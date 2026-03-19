Почему оператор АЭС «Фукусима-1» продолжает проводить экскурсии и через 15 лет после аварии? Необходимость заручиться пониманием и привлечь новые рабочие руки

Великое восточно-японское землетрясение привело к расплавлению в активной зоне трех реакторов и взрывам водорода на АЭС «Фукусима-1» Токийской электроэнергетической компании (TEPCO). Хотя произошедшее и называют самой худшей аварией в истории, время не стоит на месте, и интерес общества к событиям вокруг АЭС постепенно ослабевает. Как не дать аварии улетучиться из людской памяти на долгом пути к демонтажу реакторов и обеспечить приток новых кадров для того, чтобы справиться с этой работой?

Четыре года на установку покрытия, чтобы не дать радионуклидам разлетаться при разборке обломков

Девятнадцатого января 2026 года завершились работы по установке большого покрытия в верхней части здания первого энергоблока АЭС «Фукусима-1», сильно разрушенного взрывом водорода.

Даже сегодня, когда со времени бедствия минуло 15 лет, на самом верхнем этаже здания первого энергоблока в бассейне выдержки остаются 392 стержня с отработавшим ядерным топливом. В компании TEPCO планировали уже в 2027 финансовом году приступить к извлечению этого ядерного топлива и вывозу его в другое место хранения, но для того, чтобы обеспечить путь вывоза, требуется удалить мусор, усеивающий верхнюю часть здания энергоблока. Большое покрытие, которое только что закончили возводить, призвано предотвратить разлет в окружающую среду радиоактивных веществ при проведении расчистки от этого мусора.



Энергоблок №1 на снимке, сделанном в феврале 2020 года. Оголившийся металлический каркас и торчащие трубы свидетельствуют о силе взрыва



Энергоблок №1 на снимке, сделанном в январе 2026 года. Теперь он выглядит как обычная стройка

При проведении работ на пути к демонтажу реакторов требуется исходить из главной предпосылки, которая состоит в недопустимости дальнейшего радиоактивного загрязнения. В зависимости от конструктивных различий каждого энергоблока, ущерба, нанесенного взрывами, степени повреждений, а также ввиду отсутствия прецедентов, опытом которых можно было бы воспользоваться, каждый разрабатываемый план операций уникален. Процесс сопряжен с необходимостью тщательно позаботиться о мерах по недопущению облучения рабочих в зоне высокой радиоактивности. Это вынуждает разрабатывать специализированное оборудование с дистанционным управлением.

При всех этих усилиях то и дело возникает что-нибудь «непредвиденное».

Установка покрытия над энергоблоком началась в апреле 2022 года, и хотя по изначальному плану предполагалось завершить его летом 2025 года, раз за разом возникали неполадки с подъемными кранами, а также необходимость принимать дополнительные меры для того, чтобы уберечь рабочих от облучения. Это накладывалось на нехватку рабочего времени из-за неблагоприятных погодных условий и сильной жары, и в конечном счете привело к опозданию на полгода.

Сообщения СМИ, посвященных АЭС «Фукусима-1», то и дело выходят с заголовками об «очередной задержке» или «отсутствии ясных сроков завершения работ». Но раскрывают ли эти сообщения в полной мере все обстоятельства и меры, принимаемые для преодоления все новых непредвиденных трудностей?

Всего 10 участников осмотра АЭС, запланированного на 40 человек

Семнадцатого января, за два дня до завершения сооружения покрытия энергоблока, в ходе сбора материалов мне довелось принять участие в экскурсии по АЭС и круглом столе, организованным компанией TEPCO для местных жителей.

Атомная электростанция, которая из-за стихийного бедствия утратила свою функциональность, тем не менее продолжает существовать и является местом, где не только персонал компании TEPCO, но и многочисленные работники аффилированных и привлеченных предприятий трудятся, прокладывая путь к демонтажу реакторов. Осмотры АЭС с последующими круглыми столами проводятся практически ежемесячно. Их организуют с целью «информировать местное население о положении дел в течение длительного периода до завершения процесса полного демонтажа АЭС, а также учитывать мнение местных жителей при проведении работ». Эти мероприятия ориентированы на жителей префектуры Фукусима, а также тех, кто жил в префектуре, когда произошло стихийное бедствие. Желающих принять участие набирают через газетные объявления и веб-сайт. Принцип набора группы – «40 человек, первыми подавших заявки». Однако в день моего участия их набралось всего с десяток.

