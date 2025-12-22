Тюремный срок за рисунок: 104-летний живой свидетель рассказывает о применении в Японии в годы войны Закона о поддержании общественного порядка

Тюремный срок за рисунок: 104-летний живой свидетель рассказывает о применении в Японии в годы войны Закона о поддержании общественного порядкаОбщество Культура История
Арест учителя
«Ну да… неприятная была история. Если бы всё шло как положено, я бы окончил школу и стал учителем – преподавал бы изобразительное искусство», – так начал Хисия Рёити рассказ о «деле», которое изменило его судьбу 84 года назад, в 1941-м, когда ему было девятнадцать.
В 1936 году Хисия поступил в Асахикавское педагогическое училище, готовившее школьных учителей. Он любил рисовать и присоединился к художественному кружку. Официально одобренные школьные киносеансы ему быстро наскучили: вместе с друзьями он тайком выбирался из общежития, чтобы смотреть в городе фильмы по своему вкусу, или запоем читал книги, которые стопками покупал в книжных лавках. Он был впечатлительным юношей, любившим искусство.
Но в январе 1941 года, накануне войны между Японией и США, их любимый наставник – руководитель художественного кружка Кумата Масагоро – был внезапно арестован Специальной высшей полицией (токко), занимавшейся надзором за идеологией и общественными движениями. Его обвинили в нарушении Закона о поддержании общественного порядка. Кумата участвовал в «движении жизненных рисунков», стремившемся изображать повседневную жизнь без прикрас, и именно этим привлёк к себе внимание. Девятнадцатилетний студент, искренне принимавший наставления учителя, не мог понять, что вообще происходит.
«Я ведь и слова такого – “Закон о поддержании общественного порядка” – не знал. По сравнению с другими студентами я был совсем ещё наивный. Ребята поострее умом говорили: “Рано или поздно это и нас заденет”, а я думал: “Чепуха. Не может такого быть” – и жил себе спокойно».
Однако после ареста учителя атмосфера в училище резко изменилась. Из армии был направлен так называемый «прикомандированный офицер», следивший за взглядами и высказываниями студентов и преподавателей. Его полномочия были широки, он вмешивался даже в управление школой. Под предлогом того, что «члены художественного кружка находятся под влиянием Куматы», мартовский выпуск студентов был отменён, и Хисия с товарищами принудительно оставили на второй год.
Один рисунок
«Если сидеть тихо, то всё обойдётся, и я смогу окончить училище», – думал он. Но через восемь месяцев после ареста учителя, утром 20 сентября 1941 года, когда Хисия спал в общежитии, его разбудили трое следователей токко.
«Ввалились гурьбой, показали ордер и сразу спросили: “Помнишь Кумату Масагоро?” Я ответил: “Помню”. Тогда сказали: “Бери умывальные принадлежности”, – и увели». Соседи по комнате могли лишь с тревогой проводить его взглядом. Всего были арестованы пятеро членов художественного кружка.
На допросах его снова и снова расспрашивали об одном конкретном рисунке. На нём были изображены двое студентов, беседующие друг с другом с книгами в руках. Это был всего лишь эпизод из жизни общежития. Однако следователи, специализировавшиеся на «идеологических преступлениях», заявили, что молодые люди на рисунке якобы обсуждают коммунистическую литературу.
Но у Хисия и в мыслях не было ничего подобного. «Тогда я вообще не думал ни о каком коммунизме. Для молодёжи важно читать книги – это своего рода жизненная работа. В общежитии были в моде темы вроде чтения, музыки, культурной жизни. Кумата-сэнсэй тоже работал с такими сюжетами».
Серия арестов учителя и учеников, которые всего лишь рисовали сцены из собственной жизни, получила название «дело жизненных рисунков». Злополучный рисунок, ставший одним из поводов для ареста, позже был закрашен младшими братьями Хисии и до наших дней не сохранился.
«Признание»
На допросах от Хисии требовали «признания». Под угрозами и давлением он в конце концов «написал то, о чём сам никогда не думал. Если напишешь так – следователь доволен, вот и подлаживаешься», – вспоминает он. Некоторых били по лицу, избивали бамбуковыми палками. Хисия, испугавшись угроз, не решался сопротивляться.
В той же Асахикавской тюрьме содержался его близкий друг Горо Мацумото. «Следователь допрашивал нас по очереди. Он говорил Мацумото: “Хисия уже вот так сказал”, – и на этом строил протоколы». В итоге оба, сами того не осознавая, были превращены в «коммунистов».
Зимой температура в Асахикавской тюрьме опускалась до минус тридцати – Хисия и сейчас удивляется, что ему удалось выжить. Были моменты, когда он думал о самоубийстве, вонзая иглу в руку. За тюремной стеной, буквально в нескольких шагах, стоял дом его семьи. «По утрам в тюрьме били в колокол – “кан, кан”. Его было слышно и дома. Мать и братья, наверное, поняли, что я здесь».
