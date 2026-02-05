Венец карьеры Сакамото Каори: японская сборная фигуристов готова к борьбе за олимпийское золото и призовые места в Милане-2026

6 февраля стартует зимняя Олимпиада в Милане и Кортине-2026. В японской сборной по фигурному катанию Сакамото Каори (Sysmex) претендует на медаль в женском одиночном первенстве, Кагияма Юма (Oriental Bio/Университет Тюкё) – в мужском, а дуэт Миура Рику и Кихара Рюити (Kinoshita Group) – в категории парного катания. Сможет ли команда Японии превзойти результат зимней Олимпиаде в Пекине, где были завоёваны две серебряные и две бронзовые медали? Япония, по праву считающаяся одним из мировых лидеров в фигурном катании, готовится в очередной раз продемонстрировать свою мощь.

Сборная Японии – в авангарде мирового фигурного катания

На четырёх чемпионатах мира, прошедших после зимней Олимпиады в Пекине, японские фигуристы завоевали в общей сложности 14 медалей. Среди них – три выигранных подряд золота Сакамото и две победы дуэта Миура – Кихара. Япония подтвердила свой статус мирового лидера в фигурном катании.



Японская олимпийская сборная по фигурному катанию. Первый ряд слева направо: Миура Као, Сато Сюн, Кагияма Юма, Сакамото Каори, Накаи Ами, Тиба Монэ. Второй ряд слева направо: пары Кихара Рюити и Миура Рику, Моригути Сумитада и Нагаока Юна, танцевальный дуэт Ёсида Утана и Морита Масая. 21 декабря 2025 года, национальный стадион Ёёги, Токио (Jiji Press)

«Как минимум серебро»

После бронзовой медали на Олимпиаде в Пекине японская звезда женского фигурного катания Сакамото Каори неизменно демонстрировала отличные результаты, экспериментируя с новыми музыкальными жанрами и стилями. По словам Сакамото, в нынешнем сезоне, который станет финалом её спортивной карьеры, она намерена придерживаться собственного стиля, делая ставку на «плавное скольжение и высокую скорость». На Играх в Пекине Сакамото завоевала бронзовую медаль в личном первенстве, а в командном турнире после пересмотра результатов Япония стала обладательницей серебряной награды. Именно поэтому Сакамото заявляет о стремлении получить «настоящее серебро», стремясь завоевать как минимум второе место как в личном, так и в командном зачёте.

До начала нынешнего сезона Сакамото отрабатывала тройной аксель, однако сейчас она решила сосредоточиться на своей фирменной манере катания. В то время как всё больше фигуристок осваивают сложные прыжки, Сакамото предпочла последовать совету своего хореографа Бенуа Ришо: «Для тех, кто не владеет ультра-си, есть иные пути к победе». После Олимпиады в Пекине оценки Сакамото стабильно росли, а регулярные победы придали ей уверенности в своих силах.

Аделина Петросян, троекратная призёрка чемпионатов России, планирует выступать в качестве нейтральной спортсменки. Она выполняет такие сложнейшие элементы, как четверной лутц, четверной тулуп и тройной аксель. «Однажды я задумалась над тем, как добиться победы в условиях, когда другие спортсмены владеют прыжками ультра-си. В сезоне 2023-24 года, одержав победу на всех стартах, включая Чемпионат мира, я пришла к выводу: залог моего успеха – в чистоте прокатов и отсутствии ошибок», - вспоминает Сакамото.

Начало нынешнего сезона оказалось не слишком удачным. Сакамото заняла лишь второе место в первом в сезоне турнире серии Challenger, а также на последовавшем за ним этапе Гран-при. «Это серебро имело большое значение», – считает Сакамото. Она исправила ставшую роковой ошибку с вращением и одержала убедительную победу, набрав 227,18 балла, – лучший официальный результат в мире в этом сезоне.

«После первого турнира Гран-при мне удаётся постепенно улучшать свои результаты. Я чувствую, что мне больше не надо убеждать себя «постараться ещё раз», достаточно просто плыть по течению», – уверенно говорит Сакамото.

