Спортивные надежды зимней Олимпиады-2026 –сноуборд, хафпайп: Хирано Аюму идёт дальше, чем мечтал, несмотря на травмы

На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо, стартующих 6 февраля, в мужском хафпайпе за второе подряд золото будет бороться сноубордист Хирано Аюму (TOKIO Inkarami). Завоевав золото на Олимпиаде 2022 года в Пекине, он исполнил заветную мечту и теперь намерен открыть, что лежит дальше, за её пределами. Однако накануне Игр он получил тяжёлую травму, и её последствия вызывают опасения. Каким будет его выступление на олимпийской арене, куда он намерен выйти несмотря ни на что?

Несчастный случай накануне утверждения олимпийской сборной

17 января, буквально накануне официального объявления состава олимпийской сборной, с Хирано произошёл серьёзный инцидент. В первом финальном заезде этапа Кубка мира в швейцарском Лааксе, взмыв высоко в воздух, он потерял равновесие при приземлении и упал, перевернувшись вперёд.

Падение с высоты около восьми метров (это уровень третьего этажа) оказалось жёстким: нос сноуборда сломался, сам спортсмен сильно ударился лицом, из носа и рта пошла кровь. Он также повредил правое колено и был вынужден отказаться от второго заезда. В момент падения Хирано исполнял свой фирменный трюк – frontside double cork 1260 с захватом Japan grab, сочетающий два вертикальных и три с половиной горизонтальных вращения. Ошибка при исполнении обернулась серьёзной травмой.

После возвращения в Японию медицинское обследование выявило множественные переломы и ушибы. Поскольку смещения костей обнаружено не было, было принято решение дождаться, пока спадут отёк и боль, и выступать на Олимпиаде, несмотря на травмы. Предварительные заезды в хафпайпе запланированы на 11 февраля, финал – на 13-е. Хирано не раз подчёркивал, что участие в зимних Играх в Милане и Кортине для него уже не гонка за мечтой, а попытка проверить, на что он способен после того, как мечта сбылась. Однако путь к этому старту оказался особенно тяжёлым.

Риск сверхсложных трюков

Четыре года назад в Пекине к победе Хирано привёл трюк triple cork 1440 – три вертикальных и четыре горизонтальных вращения. Однако с тех пор в Японии появились молодые спортсмены, сумевшие освоить этот фирменный элемент Хирано. На авансцену вышли Тоцука Юто (24 года) и Хирано Рука (23 года), которые одну за другой одерживают победы на этапах Кубка мира. Все они входят в число мировой элиты, и всё чаще звучат разговоры о том, что на этих Олимпийских играх японская сборная способна занять весь пьедестал.



Хирано Аюму, победитель стартового этапа Кубка мира по сноуборду в мужском хафпайпе. Слева – Тоцука Юто, (2-е место), справа – Хирано Рука (3-е место). Декабрь 2025 г, Чжанцзякоу, Китай (Kyodo News)

«Даже когда кажется, что техническая сложность достигла предела, со временем видишь, что он снова и снова отодвигается. Я верю, что новые трюки и дальше будут появляться один за другим», – так Хирано Аюму описывает своё ощущение от постоянного развития своего вида спорта. Техническая эволюция здесь не знает остановки. Каждый спортсмен проходит через череду проб и ошибок – и так появляются новые элементы.

Но чем выше сложность, тем опаснее становится сам спорт. На главных стартах, где собираются сильнейшие атлеты мира, спортсменам приходится бороться не только с соперниками, но и с ещё одним противником – собственным страхом.

Долгие годы соперничества: Уайт завершил карьеру

На протяжении многих лет главным соперником Хирано был американец Шон Уайт, суперзвезда сноуборда, завоевавший золото на трёх зимних Олимпиадах: в Турине в 2006 году, в Ванкувере в 2010 году и в Пхёнчхане в 2018 году. На Олимпиаде в Пхёнчхане он вёл напряжённую борьбу с Хирано, и в итоге вырвал победу в драматичном камбэке. Этот поединок до сих пор считается одним из самых ярких в истории дисциплины..

На следующих после этого Играх в Пекине Уайт занял лишь четвёртое место и после этого завершил спортивную карьеру. Перед Олимпиадой в Милане и Кортине он вновь встретился с Хирано в Токио и написал в своих соцсетях: «Я много лет соревновался с этим парнем и теперь наконец-то могу болеть за него. Отличный спортсмен, отличный соперник, отличный друг!»

Хирано всегда шёл по следам Уайта. И на Олимпийских играх в Пекине он наконец превзошёл его, встав на центральную ступень пьедестала. Вспоминая тот момент, Хирано написал в соцсетях: «Глядя на его (Уайта) дерзкие трюки, я твёрдо решил, что в третьей, решающей попытке должен победить сам, и сумел сохранить атакующий настрой. Я никогда не забуду, что имел возможность видеть его выступления так близко», – так он отдал дань уважения уходящему великому сопернику

Нынешняя Олимпиада пройдёт уже без этого легендарного противостояния. Скорее, главными соперниками Хирано станут товарищи по команде. В мужскую сборную Японии по хафпайпу вошли 4 спортсмена. В прошлом сезоне Кубка мира Хирано Рука занял первое место в рейтинге, оформив третью подряд победу в дисциплине, Тоцука Юто стал вторым, а Хирано Аюму – третьим. Кроме того, в нынешнем сезоне к ним присоединился 19-летний Ямада Рюсэй (team JWSC), который одержал свою первую победу на втором этапе Кубка мира и сумел пробиться в состав сборной.

«Результат, конечно, важен, но мой идеал – выложиться на все сто и показать заезд, которым я сам буду доволен, не зацикливаясь на цифрах», – заявил Хирано Аюму. Независимо от того, как выступят другие спортсмены, он намерен сосредоточиться исключительно на том, чтобы показать результат, которым он сможет гордиться.