В основном участники экскурсии осматривают АЭС из окон микроавтобусов. Выход из транспорта предусмотрен только на высокой площадке, откуда можно разглядеть вблизи энергоблоки с первого по четвертый – как раз те, где происходила авария.



На площадке, с которой можно вблизи осмотреть энергоблоки с №1 по №4

Перед первым энергоблоком сопровождающий сотрудник рассказал о том, что вот-вот завершится установка большого покрытия, которое не даст разлетаться радиоактивным веществам при расчистке энергоблока от обломков и мусора. Сопровождающий рассказывал и о том, что для проведения опытных операций по извлечению обломков расплавившегося ядерного топлива из реактора №2, приходится помногу раз проводить тесты и тренировки на реакторе №5, у которого аналогичная конструкция. Рассказ сопровождался показом сделанных изнутри снимков, а также чертежей и схем.

Памятное фото на фоне АЭС

Поскольку на территорию АЭС не разрешается проносить собственные мобильные телефоны и камеры, сотрудник TEPCO предложил желающим сфотографировать их на фоне АЭС. Казалось бы, вряд ли кому-то захочется делать фото на память в месте, где произошла такая ужасная авария. Однако, вопреки ожиданиям, сфотографироваться захотели все участники осмотра.

Сига Микико – лицензированный гид-переводчик. Она рассказала, что ей уже неоднократно довелось сопровождать туристов из разных стран в Музей демонтажа реакторов (в городе Томиока), Музей памяти ядерной аварии (в городе Футаба) и ряд других подобных мест. В пострадавший регион приезжают исследователи, активисты-защитники окружающей среды и многие другие, очень разные люди, которым врезались в память шокирующие кадры цунами и ядерной аварии. Сига призналась, что некоторые вопросы, которые ей задают о ядерной аварии, ставят ее в тупик – она просто не знает, что ответить. «Поскольку я работаю гидом, мне захотелось побывать непосредственно на месте и увидеть все своими глазами. Это отличная возможность непосредственно расспросить о том, что меня интересует, людей, которые знают о положении дел изнутри», – прокомментировала причины своего участия в экскурсии Сига.



Беседа после осмотра – возможность для участников поделиться впечатлениями и непосредственно расспросить сотрудников компании TEPCO

Когда Сига слушала пояснения на площадке, откуда видны все пострадавшие энергоблоки, одна особенность произвела на нее особенно сильное впечатление: «Меня поразило то, как здесь стараются использовать разные подходы в зависимости от особенностей конструкции каждого энергоблока и их состояния после взрывов. Такая дотошность очень характерна для нашей страны. Это и есть японский подход к технологиям, и хотелось бы, чтобы его видели больше людей». Впрочем, она сразу, словно уравновешивая эти слова, добавила: «У меня такое ощущение, что было бы неправильным успокаиваться и считать, что все уже в порядке, раз меры принимаются с такой тщательностью».

Сига живет в городе Иваки, расположенном в префектуре Фукусима на самом юге района Хамадори на побережье Тихого океана, где стоит и АЭС «Фукусима-1». И хотя та местность не вошла в зону эвакуации в связи с ядерной аварией, Сига и сейчас отлично помнит: «После небывалого землетрясения случилось цунами, а затем один за другим происходили взрывы на АЭС, и было очень страшно». Вероятно, именно поэтому она явно испытывала смешанные чувства, впервые ступив на территорию «Фукусимы-1» и увидев, как продвигается повседневная работа на пути к демонтажу реакторов.