В финале Гран-при из-за досадной ошибки в короткой программе Сакамото упустила победу, заняв лишь третье место. Однако горечь поражения только усилила её мотивацию и на чемпионате Японии фигуристка завоевала первое место с результатом 234,96 балла. Она одержала убедительную победу несмотря на помарку на проблемном тройном лутце, помешавшую получить надбавку за качество исполнения элемента (GOE).

На зимней Олимпиаде Сакамото предстоит соперничество не только с россиянкой Аделиной Петросян, но и с американкой Алисой Лю, одержавшей стремительную победу в Чемпионате мира после возвращения в большой спорт в прошлом сезоне.

«Я думала не об Олимпиаде, а о том, что это мой последний чемпионат Японии», – с усмешкой вспоминает Сакамото о победе, обеспечившей ей место в олимпийской сборной. При этом в её копилке достаточно мировых наград, а девиз «Делай безупречно то, что должен – и результат обеспечен» подчёркивает полную готовность к предстоящей борьбе.

В женском одиночном катании Японию представят ещё две фигуристки. Накаи Ами, владеющая тройным акселем, дебютировала на этапе Гран-при во Франции, где сумела превзойти Сакамото и одержала сенсационную победу с результатом 227,08 балла. Если на зимней Олимпиаде Накаи сохранит форму, показанную на этапе во Франции, она вполне сможет включиться в борьбу за медали. Ещё одна фигуристка, Тиба Монэ, способна преодолеть порог в 220 баллов благодаря своей стабильности. Если она продемонстрирует свой максимум, у неё также появится шанс оказаться на подиуме.

Лидер японского мужского катания

На зимней Олимпиаде в Пекине серебряная медаль Кагиямы стала высшей наградой среди японских фигуристов. Участие в сборной таких мировых звёзд, как Ханю Юдзуру и Уно Сёма, придаёт этой медали особое значение.

В течение двух сезонов (2022 – 2024) из-за травмы левой лодыжки Кагияма избегал исполнения сложных прыжков, делая ставку не на технику, а на качество своих программ. Его главный соперник, американский фигурист Илья Малинин, владеющий всеми видами четверных прыжков, включая четверной аксель, демонстрирует ошеломительные успехи. Тем не менее, высочайшее качество исполнения программ четыре раза подряд обеспечило Кагияме место на пьедестале почёта чемпионатов мира. Это позволяет надеяться, что на Олимпиаде в Милане он сможет подтвердить свой статус лидера.



Кагияма Юма выступает в короткой программе среди мужчин на финале Гран-при по фигурному катанию. 4 декабря 2025 года, Международный стадион IG Арина, префектура Айти (Jiji Press)

В сезоне 2024-25, когда Ханю и Уно объявили о завершении карьеры, Кагияма стал лидером японского мужского одиночного катания. Он начал задумываться о том, какими качествами должен обладать настоящий лидер, и ощущать растущее давление. Наиболее отчётливо это проявилось на Чемпионате мира. В короткой программе Кагияма занял второе место, уступая Малинину 3,32 балла, однако в произвольном прокате из-за ряда ошибок в четверных прыжках он опустился на десятое место и в общем зачёте завоевал лишь бронзовую медаль с результатом 278,19 балла. «Я начинал карьеру фигуриста в эпоху таких звёзд, как Ханю и Уно. Они обладали собственным стилем. Думаю, что мне тоже следует быть самим собой – это станет моим конкурентным преимуществом. На соревнованиях важно сохранять индивидуальность и показывать то, над чем работал долгое время», - размышляет Кагияма.

Путь к личному рекорду

В первой половине сезона Кагияма работал над повышением базовой оценки, поэтому в произвольной программе сократил количество четверных прыжков до двух тулупов и сальхова. Ему быстро удалось преодолеть 300-балльную отметку, и он занялся решением следующей задачи – приближение к личному рекорду на Олимпиаде в Пекине – 310,05 балла.

В период с первого этапа Гран-при в ноябре прошлого года до Чемпионата Японии Кагияма принял участие в четырёх турнирах с интервалом всего в одну неделю. На стартовом этапе его выступление было оценено менее чем в 300 баллов, но уже в финале Гран-при в декабре фигурист установил личный рекорд в короткой программе (108,77) и завоевал серебряную медаль, набрав в сумме 302,41 балла. Первая цель была достигнута.

