Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 – прыжки с трамплина: чемпион Кобаяси Рёю идёт к золоту, у женщин – в центре внимания Маруяма Нодзоми

В мужских прыжках с трамплина на зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, стартующих 6 февраля) лидер сборной Японии Кобаяси Рёю (Team ROY) вновь нацелился на высшую ступень пьедестала. Четыре года назад на Олимпийских играх в Пекине он завоевал золото на нормальном трамплине и по-прежнему остаётся одним из главных претендентов на победу среди элитных атлетов в этой дисциплине. В женских соревнованиях высокие результаты на международной арене показывает Маруяма Нодзоми (Kitano Kensetsu). От японской команды прыгунов ожидают серьёзного прорыва.

Техника полёта

Сила Кобаяси – в сочетании его выдающихся физических данных и редкой способности исполнять прыжки на стабильно высочайшем уровне. На разгоне он движется в устойчивой позиции с чётко контролируемым центром тяжести, а в момент отталкивания точно передаёт усилие трамплину и мощно «выстреливает» в воздух. В полёте он сохраняет посадку, позволяющую минимизировать потерю скорости, а при снижении максимально выравнивает скользящую поверхность лыж относительно посадочного склона, получая дополнительную подъёмную силу и увеличивая дальность прыжка. Приземление он выполняет спокойно и уверенно, чётко фиксируя телемарк, финишную позу с разведёнными руками и смещёнными вперёд-назад лыжами, что приносит высокие оценки за стиль. Это по-настоящему образцовый прыжок, технически выверенный до мелочей.

19 января, на следующий день после этапа Кубка мира в Саппоро, Кобаяси заявил на пресс-конференции в Токио: «Я работаю ради того, чтобы показать на Олимпиаде большой полёт и зажечь трибуны. Если это удастся, медаль не заставит себя ждать».

Выдающаяся стабильность: золото и серебро Пекина

В январе 2016 года, в первый сезон после окончания школы, Кобаяси дебютировал на международной арене, выйдя на старт этапа Кубка мира. По-настоящему громко имя Рёю прозвучало в сезоне 2018–2019 годов. Он стал лишь третьим спортсменом в истории, выигравшим подряд все четыре этапа «Турне четырёх трамплинов» в Германии и Австрии. В том же сезоне он одержал 13 побед в Кубке мира и стал первым неевропейцем, победившем в общем зачёте.

Кобаяси сохранял исключительную стабильность и в дальнейшем. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал золото на нормальном трамплине и серебро на большом. Тем самым он принёс Японии две личные олимпийские медали в прыжках с трамплина – впервые со времён Фунаки Кадзуёси на Играх 1998 года в Нагано.

Одной из сильнейших сторон Кобаяси остаётся его психологическая устойчивость, которая, кажется, только крепнет с каждой победой. Прыжки с трамплина – вид спорта, где каждое соревнование проходит в разных условиях: отличаются профиль трамплина, качество снега, погода и физическое состояние спортсмена. Даже в ходе одного соревнования ветер может меняться ежеминутно, нередко напрямую влияя на итоговый результат. Спортсмены и тренеры вынуждены постоянно считывать эти изменения и с предельной точностью подстраиваться под них.

Дополнительную нагрузку создают и ежегодные изменения регламента по экипировке – к новым требованиям необходимо быстро адаптироваться. Пытаясь уловить малейшие отклонения в ощущениях и исправить их, многие спортсмены, напротив, усугубляют ситуацию и теряют стабильность. Умение не дать этим «отклонениям» разрастись – одно из важнейших качеств тех, кто способен показывать стабильные результаты.

На пресс-конференции 19 января Кобаяси сказал: «Прыжки – очень сложный вид спорта, никогда не знаешь, что произойдёт в конкретный день. Главный соперник – это ты сам. Если удастся показать свой максимум, или даже превзойти его, тогда появится шанс на медаль».

Высокий уровень адаптации Кобаяси особенно наглядно проявился на чемпионате мира в норвежском Тронхейме в конце февраля прошлого года. Сезон для него начался непросто: разгон не был стабильным, и в общем зачёте в Кубке мира он шёл лишь 11-м. Накануне чемпионата мира он выиграл два этапа подряд в Саппоро, однако для Кобаяси, ранее стабильно входившего в пятёрку сильнейших, такая позиция всё равно не была удовлетворительной.

Первая половина чемпионата мира проходила под дождём, из-за чего разгонная дорожка была нестабильной. После 13-го места в квалификации на нормальном трамплине Кобаяси с широкой улыбкой сказал: «Завтра будет завтрашний ветер». В основном старте он выполнил два прыжка за отметку hill size (102 м) и поднялся на седьмое место.

