в школьной столовой (Предоставлено школой «Янагава»)

Несколько месяцев спустя Кавахара сам посетил школу. В кабинете директора он обратил внимание на материалы, рассказывающие о программе стартапов, и поинтересовался, может ли его компания как-то поучаствовать.

Кога вспоминает: «Кавахара проявляет большой интерес к развитию человеческого потенциала и сам предложил помощь. Мы сразу нашли общий язык. Довольно быстро определили направление программы с использованием рамэна «Иппудо», после чего перешли к обсуждению конкретных деталей».

Ценность опыта неудач

Кога излучает жизнерадостность и оптимизм.

Он даже взял себе прозвище «Дзэккотё», которое примерно переводится как «супердиректор», но также созвучно японскому выражению «пик формы». Кога носит футболки с надписью «Супердиректор» и своим портретом-шаржем. Он обладает удивительной способностью воспринимать неудачи с юмором и превращать их в повод для конструктивного разговора.



Кога в своей фирменной футболке «Супердиректор» (© Хибино Кёдзо)

Коги считает: «Открытие ресторана рамэн с нуля почти неизбежно связано с риском провала. Но получить опыт неудачи ещё в старшей школе – бесценно».

Три команды-финалиста планируют скоро начать работу своих фудтраков. Но сначала участники будут сообща продумывать, как решать практические задачи – от закупки ингредиентов и расчёта рентабельности до скорости обслуживания.

Пока они сами не знают, чему именно научатся в процессе. Но работа в команде над незнакомыми задачами наверняка станет для них важной подготовкой к будущему. Их усилия станут первым шагом к новым возможностям как для них самих, так и для новых направлений в образовании.

Фотография к заголовку: ученики школы «Янагава» едят рамэн «Иппудо» во время обеденного перерыва (предоставлено школой «Янагава»)