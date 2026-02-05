Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы

Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмыСпорт
Несчастный случай накануне утверждения олимпийской сборной
17 января, буквально накануне официального объявления состава олимпийской сборной, с Хирано произошёл серьёзный инцидент. В первом финальном заезде этапа Кубка мира в швейцарском Лааксе, взмыв высоко в воздух, он потерял равновесие при приземлении и упал, перевернувшись вперёд.
Падение с высоты около восьми метров (это уровень третьего этажа) оказалось жёстким: нос сноуборда сломался, сам спортсмен сильно ударился лицом, из носа и рта пошла кровь. Он также повредил правое колено и был вынужден отказаться от второго заезда. В момент падения Хирано исполнял свой фирменный трюк – frontside double cork 1260 с захватом Japan grab, сочетающий два вертикальных и три с половиной горизонтальных вращения. Ошибка при исполнении обернулась серьёзной травмой.
После возвращения в Японию медицинское обследование выявило множественные переломы и ушибы. Поскольку смещения костей обнаружено не было, было принято решение дождаться, пока спадут отёк и боль, и выступать на Олимпиаде, несмотря на травмы. Предварительные заезды в хафпайпе запланированы на 11 февраля, финал – на 13-е. Хирано не раз подчёркивал, что участие в зимних Играх в Милане и Кортине для него уже не гонка за мечтой, а попытка проверить, на что он способен после того, как мечта сбылась. Однако путь к этому старту оказался особенно тяжёлым.
Риск сверхсложных трюков
Четыре года назад в Пекине к победе Хирано привёл трюк triple cork 1440 – три вертикальных и четыре горизонтальных вращения. Однако с тех пор в Японии появились молодые спортсмены, сумевшие освоить этот фирменный элемент Хирано. На авансцену вышли Тоцука Юто (24 года) и Хирано Рука (23 года), которые одну за другой одерживают победы на этапах Кубка мира. Все они входят в число мировой элиты, и всё чаще звучат разговоры о том, что на этих Олимпийских играх японская сборная способна занять весь пьедестал.
«Даже когда кажется, что техническая сложность достигла предела, со временем видишь, что он снова и снова отодвигается. Я верю, что новые трюки и дальше будут появляться один за другим», – так Хирано Аюму описывает своё ощущение от постоянного развития своего вида спорта. Техническая эволюция здесь не знает остановки. Каждый спортсмен проходит через череду проб и ошибок – и так появляются новые элементы.
Но чем выше сложность, тем опаснее становится сам спорт. На главных стартах, где собираются сильнейшие атлеты мира, спортсменам приходится бороться не только с соперниками, но и с ещё одним противником – собственным страхом.
Долгие годы соперничества: Уайт завершил карьеру
На протяжении многих лет главным соперником Хирано был американец Шон Уайт, суперзвезда сноуборда, завоевавший золото на трёх зимних Олимпиадах: в Турине в 2006 году, в Ванкувере в 2010 году и в Пхёнчхане в 2018 году. На Олимпиаде в Пхёнчхане он вёл напряжённую борьбу с Хирано, и в итоге вырвал победу в драматичном камбэке. Этот поединок до сих пор считается одним из самых ярких в истории дисциплины..
На следующих после этого Играх в Пекине Уайт занял лишь четвёртое место и после этого завершил спортивную карьеру. Перед Олимпиадой в Милане и Кортине он вновь встретился с Хирано в Токио и написал в своих соцсетях: «Я много лет соревновался с этим парнем и теперь наконец-то могу болеть за него. Отличный спортсмен, отличный соперник, отличный друг!»
Хирано всегда шёл по следам Уайта. И на Олимпийских играх в Пекине он наконец превзошёл его, встав на центральную ступень пьедестала. Вспоминая тот момент, Хирано написал в соцсетях: «Глядя на его (Уайта) дерзкие трюки, я твёрдо решил, что в третьей, решающей попытке должен победить сам, и сумел сохранить атакующий настрой. Я никогда не забуду, что имел возможность видеть его выступления так близко», – так он отдал дань уважения уходящему великому сопернику
Нынешняя Олимпиада пройдёт уже без этого легендарного противостояния. Скорее, главными соперниками Хирано станут товарищи по команде. В мужскую сборную Японии по хафпайпу вошли 4 спортсмена. В прошлом сезоне Кубка мира Хирано Рука занял первое место в рейтинге, оформив третью подряд победу в дисциплине, Тоцука Юто стал вторым, а Хирано Аюму – третьим. Кроме того, в нынешнем сезоне к ним присоединился 19-летний Ямада Рюсэй (team JWSC), который одержал свою первую победу на втором этапе Кубка мира и сумел пробиться в состав сборной.
«Результат, конечно, важен, но мой идеал – выложиться на все сто и показать заезд, которым я сам буду доволен, не зацикливаясь на цифрах», – заявил Хирано Аюму. Независимо от того, как выступят другие спортсмены, он намерен сосредоточиться исключительно на том, чтобы показать результат, которым он сможет гордиться.
