«Я больше так не могу!»: почему японские работники всё чаще обращаются в агентства по увольнению

Японские работники всё чаще прибегают к услугам специализированных агентств по увольнению. Эти посредники берут на себя ведение всех бюрократических процедур в тех случаях, когда руководство компании неохотно расстается с сотрудниками или намеренно чинит препятствия их уходу.

«Атмосфера, в которой невозможно сказать об увольнении»

В Японии всё больше работников прибегают к услугам агентств по увольнению, которые берут на себя задачу официально уведомить работодателя о намерении сотрудника покинуть компанию.

Согласно отчету, опубликованному в октябре 2024 года платформой по поиску работы Mynavi, среди 800 опрошенных (допускалось несколько вариантов ответа) основной причиной обращения в такие агентства стало то, что руководство «пыталось или попыталось бы помешать увольнению» (40,7%). Вторым по популярности ответом стал вариант «Я находился в такой атмосфере, где невозможно было открыто сказать о желании уволиться» (32,4%). Именно эта причина чаще всего встречалась в интервью, которые автор проводил лично.

В качестве примера можно привести мужчину в возрасте около тридцати лет, который сменил сферу деятельности и стал инженером без опыта работы. «Если бы я продолжил работать, я бы только создавал им проблемы, – признаётся он, – поэтому я решил обратиться в агентство». Он работал в команде корпорации, и обстановка в коллективе была вполне благоприятной. Однако, несмотря на то что он тратил всё свободное время на обучение, ему было трудно показывать высокие результаты, и вскоре возникло гнетущее чувство, что он тянет коллег назад. Спустя год у него началось расстройство сна и депрессия, он стал чаще пропускать работу. Находясь в состоянии, когда трудно принимать взвешенные решения, он не мог заставить себя сказать, что достиг своего предела, хотя продолжал регулярно встречаться с начальником.

В данном случае со стороны работодателя не было никаких нарушений. Однако для сотрудников, чье слишком серьезное и ответственное отношение к делу доводит их до депрессии, сам разговор с руководством об увольнении превращается в источник колоссального стресса.

Проблема харассмента

Существуют и такие случаи, когда вина компании совершенно очевидна. Типичный пример – харассмент и профессиональная травля. Одна молодая сотрудница, которая пришла в компанию сразу после выпуска и уволилась всего через три месяца, была вынуждена обратиться в агентство, поскольку начальник при коллегах неоднократно называл её «слишком толстой» и кричал на неё без всякого повода. В итоге девушка просто не смогла больше выходить на работу и попросила помощи у посредников.

Поскольку она работала в крупной корпорации, можно предположить, что там существовали внутренние каналы для жалоб. Однако вряд ли стоит ожидать, что новый сотрудник, загнанный в угол, сможет трезво оценить ситуацию и воспользоваться такими опциями. Даже если бы она подала жалобу, не было никаких гарантий, что проблему решат. Прямая конфронтация с руководителем могла быть опасной, а сама тема увольнения казалась неподъемной.

Вот еще один пример. Женщина в возрасте около сорока лет, которая недавно сменила работу и перешла в компанию среднего размера, столкнулась с тем, что новый начальник выразил к ней романтический интерес. Она отвергла его ухаживания, после чего стала мишенью для постоянных вербальных атак. Несмотря на то, что она была опытным профессионалом с отличным послужным списком и уже имела опыт смены компаний, она всё равно чувствовала себя не в силах противостоять обидчику.

В конце концов она поняла, что ей нужно снова менять работу, но работодатель отказывался идти навстречу в процедурах увольнения. «Я никогда не думала, что мне придется воспользоваться услугами агентства по увольнению», – вспоминает она.

Когда увольнение становится невозможным

Как показывает пример женщины за сорок, услугами агентств по увольнению пользуется не только молодежь. Опрос, проведенный Tokyo Shōkō Research со 2 по 9 июня, выявил, что хотя 53,7% клиентов составляют люди в возрасте около двадцати лет, 35% приходится на тридцатилетних и сорокалетних. Это подтверждает, что спрос на подобные услуги растет даже среди опытных сотрудников среднего звена.

Независимо от возраста работника, корень проблемы кроется в нежелании компаний идти навстречу тем, кто решил уйти. Одна женщина в возрасте около тридцати лет, работавшая на крупном промышленном предприятии, поделилась: «Даже когда я уже нашла новую работу, они просто отказывались оформлять мое увольнение».

В той компании была внедрена система контроля за соблюдением законодательства, но поскольку непосредственный начальник всячески затягивал бюрократические процедуры, дело не двигалось с мертвой точки. Как только в процесс вмешалось агентство по увольнению, отдел кадров наконец отреагировал, и сотрудница смогла покинуть компанию в желаемые сроки.

Для рядового сотрудника переговоры об увольнении всегда несут оттенок неопределенности. В японской практике нередки случаи, когда на человека, решившего уйти, оказывают мощное давление или осыпают оскорблениями. Причина в специфической корпоративной культуре, завязанной на стаже и коллективных результатах: кадровики и начальство часто воспринимают уход сотрудника как личное предательство.

Таким образом, можно сказать, что резкий рост популярности агентств по увольнению лишь обнажил проблему, которая годами оставалась скрытой. Раньше работники предпочитали терпеть до последнего, чтобы избежать конфликтов, но появление таких сервисов сделало это глубинное напряжение видимым для общества.

Необходимость системных перемен

Согласно статистике Министерства внутренних дел и коммуникаций, в течение 2024 года место работы сменили 3,3 миллиона человек, в то время как еще 10 миллионов выразили желание это сделать.

В эпоху, когда нормой был «пожизненный найм», а увольнения случались редко, процедура ухода находилась под контролем непосредственного руководителя и не вызывала особых проблем. Но сегодня, когда мобильность рынка труда выросла, на плечи менеджеров ложится дополнительная нагрузка, что порой вызывает негатив по отношению к уходящим сотрудникам. Такая ситуация создает серьезные правовые риски для компаний.

Чтобы избежать конфликтов, работодателям необходимо повышать юридическую грамотность внутри коллективов, а также установить четкие правила для переговоров об увольнении на основе трудового регламента компании. Сотрудники должны знать, что имеют право уволиться, уведомив компанию за 14 дней, и использовать при этом накопившиеся дни оплачиваемого отпуска. Поскольку некоторые сотрудники не до конца понимают, как правильно уволиться, процесс ухода должен быть полностью прозрачным и поддерживаться отделом кадров или независимыми системами.

Однако внедрение таких правил требует времени. До тех пор число обращений в агентства по увольнению, скорее всего, будет только расти. При этом тем, кто обращается к услугам подобных сервисов, стоит проявлять осторожность.

Услуги по увольнению предоставляют частные компании, профсоюзы и юридические фирмы. Частные агентства без юридической лицензии имеют право лишь официально уведомить работодателя о решении клиента. Это означает, что если потребуется обсуждение таких условий, как использование дней оплачиваемого отпуска, неоплаченные переработки и др., работнику придётся участвовать в переговорах напрямую и, соответственно, прибегнуть к услугам адвоката, так как только адвокаты имеют право проводить переговоры об условиях труда. Если компания без соответствующей квалификации (например такая, как известное агентство «Момури») начнет вести правовые переговоры, это может быть расценено как «незаконное юридическое представительство» и нарушение Закона об адвокатуре.

В эпоху, когда от человека ожидают постоянного развития навыков и построения независимой карьеры, вопрос открытого и цивилизованного увольнения становится крайне важным. Наступит ли время, когда услуги агентств-посредников больше не понадобятся?

Фотография к заголовку: © Pixta