В общей сложности Хисия провёл под стражей – в изоляторе и в Асахикавской тюрьме – год и три месяца.
Расширение сферы репрессий
Закон о поддержании общественного порядка был принят в 1925 году, на фоне мирового потрясения, вызванного революцией в России 1917-м. В Японии он был направлен против организаций, ставивших целью «изменение государственного строя» и «отрицание частной собственности». Почётный профессор Отарусского коммерческого университета Огино Фудзио, специалист по истории Японии нового и новейшего времени, отмечает, что даже по официальной статистике число арестованных внутри страны приближается к 70 тысячам. Число погибших от пыток, по его оценке, составляет около ста человек. Если же учитывать тех, кто умер от последствий психологических травм, то речь может идти о нескольких сотнях.
При этом сам Хисия на протяжении всей жизни последовательно отрицал какую-либо связь с коммунистическим движением. «Я ведь красным флагом не размахивал. Никогда в таких движениях не участвовал. Мыслей о том, чтобы делать Японию “красной”, у меня не было».
Хисия Рёити и эпоха войны
1917 год
Русская революция
1925 год
Принятие Закона о поддержании общественного порядка
1928 год
Первая поправка к закону; высшей мерой наказания становится смертная казнь
1935 год
Коммунистическая партия фактически уничтожена
1937 год
Японо-китайская война
1941 год
Вторая поправка к закону
Арест Хисия Рёити и других (дело «жизненных рисунков»)
Начало войны между Японией и США
1943 год
Обвинительный приговор Хисия Рёити: один год и шесть месяцев лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора на три года)
1945 год
Окончание войны
Отмена Закона о поддержании общественного порядка по распоряжению оккупационных властей
Так почему же был арестован Хисия Рёити?
По словам Огино Фудзио, за десять лет – с момента принятия закона и до 1935 года – в результате репрессий властей Коммунистическая партия Японии была практически уничтожена. После 1935 года Специальная высшая полиция, стремясь сохранить своё существование как институт, начала искать новые объекты для преследования. В условиях затяжного военного противостояния в Восточной Азии и на фоне надвигающегося конфликта с США страна вступала в режим «тотальной войны». Теперь в категорию «сил, критически настроенных по отношению к правительству» были включены социал-демократические партии, рабочее движение, либералы, новые религиозные течения и христианство.
Движение жизненных рисунков, подвергшееся репрессиям в 1941 году, не стало исключением. По мнению Огино Фудзио, власти опасались, что внимание к жизненным реалиям и истокам бедности может привести к осознанию социальных противоречий и стать зародышем критики существующего строя или даже попыток восстановления Коммунистической партии. К тому же Закон о поддержании общественного порядка дважды подвергался ужесточению, а «все рычаги его применения находились в руках властей, что позволяло толковать его сколь угодно расширительно» (Огино Фудзио). Подобная реальность, подчёркивает он, представляет собой исторический урок, напрямую перекликающийся с современностью.
«Свобода и мир»
В 1943 году Хисия был приговорён к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора, исключён из педагогического училища, а в конце войны призван в армию как резервист. Лишь после поражения Японии Закон о поддержании общественного порядка был отменён в 1945 году по приказу штаба союзных оккупационных войск (GHQ).
Но рана в его душе осталась. Долгое время после войны Хисия не говорил о своём аресте. Лишь благодаря усилиям исследователей и гражданских групп, узнавших о деле жизненных рисунков, он постепенно начал открываться – и вместе с этим пришёл гнев. Добиваясь восстановления чести своей и погибших товарищей он каждый год ездит в парламент, участвуя в подаче прошений о государственной компенсации и официальных извинениях.
В свои 104 года он по-прежнему ежедневно читает газеты. Человек, у которого когда-то отняли свободу и достоинство, глядя на сегодняшний мир, говорит: «Есть какое-то смутное чувство тревоги – а всё ли идёт так, как должно».
Когда в 2017 году был принят закон с положениями о «наказании за сговор» (так называемый закон о подготовке к терроризму), Хисия вместе с гражданскими активистами выступал против. Его насторожило сходство с прошлым – возможность быть обвинённым без реальных оснований. Сейчас обсуждается и идея закона о предотвращении шпионажа.
Над вопросом, какое послание он больше всего хотел бы донести до общества сегодня, Хисия надолго задумался, а затем сказал: «Хочу, чтобы берегли свободу и мир. Только это. Мне не кажется, что мы живём в обществе, которое по-настоящему наслаждается свободой и миром. Кажется, где-то есть лазейка…»
Фотография к заголовку: автопортрет «В красной шляпе», написанный в 1943 году после условного освобождения, и Рёити Хисия во время интервью. Асахикава, 11 ноября 2025 г.