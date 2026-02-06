Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – конькобежный спорт: Такаги Михо и её заветный «финальный элемент» на дистанции 1500 м

Такаги Михо (TOKIO Inkarami) на протяжении многих лет остаётся ведущей фигурой японского конькобежного спорта. На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, стартующих 6 февраля, она одна из самых главных надежд сборной Японии. Что же представляет собой тот «финальный элемент», к которому она так стремится?

Мировой рекорд без олимпийского золота

31-летняя Такаги – опытная спортсменка. Участвуя в трёх Олимпиадах, она завоевала в общей сложности семь медалей, включая две золотые – на дистанции 1000 м и в командной гонке преследования. Это рекордный показатель для японских спортсменок как в летних, так и зимних Олимпиадах.

На Олимпийских играх в Италии Такаги будет участвовать в трёх дисциплинах: 1000 м, 1500 м и командной гонке преследования. Кроме того, она включена в резерв на дистанции 500 м , что теоретически открывает путь к участию сразу в четырёх видах программы. Если Такаги сумеет подняться на пьедестал сразу в трёх дисциплинах, она первой среди японских спортсменок достигнет отметки в десять олимпийских медалей.

Однако цель Такаги заключается не в том, чтобы улучшить статистику. В её послужном списке по-прежнему не хватает «финального элемента», олимпийского золота на дистанции 1500 м, той самой, где ей принадлежит мировой рекорд 1:49,83. В Кубке мира она не раз поднималась на подиум именно в этой дисциплине, включая победу в общем зачёте сезона.

На Олимпийских играх Такаги трижды выходила на старт на дистанции 1500 м. Она поднималась на пьедестал Пхёнчхане и Пекине, но оба раза довольствовалась серебром. Именно поэтому она говорит так:

«1500 м – моя главная задача. Я хочу выложиться на Олимпиаде полностью и сделать всё, чтобы достичь цели, к которой стремлюсь».

И лидер сборной Японии уверенно движется в этом направлении.

Впервые на олимпийский лёд Такаги вышла ещё школьницей – на Играх 2010 года в Ванкувере. В скоростном беге на коньках, где необходимы и техника, и сила, большинство спортсменов дебютируют на Олимпиаде лишь в 20-летнем возрасте. Поэтому появление 15-летней спортсменки с естественной техникой скольжения, безупречной работой на виражах и выдающейся выносливостью, позволявшей почти не терять темп до самого финиша, стало настоящей сенсацией для всего японского конькобежного спорта.

На Олимпиаде в Ванкувере она финишировала в нижней части итогового протокола, на собственном опыте ощутив суровую реальность состязаний мирового уровня, а Игры 2014 года в Сочи и вовсе пропустила, не пройдя отбор и испытав горечь неудачи. Однако именно опыт возвращения в строй сделал Такаги спортсменкой поистине редкого масштаба.

В сезонах 2017–2018 годов она одерживала победы в Кубке мира, а на Олимпиаде в Пхёнчхане стала первой японкой, завоевавшей сразу золото, серебро и бронзу (золото – командная гонка преследования, серебро – 1500 м, бронза – 1000 м). После этого она продолжила побеждать на крупнейших турнирах – чемпионатах мира по классическому многоборью, спринту и на отдельных дистанциях.

Сезон 2021–2022 годов также сложился для неё блестяще. На Олимпийских играх в Пекине она выступила в пяти дисциплинах (четырёх личных и одной командной), завоевала своё первое личное олимпийское золото на дистанции 1000 м и в общей сложности выиграла четыре медали, показав исключительный результат.

И всё же даже тогда ей не удалось покорить олимпийскую вершину на дистанции 1500 м.

Новый подход с новым тренером

После Олимпийских игр в Пекине Такаги начала новый этап подготовки, стремясь взять вершину на своей главной дистанции на Олимпиаде-2026. Она покинула национальную команду Федерации конькобежного спорта Японии, в которой с 2014 года тренировалась в рамках системы усиленной подготовки, выходящей за пределы клубной принадлежности, и вместе с нидерландским тренером Йоханом Дэвидом создала новую команду – team GOLD. В 2023 году к команде присоединились Сато Аяно, с которой Такаги дважды выступала на Олимпийских играх в командной гонке преследования, а также спортсмены из Китая. В 2024 году состав команды пополнил Нономура Тайё, специализирующийся на мужских средних дистанциях. В многонациональной команде, где спортсмены вдохновляют друг друга, стремясь к новым высотам, Такаги оттачивала своё мастерство.



Такаги Михо (слева) и её тренер Йохан Дэвид. 28 февраля 2025 г., Нагано, «Эм-вейв» (© Jiji Press)

«В team GOLD мы можем проводить тренировки действительно высокого уровня. К тому же здесь собраны очень непохожие друг на друга спортсмены, что позволяет смотреть на вещи с разных точек зрения. Это помогает мне лучше понять и собственные сильные стороны», – говорит Такаги, отмечая преимущества новой команды.

