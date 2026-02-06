«Указать пальцем и подтвердить»: разработанная на железных дорогах Японии технология безопасности всё шире применяется за рубежом

«Сюппацу синко!» – «Приступить к отправлению!» – восклицает машинист поезда, протягивая руку в белой перчатке и указывая пальцем в направлении движения. Это повседневное в японских поездах зрелище для иностранных посетителей страны может показаться необычным. Как сложился такой метод подтверждения безопасности в Японии?

Методика со столетней историей

Если заглянуть в кабину машиниста поезда, можно увидеть, как он указывает в разные стороны и на оборудование, одновременно что-то произнося вслух. Это метод подтверждения безопасности, который называется сиса канко, «указать пальцем и окликнуть» (часто его называют юбисаси какунин – «подтверждение указанием пальца»). Он заключается в том, что машинист указывает на объект, требующий внимания, произносит его название и состояние, одновременно проверяя это визуально и на слух, чтобы избежать ошибок.

Техника «указать и окликнуть» сейчас уже используется не только на японских железных дорогах, но и во многих других отраслях промышленности на заводах и строительных площадках. В последние годы она привлекает всё большее внимание и её внедряют на железных дорогах за рубежом под названием Pointing and Calling. Этот метод имеет прочную научную основу и высоко оценивается как эффективный способ повышения безопасности.



Сотрудник станции оценивает ситуацию на платформе скоростных поездов синкансэн, указывая пальцем и выкрикивая подтверждение (предоставлено компанией JR East)

Этот способ обеспечения безопасности движения появился более века назад, в начале развития японских железных дорог. Тогда ещё не было современных процедур подтверждения ситуации, и впервые появился способ «оклика» (канко), когда действия сопровождались выкрикиванием названий производимых действий. Машинист и помощник машиниста паровоза выкрикивали названия семафоров и их сигналы, чтобы взаимно удостовериться и предотвратить недопонимание и ошибки. Этот метод «оклика» получил широкое распространение, и в 1910-е годы он был включён в руководства для поездных бригад как канко ото, «оклик-ответ».

Техника «указания пальцем» была добавлена в конце 1920-х годов, когда члены поездных бригад заметили, что указание на объект в дополнение к произнесению слов позволяет им лучше концентрироваться и уменьшает количество случаев, когда они что-то упускают. Эта техника постепенно получила признание, и в 1970-м году в правилах Японских национальных железных дорог (JNR) было чётко указано, что «выкрикивание сигнала должно сопровождаться указыванием пальцем». Так был установлен современный метод «указать и окликнуть», который сочетает работу зрения, слуха и физические движения, и железнодорожные операторы по всей стране стали широко его использовать в качестве стандартной техники.

Методы повышения внимания

Безопасность на железных дорогах строится не только на системах и оборудовании. Чрезвычайно важна и способность членов экипажа, включая машинистов и кондукторов, принимать решения. Им необходимо мгновенно обрабатывать огромные объёмы информации, такой как сигналы семафоров, показания спидометров, состояние путей и условия внутри поезда, чтобы принимать решения о безопасности движения. Этот процесс также включает в себя сенсорную информацию, которую невозможно количественно оценить – например, запахи и общую атмосферу. Мидзума Такэси, бывший специально назначенный профессор Токийского университета, объясняет, что характерной чертой оценки безопасности на японских железных дорогах является «относительная оценка». При оценке безопасности эксплуатации поездов в качестве стандарта используется уровень умения принятия решений, накопленный экипажами в процессе работы, и акцент делается на том, обеспечивается ли равный или более высокий уровень безопасности.

Процедура «указать и окликнуть» – один из механизмов, обеспечивающих стабильность той части работы, которая опирается на «человеческое суждение». Посмотреть на объект, указать на него, произнести его название вслух и прислушаться к своему голосу – такая последовательность действий концентрирует внимание на одном пункте и поддерживает высокий уровень качества подтверждающих действий. Постоянное повторение одинаковых действий легко может привести к небрежности и отвлечению из-за привыкания. Метод «указать и окликнуть» уже много лет используется в качестве практического метода предотвращения этого.

Как бывший машинист поезда, я хотел бы поделиться случаем, который заставил меня остро осознать важность этого метода.

Обычно новички ходят вместе с опытными машинистами и проводниками, чтобы изучить эти навыки вблизи. Стоя в кабине машиниста, они указывают пальцем и быстро выкрикивают: «ATS (Автоматическая система остановки поезда) в порядке», «Рация поезда в порядке», а когда приходит время отправления, они выкрикивают: «Установленное время отправления!», а перед остановкой поезда на станции подтверждают состояние поезда – например, «8 вагонов останавливаются!».