Как оказалось, из всех участников экскурсии и круглого стола в этот день лишь двое, включая Сигу, побывали на АЭС впервые. В основном были люди, которые находятся в префектуре Фукусима поодиночке по делам, связанным с восстановлением, а также жители префектуры из мест, расположенных далеко от АЭС. Из тех, кто в момент аварии проживали в районах, объявленных зоной эвакуации, не оказалось никого. Никто не высказывал резкой критики в адрес TEPCO за то, что она устроила эту аварию, в целом атмосфера на протяжении всего мероприятия была спокойной.



Горячих споров не возникло – участники беседовали спокойно

Мужчина, который участвовал в экскурсии уже в третий раз, работает в компании строительной отрасли, поставляющей материалы на АЭС «Фукусима-1», у него есть возможность бывать на АЭС и по работе. Он подвел свои впечатления словами: «Очень жаль, что осмотр проходит по строго определенному маршруту. Если проявить смекалку в организации и дать людям возможность увидеть больше разных мест на АЭС, то повторных посетителей стало бы гораздо больше. Хотелось бы, в пределах разумного, иметь возможность увидеть и более опасные участки». Среди участников также был представитель одного из объединений горожан, который уже осматривал АЭС примерно с полгода назад, а теперь захотел побывать снова, чтобы проверить, какие изменения произошли за это время.

Передать дело следующему поколению, которое и застанет окончание демонтажа реакторов

Кувасима Масаки, риск-коммуникатор Кампании по поддержке демонтажа АЭС «Фукусима дай-ити», признался: «Мы, конечно, очень благодарны тем, кто принимает участие снова и снова, но видим свою задачу в том, чтобы привлечь людей побывать здесь впервые». Он отметил: «Чтобы демонтировать и окончательно утилизировать реакторы, потребуется много времени. Поколение, пережившее эту аварию, постепенно входит в пенсионный возраст и сходит со сцены. Если место событий увидит молодежь, то среди них, может быть, найдутся те, кто захочет взяться за работу по демонтажу… А чтобы уроки беспримерной аварии, которая случилась на АЭС «Фукусима-1», не пропали понапрасну, нужно также активно распространять знания и опыт, полученные при демонтаже. Я считаю, они должны пригодиться всему миру».



Энергоблок №2 (на переднем плане), где проводится опытное извлечение обломков ядерного топлива. Сооружение с цилиндрическим куполом – энергоблок №3

Самое сложное в демонтаже реакторов – извлечь обломки расплавившегося ядерного топлива. В реакторах №1, 2 и 3 их находится в общей сложности 880 тонн. В ходе двух пробных операций в 2024 и 2025 году было извлечено менее одного грамма. Изначально TEPCO планировала приступить к полномасштабному извлечению в начале 2030-х годов, затем ей пришлось серьезно сдвинуть срок начала этих работ – на 2037-2040 годы. Но вполне возможно, что из-за различных непредвиденных сложностей на подготовительном этапе эти планы вновь придется корректировать.

Позорное пятно «самой худшей ядерной аварии в истории» не стереть. Но знания и опыт, которые можно получить до полного завершения демонтажа реакторов, при преодолении трудностей, возникающих вопреки всем планам, при ликвидации последствий самой худшей аварии в истории, непременно будет полезен как для того, чтобы подобных аварий больше не случалось, так и для становления безопасных технологий демонтажа ядерных реакторов.

Чтобы передать эстафету поколениям, которые не сталкивались с опытом такой аварии, каждому из нас, пользующихся электричеством, необходимо и дальше заботиться о том, чтобы не дать времени развеять нашу память о катастрофе.

Больше информации об АЭС «Фукусима-1»

＊Осмотр АЭС «Фукусима-1»

＊Увидеть зоны, где невозможно побывать, позволяет виртуальный осмотр

Токийская электроэнергетическая компания (TEPCO) INSIDE FUKUSHIMA DAIICHI – Виртуальная экскурсия по местам работ по демонтажу

＊Экспозиции и материалы о ядерной аварии

Текст и фото к заголовку: Хасино Юкинори (редакция nippon.com)

Фотография к заголовку: сотрудники компании TEPCO рассказывают о прогрессе на пути к демонтажу реакторов 1-4 в ходе экскурсии