Не обернётся ли затяжная дефляция «потерянными десятилетиями» для Китая?

Китай утверждает, что в прошлом году его ВВП вырос на 5% в реальном выражении, однако многочисленные признаки указывают на то, что ситуация далеко не столь благоприятна. Каково реальное состояние китайской экономики?

Картина не радужная

В январе 2026 года правительство Китая сообщило, что реальный рост ВВП в 2025 году составил 5,0%, а номинальный – 4,0%. Превышение реального роста над номинальным наблюдается уже три года подряд. Это говорит о том, что дефляция (разница между ВВП и дефлятором) не ослабевает. Хотя показатель в 5% на первый взгляд может показаться устойчивым темпом роста, американский аналитический центр Rhodium Group оценивает реальный экономический рост примерно вдвое ниже – на уровне 2,5-3,0%. Более того, некоторые эксперты, следящие за Китаем, считают, что экономика страны сейчас практически не растёт.

Совокупные доходы китайского правительства, включая налоговые поступления, в 2025 году сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом. Это первое снижение за пять лет – с момента начала пандемии COVID-19 в 2020 году. Сам по себе этот факт также ставит под сомнение заявленный на уровне 5% рост.

Китайские социальные сети переполнены фотографиями и сообщениями, отражающими замедление экономики и личные трудности пользователей. Торговые улицы с рядами закрытых магазинов. Огромные торговые центры без покупателей. Бездомные, ищущие еду в мусоре и спящие в подземных переходах. По оценкам экономистов, уровень безработицы среди молодёжи превышает 40%. Один из трудовых мигрантов поделился: «Работы не было, долги по аренде росли, поэтому я вернулся домой ещё до Лунного Нового года в феврале». Сотрудник небольшой компании написал: «Зарплату не платили три месяца, а потом владелец просто исчез». Молодая соискательница рассказала: «Я разослала более 100 резюме и не получила ни одного приглашения на собеседование».

«Синомика»: приоритет государственным компаниям

Нынешние проблемы китайской экономики – результат политики председателя Си Цзиньпина. Вскоре после прихода его администрации в обиход вошёл термин «ликономика». Он обозначал курс экономических реформ, проводимый покойным премьером Ли Кэцяном, имевшим докторскую степень по экономике. Однако этот термин быстро исчез после того, как председатель Си Цзиньпин, выступавший за усиление и укрупнение государственных компаний, лишил Ли прежнего влияния.

Пожалуй, самый показательный пример «синомики», основанной на принципе «государство прежде всего, частный сектор – на втором плане», – история Джека Ма, основателя Alibaba. На него наложили крупный антимонопольный штраф, после чего он надолго перебрался в Японии, фактически оказавшись в положении изгнанника. Может ли процветать экономика, подавляющая новаторов?

В статье 2023 года в The New York Times лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман писал: «Некоторые задаются вопросом, не пойдёт ли Китай по пути Японии. Мой ответ – скорее всего, нет: его ждёт более неблагоприятный сценарий».

Проблемные долги и снижение рождаемости

Лопнувший экономический пузырь в начале 1990-х стал отправной точкой «потерянных десятилетий» Японии – 30 лет экономической стагнации. Китай, в отличие от Японии, которая к моменту кризиса уже была развитой страной, всё ещё относится к государствам со средним уровнем дохода и теперь рискует состариться раньше, чем успеет разбогатеть.

На пути к успешному будущему Китая стоят два серьёзных препятствия: огромный объём проблемных долгов, возникших после схлопывания экономического пузыря, и перевёрнутая демографическая пирамида, обусловленная низкой рождаемостью и старением населения.

После краха пузыря японской экономике пришлось разбираться примерно со 100 трлн йен проблемных долгов. В Китае же объём проблемных кредитов оценивается примерно в 1,5 квадриллиона йен.

Тем временем население Китая, достигнув пика в 2021 году, продолжает сокращаться. В 2025 году число рождений составило 7,92 млн. Ещё в 2018 году этот показатель превышал 15 млн, то есть за семь лет рождаемость упала почти вдвое.

Похоже, Китай вступает в свой собственный период «потерянных десятилетий». Вопрос в том, займёт ли восстановление всего 30 лет.

Фотография к заголовку: покупатели приобретают украшения к Лунному Новому году в Пекине, 6 февраля 2026 г. (© AFP/Jiji)