Долгожданная тренировочная база в родном городе
После Пекинской Олимпиады изменились и условия подготовки. В сентябре 2024 года в родном городе спортсмена – Мураками в префектуре Ниигата – открылся долгожданный тренировочный центр. Речь идёт о Murakami Snow Research & Training Center – первом в мире уличном комплексе, где даже в бесснежный сезон можно отрабатывать элементы хафпайпа и воздушные трюки.
Инициатором проекта стал отец спортсмена, Хирано Хидэнори, который управляет крытым скейтборд-комплексом в том же городе. Новая тренировочная база была построена рядом с ним. В реализации проекта в качестве специального партнёра участвовала и компания Uniqlo, спонсор Хирано Аюму. В результате удалось создать среду, позволяющая эффективно тренироваться круглый год, не выезжая за границу.
«Мы вместе с семьёй и специалистами долго обсуждали, можно ли создать условия для подготовки к следующим Олимпийским играм, которые не зависели бы от погоды. Так шаг за шагом и появился этот объект. То, что такая база теперь есть именно в моём родном городе, кажется чем-то почти нереальным. Создать нечто, не имеющее аналогов мире, было действительно непросто», – рассказывает Хирано Аюму.
То, что он сам участвовал в разработке концепции и планировании строительства, возможно, связано с его стремлением двигаться дальше – за пределы мечты об олимпийском золоте, которое уже завоёвано.
Участие в социально значимых инициативах
На церемонию открытия нового тренировочного комплекса были приглашены ученики начальных и средних школ. Мероприятие прошло в рамках программы «Воспитание следующего поколения», организованной компанией Uniqlo, с которой Хирано Аюму сотрудничает в статусе глобального бренд-амбассадора.
Цель этой инициативы заключалась не в подготовке будущих профессиональных спортсменов, а в социальной миссии – содействии личностному развитию детей через живое общение с выдающимися атлетами, достигшими успеха в мире спорта. Один из школьников задал вопрос: «Я хочу совмещать занятия в школе, сёрфинг и сноуборд – своего рода “три направления”. Как можно всё это совместить?» Хирано Аюму ответил так:
«Чем серьёзнее относишься к какому-то делу, тем отчётливее понимаешь: чтобы что-то приобрести, неизбежно приходится от чего-то отказываться. Мне самому было нелегко находить время для скейтбординга, уделяя основное внимание сноуборду. Но важно ценить то, что можно делать именно сейчас, и продолжали идти вперёд, не сдаваясь. Даже ошибки со временем становятся важны, когда повзрослев, оглядываешься назад».
На Олимпийских играх в Токио 2021 года Хирано Аюму выступал и в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «парк», привлекая внимание как редкий спортсмен, сумевший проявить себя и в летних, и в зимних видах спорта. Любой вызов неизбежно сопряжён с трудностями. Однако готовность Хирано полностью отдаваться моменту и скрытым в нём возможностям остаётся неизменной. Став олимпийским чемпионом в Пекине и воплотив свою мечту, Хирано Аюму смотрит дальше – на новые вершины на Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо. На предстоящем соревновании, на которое он выходит, несмотря на многочисленные травмы, хочется увидеть не столько результат, сколько выступление, способное затронуть сердца зрителей.
Возможен ли «медальный дождь» в биг-эйре
Перспективы сборной Японии в сноубординге не ограничиваются только мужским хафпайпом. Женский хафпайп, а также дисциплины биг-эйр и слоупстайл также могут принести целую серию наград.
В женском хафпайпе, помимо Томиты Сэны (Usami SC), завоевавшей бронзу на Олимпиаде в Пекине, заметный прогресс показали молодые спортсменки – Симидзу Сара (TOKIO Inkarami) и Кудо Рисэ (TOKIO Inkarami). В январе на турнире X Games, где собираются сильнейшие райдеры мира, Симидзу одержала свою первую победу, а Кудо заняла второе место. В текущем сезоне Кубка мира на пьедестал, наряду с Кудо и Симидзу, также поднималась Оно Мицуки (Burton). Присутствие сразу нескольких спортсменок мирового уровня в одной команде создаёт мощный эффект взаимной конкуренции и подталкивает всех к росту.
В дисциплинах биг-эйр и слоупстайл у женщин выступают одни и те же спортсменки. Японию на Олимпиаде представят Мурасэ Кокому (TOKIO Inkarami), Ивабути Рэйра (Burton) и Фукада Мари (Yamazen) – та самая тройка, которая в марте прошлого года полностью заняла пьедестал на чемпионате мира. Повторение этого успеха вполне возможно.
У мужчин среди главных претендентов на медали – Хасэгава Тайга (TOKIO Inkarami), победитель прошлогоднего Кубка мира в зачёте дисциплины, и Кимата Рёма (Yamazen), чемпион мира прошлого года. Оба располагают всем необходимым, чтобы побороться за место на пьедестале.
Фотография к заголовку: Хирано Аюму в финале мужского хафпайпа на пятом этапе Кубка мира по сноубордингу. Именно на этом турнире он упал и получил серьёзную травму. 18 января 2026 г., Лаакс, Швейцария (IMAGO/justpictures.ch via Reuters Connect, Reuters)