Долгожданная тренировочная база в родном городе

После Пекинской Олимпиады изменились и условия подготовки. В сентябре 2024 года в родном городе спортсмена – Мураками в префектуре Ниигата – открылся долгожданный тренировочный центр. Речь идёт о Murakami Snow Research & Training Center – первом в мире уличном комплексе, где даже в бесснежный сезон можно отрабатывать элементы хафпайпа и воздушные трюки.

Инициатором проекта стал отец спортсмена, Хирано Хидэнори, который управляет крытым скейтборд-комплексом в том же городе. Новая тренировочная база была построена рядом с ним. В реализации проекта в качестве специального партнёра участвовала и компания Uniqlo, спонсор Хирано Аюму. В результате удалось создать среду, позволяющая эффективно тренироваться круглый год, не выезжая за границу.

«Мы вместе с семьёй и специалистами долго обсуждали, можно ли создать условия для подготовки к следующим Олимпийским играм, которые не зависели бы от погоды. Так шаг за шагом и появился этот объект. То, что такая база теперь есть именно в моём родном городе, кажется чем-то почти нереальным. Создать нечто, не имеющее аналогов мире, было действительно непросто», – рассказывает Хирано Аюму.

То, что он сам участвовал в разработке концепции и планировании строительства, возможно, связано с его стремлением двигаться дальше – за пределы мечты об олимпийском золоте, которое уже завоёвано.

Участие в социально значимых инициативах

На церемонию открытия нового тренировочного комплекса были приглашены ученики начальных и средних школ. Мероприятие прошло в рамках программы «Воспитание следующего поколения», организованной компанией Uniqlo, с которой Хирано Аюму сотрудничает в статусе глобального бренд-амбассадора.

Цель этой инициативы заключалась не в подготовке будущих профессиональных спортсменов, а в социальной миссии – содействии личностному развитию детей через живое общение с выдающимися атлетами, достигшими успеха в мире спорта. Один из школьников задал вопрос: «Я хочу совмещать занятия в школе, сёрфинг и сноуборд – своего рода “три направления”. Как можно всё это совместить?» Хирано Аюму ответил так:

«Чем серьёзнее относишься к какому-то делу, тем отчётливее понимаешь: чтобы что-то приобрести, неизбежно приходится от чего-то отказываться. Мне самому было нелегко находить время для скейтбординга, уделяя основное внимание сноуборду. Но важно ценить то, что можно делать именно сейчас, и продолжали идти вперёд, не сдаваясь. Даже ошибки со временем становятся важны, когда повзрослев, оглядываешься назад».

На Олимпийских играх в Токио 2021 года Хирано Аюму выступал и в соревнованиях по скейтбордингу в дисциплине «парк», привлекая внимание как редкий спортсмен, сумевший проявить себя и в летних, и в зимних видах спорта. Любой вызов неизбежно сопряжён с трудностями. Однако готовность Хирано полностью отдаваться моменту и скрытым в нём возможностям остаётся неизменной. Став олимпийским чемпионом в Пекине и воплотив свою мечту, Хирано Аюму смотрит дальше – на новые вершины на Олимпиаде в Милане и Кортине-д’Ампеццо. На предстоящем соревновании, на которое он выходит, несмотря на многочисленные травмы, хочется увидеть не столько результат, сколько выступление, способное затронуть сердца зрителей.

Возможен ли «медальный дождь» в биг-эйре

Перспективы сборной Японии в сноубординге не ограничиваются только мужским хафпайпом. Женский хафпайп, а также дисциплины биг-эйр и слоупстайл также могут принести целую серию наград.

В женском хафпайпе, помимо Томиты Сэны (Usami SC), завоевавшей бронзу на Олимпиаде в Пекине, заметный прогресс показали молодые спортсменки – Симидзу Сара (TOKIO Inkarami) и Кудо Рисэ (TOKIO Inkarami). В январе на турнире X Games, где собираются сильнейшие райдеры мира, Симидзу одержала свою первую победу, а Кудо заняла второе место. В текущем сезоне Кубка мира на пьедестал, наряду с Кудо и Симидзу, также поднималась Оно Мицуки (Burton). Присутствие сразу нескольких спортсменок мирового уровня в одной команде создаёт мощный эффект взаимной конкуренции и подталкивает всех к росту.

В дисциплинах биг-эйр и слоупстайл у женщин выступают одни и те же спортсменки. Японию на Олимпиаде представят Мурасэ Кокому (TOKIO Inkarami), Ивабути Рэйра (Burton) и Фукада Мари (Yamazen) – та самая тройка, которая в марте прошлого года полностью заняла пьедестал на чемпионате мира. Повторение этого успеха вполне возможно.



Японский подиум на чемпионате мира по сноуборду, женский биг-эйр: слева – Ивабути Рэйра (серебро), в центре – Мурасэ Кокому (золото), справа – Фукада Мари (бронза). 28 марта 2025 г., Санкт-Мориц (AFP/Jiji Press)

У мужчин среди главных претендентов на медали – Хасэгава Тайга (TOKIO Inkarami), победитель прошлогоднего Кубка мира в зачёте дисциплины, и Кимата Рёма (Yamazen), чемпион мира прошлого года. Оба располагают всем необходимым, чтобы побороться за место на пьедестале.

Фотография к заголовку: Хирано Аюму в финале мужского хафпайпа на пятом этапе Кубка мира по сноубордингу. Именно на этом турнире он упал и получил серьёзную травму. 18 января 2026 г., Лаакс, Швейцария (IMAGO/justpictures.ch via Reuters Connect, Reuters)