Автор статьи в кабине машиниста поезда на станции Тёси в префектуре Тиба в 2024 году (предоставлено автором)

Обучаясь на кондуктора, я поначалу воспринимал такие действия как наполовину «формальность» и просто повторял то, что нужно, следуя указаниям. Однако однажды, вскоре после того, как я начал работать кондуктором самостоятельно, я случайно подал машинисту сигнал подтверждения времени отправления на минуту раньше, не произнеся это вслух. Машинист заметил ошибку, и отправления вне графика удалось избежать, но меня пробрала дрожь от мысли о серьёзных последствиях, которые могла иметь эта одна минута.

Если бы это был, например, экспресс, курсирующий каждые 30 минут, пассажирам, которые подошли бы перед самым отправлением и не успели на поезд, пришлось бы долго ждать следующего. На однопутном участке существовал бы даже риск столкновения со встречным поездом. Именно этот горький опыт помог мне впервые понять глубокое значение основополагающего правила «соблюдения пунктуальности» в железнодорожных операциях и решающую роль, которую играет метод «указать и окликнуть» в предотвращении ошибок.

Частота ошибок снижается в шесть раз

Эффективность метода «указать и окликнуть» научно доказана. В эксперименте, проведённом Научно-исследовательским институтом железнодорожной техники, при использовании этого метода частота ошибок снижалась примерно в шесть раз по сравнению с ситуацией, когда этот метод не применялся.



Кондуктор проверяет состояние дверей вагонов, указывая пальцем и выкрикивая подтверждение (предоставлено компанией JR East)

Физические движения, связанные с указанием и называнием объектов, сами по себе создают ритм работы и помогают поддерживать концентрацию даже в течение длительного рабочего дня. Их эргономическая эффективность доказана, поэтому в Японии метод «указать и окликнуть» внедряется в промышленных областях и на тех рабочих местах, где высока вероятность человеческой ошибки, на заводах, строительных площадках, в энергетике и логистике. Простота метода и низкие затраты на внедрение также являются причинами его распространения в других отраслях.

Метод «указать и окликнуть» на зарубежных железных дорогах

Как упоминалось выше, название метода в англоязычных странах переводят как «Pointing and Calling», и он привлекает внимание как технология безопасности, зародившаяся в Японии. В нью-йоркском метро при проверке состояния платформы на мониторе сотрудники теперь указывают пальцем и устно подтверждают состояние – это уже доказало свою эффективность в предотвращении ошибок. На французских национальных железных дорогах и китайских высокоскоростных железнодорожных линиях также обратили внимание на японские методы управления безопасностью и включили «указание» и другие подтверждающие действия в свои программы обучения.

Японские железнодорожные операторы также активно работают над распространением этой культуры безопасности за рубежом. В рамках проекта по экспорту подвижного состава компания JR East оказывает образовательную поддержку по вопросам эксплуатации и технического обслуживания железнодорожным операторам в Индонезии и других странах Юго-Восточной Азии, и ввела в практику тренировку по японской методике указания пальцем и подтверждения. Это стало стандартом процедур подтверждения, и сообщают, что для местного персонала это стало базовой процедурой.

Почему японская система «указать и окликнуть» используется в качестве эталона за рубежом? Причина кроется в различии философий безопасности. В Японии исходят из того, что люди и системы работают вместе для обеспечения безопасности, и акцент делается на такой организации работы, которая усиливает способность человека принимать решения. Это и есть упоминавшаяся выше «относительная оценка безопасности».

Тем временем в Европе преобладает подход «абсолютной оценки», который для численной оценки надёжности физического оборудования использует SIL (Safety Integrity Level, уровень совокупной безопасности), основанный на международных стандартах. Такое различие в подходах, по-видимому, повлияло и на методы подтверждения безопасности. Процедуры подтверждения, включающие физические действия, такие как «указать и окликнуть», не слишком распространены во всём мире. Однако на пути физического обеспечения безопасности существуют свои пределы, тогда как «указать и окликнуть» – это рациональный метод повышения внимания, который можно адаптировать к условиям конкретного объекта, поэтому его всё чаще применяют за рубежом.

На пути к «безопасности будущего»

Как мы увидели, метод «указать и окликнуть» – это не просто выкрики или формальный ритуал. Это технология обеспечения безопасности, отточенная на практике за более чем 100 лет, это практический метод концентрации внимания человека, которое склонно отвлекаться во время выполнения повторяющихся задач, и он помогает поддерживать стабильное качество принятия решений. Он также помогает решить проблему снижения количества человеческих ошибок, которая существует не только на железных дорогах, но и во многих других отраслях.



Рабочий осматривает оборудование, указывая на него и выкрикивая подтверждение (предоставлено компанией JR East)

Технологии будут и дальше совершенствоваться, но процесс, включающий оценку ситуации человеком, принятие решения и выбор соответствующего курса действий, никогда не исчезнет. На самом деле, чем больше развивается автоматизация, тем важнее становятся базовые действия со стороны человека по подтверждению действий.

Методика «указать и окликнуть» всё шире используется в других странах мира, и эти простые действия помогают прокладывать путь к «безопасности будущего».

Фотография к заголовку: Машинист оценивает ситуацию впереди, указывая и выкрикивая подтверждения (предоставлено JR East)