В 2023 году она она решилась на ещё один шаг и сменила лезвия коньков. С модели «Nagano Sprint» компании Viking, которой Такаги пользовалась ещё со школы, она перешла на модель «Icon», выпущенную той же компанией после Олимпиады в Пхёнчхане. Сегодня именно эти лезвия считаются стандартом среди ведущих конькобежцев мира на средних и длинных дистанциях. Цель была очевидна – сократить время на дистанции 1500 м. Для Такаги, обладающей исключительно тонким чувством льда и подходящей к гонке с точностью, сравнимой с работой часового механизма, смена инвентаря стала куда более серьёзным вызовом, чем можно было предположить.

В итоге «Icon» не совпал с её стилем катания, и с нынешнего сезона она вернулась к «Nagano Sprint». Однако куда важнее сам опыт выхода за привычные рамки. Готовность пробовать новое и идти на риск – одна из сильнейших сторон Такаги.

В постоянном диалоге с собой

Дистанция 1500 м занимает особое место в карьере Такаги. Если 1000 м, по её собственным словам, это «дистанция, где нужно сразу идти на максимальной скорости», то 1500 м – «дистанция, которую невозможно пройти, полагаясь лишь на силу». Здесь требуются и скорость, и выносливость, и техника, и тактика, Такаги признаётся: «Если я не могу кататься на этой дистанции, мне становится просто неинтересно».

Именно с таким настроем она подошла к заключительному старту прошлого сезона – чемпионату мира на отдельных дистанциях в Норвегии, где она сознательно выбрала агрессивную тактику с самого начала гонки.

«Я думала, что с теми возможностями, которые есть у меня сейчас, единственный путь к победе – это атаковать с первых метров», – объясняет Такаги.

Поэтому она отказалась от сценария с решающим рывком на финише и сделала ставку на активное начало. За этим решением стоял трезвый самоанализ: понимание того, что у неё может не хватить сил выдержать борьбу на заключительном отрезке. Однако результат оказался неожиданным – лишь четвёртое место. Даже с учётом усталости после серии стартов, такой исход вызвал у неё недоумение.

Тревога и сомнения сопровождают Такаги и в нынешнем олимпийском сезоне. В отличие от периода перед Играми в Пекине, когда почти каждая гонка завершалась победой и путь к цели казался ясным, сейчас такой определённости нет. И всё же её решимость остаётся непоколебимой: «двигаться вперёд, постоянно спрашивая себя, какой выбор является для меня наилучшим».

«Гонка, лучше которой уже не будет»

«Дело не в том, что кажется, будто победа близка. Моё отношение к дистанции 1500 м было особенным с самого начала. И желание не проигрывать здесь сильнее, чем на любой другой дистанции».

Она продолжает идти к этой цели не потому, что однажды назвала её своей. Она называет её своей именно потому, что шла к ней все эти годы. И эта цель – победа на дистанции 1500 м.

После утверждения в составе сборной на Олимпийские игры в Италии Такаги сказала:

«Надевая эту форму, я вновь ощущаю внутреннюю собранность. Я по-настоящему чувствую, что Олимпиада уже совсем близко. Я хочу прожить оставшиеся до старта дни бережно и на полной скорости устремиться к цели, к которой шла всё это время».

На дистанции 1000 м Такаги уже завоёвывала олимпийское золото. Ей знаком вкус победы и в командной гонке преследования. Единственным недостающим элементом остаётся лишь золотая медаль на дистанции 1500 м.

В нынешнем сезоне Такаги выиграла забег на 1500 м на четвёртом этапе Кубка мира. При этом её главная соперница, нидерландка Йой Бене, не прошла национальный отбор на Олимпиаду, и можно сказать, что путь к вершине таким образом стал короче. Но сама Такаги предпочитает не расслабляться и предельно сосредоточена перед главным стартом.

«На дистанции 1500 м в Милане я хочу провести гонку, о которой смогу сказать: лучше уже невозможно».

На этом она концентрирует все свои усилия.

Спринтеры тоже нацелены на медали

В японском конькобежном спорте на олимпийские медали претендует не только Такаги. Новой звездой женского спринта стала 22-летняя Ёсида Юкино (Сухиро), уже победившая на этапе Кубка мира на дистанции 500 м. От неё ждут выхода на пьедестал не только в спринте: на 1000 метрах она вплотную приближается к уровню Такаги, считающейся претенденткой на золото.



Конькобежцы, отобранные в сборную Японии на Олимпийские игры в Милане и Кортине, включая Такаги Михо (в центре первого ряда). 28 декабря 2025 г., Нагано, «Эм-вейв» (© Jiji Press)

Среди мужчин на на дистанции 500 м за золото борются бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Морисигэ Ватару (группа Окамото) и рекордсмен Японии на этой дистанции Ниихама Тацуя (сотрудник Университета здоровья Такасаки). Оба на протяжении последних лет оттачивали форму, подстёгивая друг друга в стремлении к золоту. Примечательно, что оба спортсмена родом из посёлка Бэцуккай на острове Хоккайдо. Не исключено, что зрители станут свидетелями того, как два земляка вместе поднимутся на олимпийский пьедестал.

Фотография к заголовку: Такаги Михо во время забега на дистанции 1500 м среди женщин на чемпионате Японии. 26 октября 2025 г., Нагано, «Эм-вейв» (© Jiji Press)