На чемпионате Японии результат в короткой программе (104,27) мог приблизить его к заветной цели, однако из-за ряда ошибок в середине произвольной программы итоговая сумма составила лишь 287,95 балла. Впрочем, это не помешало Кагияме завоевать титул чемпиона Японии и обеспечить себе место в сборной, поэтому фигурист уверенно смотрит в будущее:

«Мне очень хочется включить в произвольную программу четверной флип, но я не уверен, что успею его отработать всего за месяц. Я намерен выложиться по максимуму в обоих прокатах, не зацикливаясь на флипе. Моя цель – подготовиться так, чтобы не в чем было себя упрекнуть, и в полной мере насладиться атмосферой Олимпиады».

Кагияма убеждён, что для участия в борьбе за медали необходимо преодолеть отметку в 300 баллов: «Это обязательное условие. Я стремлюсь установить личный рекорд – это гарантирует высокую оценку и достойный результат. В нынешнем сезоне я не раз проявлял слабость, но уже провёл работу над ошибками и хочу использовать этот опыт на Олимпиаде».

Помимо Кагиямы в состав мужской сборной входят Сато Сюн (Aim Services/университет Мэйдзи) и Миура Као (Oriental Bio/университет Мэйдзи). Сато - ровесник Кагиямы; в нынешнем сезоне он вышел на уровень, позволяющий участвовать в борьбе за медали. Миура является главным источником позитивного настроя в команде. Дружеская и тёплая атмосфера в мужской сборной будет иметь большое значение в напряжённой борьбе Кагиямы на второй по счету Олимпиаде.

Все предыдущие турниры представляли собой подготовку для перехода на следующий этап. Однако Олимпиада в Милане – это кульминация сезона. Малинин невероятно силён, но если Кагияма сохранит форму, он сможет добиться результатов. «Я намерен не просто подтвердить серебряную медаль, а упорно идти к победе», – отмечает фигурист.

Пара «Рикурю» – главный претендент на золото в парном катании

Пара «Рикурю» (Миура Рику и Кихара Рюити) работает вместе уже третий сезон. Спустя месяц после Олимпиады в Пекине, где они заняли седьмое место, отсутствие пяти ведущих дуэтов (включая российских фигуристов) на чемпионате мира позволило японской паре завоевать серебро и укрепить свои позиции. В следующем году дуэт значительно улучшил свои результаты и впервые в истории Японии выиграл чемпионат мира. Пара сохраняет стабильность невзирая на травмы: на их счету серебро 2024 года и чемпионский титул в 2025-м.



Миура Рику (слева) и Кихара Рюити в короткой программе на чемпионате Японии. 20 декабря 2025 года, национальный стадион Ёёги, Токио (Jiji Press)

«Мы всё лето тщательно готовились к сезону в Канаде», - рассказывает пара. Фигуристы отлично начали сезон: в сентябре на турнире серии Challenger они получили 222,94 балла, что на три с лишним балла больше их результата на прошлом чемпионате мира.

В дальнейшем пара «Рикурю» одержала победу на этапе Гран-при, продемонстрировав мощное скоростное катание и обновив личный рекорд в короткой программе. Хотя суммарная оценка (225,21) была меньше их личного рекорда на 0,84 балла, она оказалась лучшим результатом сезона в мире.

Несмотря на то, что во время шестиминутной разминки перед короткой программой чемпионата Японии Миура получила вывих левого плеча, пара сумела занять первое место. Они получили 84,91 балла, что почти на 4 пункта выше их личного неофициального рекорда. Фигуристы приняли решение сняться с произвольной программы, однако они имеют богатый опыт преодоления подобных трудностей. В нынешнем сезоне пара стала ещё более стабильной, и тщательная подготовка делает их главными претендентами на победу. Вторая пара, отобравшаяся в сборную, - Нагаока Юна и Моригути Сумитада (Kinoshita Academy), тоже демонстрирует стремительный прогресс и рассчитывает побороться за призовые места.

Фотография к заголовку: выступление Сакамото Каори в произвольной программе на чемпионате Японии по фигурному катанию. Победа в чемпионате стала первым шагом к олимпийскому пьедесталу. 21 декабря 2025 года, национальный стадион Ёёги в Токио (Jiji Press)