а большом трамплине в квалификации он пролетел 140 м и вернулся в борьбу, став вторым и уступив лидеру всего 0,4 балла. В финале Кобаяси прыгнул на 135 и 137,5 м и занял третье место, вновь продемонстрировав способность чутко адаптироваться к меняющейся ситуации.



Кубок мира по лыжным видам спорта, прыжки с трамплина, победители индивидуальных соревнований среди мужчин, 18-й раунд. Второе место – Кобаяси Рёю (слева). В центре – победитель Домен Превц (Словения). 18 января 2026 г., трамплин Окураяма, Саппоро (© Jiji Press)

Третья Олимпиада – в естественном ритме

Чем выше уровень соперничающих спортсменов, тем сильнее результат соревнований зависит от внешних факторов. Именно поэтому Кобаяси, готовясь к своей третьей, после Пхёнчхана и Пекина, Олимпиаде, старается подходить к ней без лишнего давления на себя, сохраняя естественное, спокойное состояние.

Отвечая на вопрос о настрое на новую олимпийскую медаль после Пекина он улыбался: «Я понимаю, что это соревнование высочайшего уровня, но я не зациклен именно на золоте. Мне просто хочется показать хороший прыжок. Все стремятся к золоту, но выиграть его может только один. Олимпиада проходит раз в четыре года и это единственные международные соревнования, которые показывают по национальному телевидению, поэтому хочется просто продемонстрировать хорошее выступление».

Если взглянуть на расстановку сил в нынешнем сезоне, австрийская сборная, которая в прошлом году заняла весь пьедестал общего зачёта Кубка мира, пока выглядит не столь убедительно: всего три победы и максимум четвёртое место в общем зачёте. Норвежцы, оказавшиеся в центре скандала из-за нарушений правил по прыжковым костюмам на домашнем чемпионате мира, в этом сезоне остаются без побед, а их лучший результат – лишь 14-е место.

На этом фоне Кобаяси вместе с Превцем называют главными претендентами на олимпийское золото.

При этом надежды мужской сборной Японии не ограничиваются одним лишь Кобаяси. 24-летний Никайдо Рэн (Japan Beer) в этом сезоне сделал заметный шаг вперёд: на пятом этапе Кубка мира он впервые поднялся на пьедестал, заняв второе место, а на 15-м старте в Инсбруке в рамках «Турне четырёх трамплинов» одержал свою первую победу. В общем зачёте Кубка мира он держится в верхней части таблицы и находится в зоне борьбы за призовые места. «В этом сезоне у меня появилась уверенность. Когда пошли результаты, исчезли и ошибки прошлого года, связанные с излишним рвением. Теперь я могу выходить на старт спокойным и собранным», – говорит он.

Надежды на «суперкоманду»

На этих Играх, ради сокращения общего числа участников, максимальная квота для одной страны снижена до четырёх спортсменов, и Японии удалось получить лишь три места. В связи с этим изменился и формат командных соревнований: вместо привычной команды из четырёх человек, теперь сложилась так называемая «суперкоманда», где два спортсмена выполняют по три прыжка каждый. Сборная Японии, имея в составе Кобаяси и Никайдо, выглядит весьма конкурентоспособно и, по всей видимости, будет бороться за золото со Словенией, где выступают лидер общего зачёта Превц и идущий пятым Анже Ланишек, а также с Австрией, традиционно располагающей сильным составом прыгунов.

Высокие ожидания связаны и с женской командой. Маруяма Нодзоми, выигравшая общий зачёт летнего Гран-при в этом сезоне, сохраняет отличную форму и зимой. С самого начала сезона Кубка мира она стабильно набирала очки и победы. В январе, после трёх стартов подряд с восьмым местом в общем зачёте, она уступила лидерство Нике Превц (Словения), но после паузы в два этапа вновь вернулась на пьедестал. В первом старте этапа в Зао она одержала уверенную победу и остаётся в медальной зоне. Таканаси Сара (Kuraray) также демонстрирует стабильность, регулярно финишируя в первой десятке. В смешанных командных соревнованиях, где выступают двое мужчин и две женщины, шансы японской сборной на медаль остаются высокими. Особое внимание будет приковано к борьбе за победу со сборной Словении.



Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин. Маруяма Нодзоми (слева) и Таканаси Сара во время пресс-конференции на этапе в Зао. 19 января 2026 г., Ямагата (© Jiji Press)

Фотография к заголовку: Кубок мира по прыжкам с трамплина, индивидуальные соревнования среди мужчин, старт 18 – первый прыжок Кобаяси Рёю. 18 января 2026 г., трамплин Окураяма, Саппоро (© Jiji Press)