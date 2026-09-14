Город Кани в префектуре Гифу: пионер подготовительных классов для детей-иностранцев и успешный пример их школьной интеграции

Обучение иностранцев японскому языку

На протяжении более двадцати лет в городе Кани (префектура Гифу) успешно действует программа всеобщего образования для детей-иностранцев. Специальный подготовительный класс появился здесь задолго до того, как подобную практику стали внедрять по всей стране на государственном уровне.

Четырёхмесячная программа для изучения японского языка, культуры и традиций

Подготовительный класс расположился в небольшом здании среди жилых домов и огородов. Каждое утро отсюда доносятся звонкие детские голоса, разучивающие песню о японской азбуке:

Аятори исутори А И У Э О

Какиноми куваноми КА КИ КУ КЭ КО

Это песня «Поиграем с азбукой» (А И У Э О дэ асобо) из учебника для первого класса. Едва смолкает песня, учительница начинает неторопливо говорить по-японски, сопровождая свой рассказ выразительными жестами: «Сегодня к нам пришли трое новеньких. Раньше было 12 учеников. Пришли ещё трое. Сколько теперь стало учеников? Сколько будет 12 плюс 3?»

«Пятнадцать!», – наперебой закричали дети.

Трое новеньких – два брата и младшая сестра, недавно всей семьёй приехали в Японию из Пакистана. Они выстраиваются перед классом и, преодолевая волнение, называют свои имена. Среди их одноклассников – уроженцы Филиппин, Бразилии и Вьетнама, а сама учительница родом с Филиппин.



Дети из Пакистана знакомятся с одноклассниками. В декабре 2025 года в подготовительном классе обучались 23 человека

Подготовительный класс, где дети-иностранцы обучаются под руководством иностранного педагога, называется «Класс роз Кани». Помимо изучения основ японского языка, а также математики и других дисциплин школьной программы, дети осваивают навыки школьного быта: учатся дежурить, убирать помещения, пользоваться палочками для еды и соблюдать другие традиции японской культуры. Четырёхмесячный курс предназначен для детей младшего и среднего школьного возраста (6-15 лет) и предшествует началу обучения в городской школе.

В Японии школьное образование для детей-иностранцев не является обязательным. Чтобы ребёнка зачислили в школу, родители должны подать заявление в местный Комитет образования. Подготовительный «Класс роз», призванный помочь иностранным детям адаптироваться к учёбе в Японии и обеспечить равные возможности для получения образования вне зависимости от гражданства, появился в городе Кани ещё в 2005 году. Впоследствии этот класс стал символом муниципальной политики мультикультурализма.

С 2027 финансового года Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий планирует запустить пилотный проект по созданию подготовительных классов для детей-иностранцев по всей стране. Однако в городе Кани аналогичная программа успешно работает уже на протяжении более двадцати лет.

История создания проекта

Подготовительный класс появился благодаря инициативе исследовательницы Кодзима Ёсими при активном участии местных властей и жителей города. Профессор Кодзима возглавляет Центр мультиязычия и мультикультурализма Токийского университета иностранных языков. После разрушительного землетрясения Хансин-Авадзи 1995 года она участвовала в проекте восстановления Кобэ, где впервые столкнулась с проблемой детей-иностранцев, не посещающих школу. Последующая работа в программе Официальной помощи развитию (ОПР) натолкнула её на серьёзные размышления:

«В 1990-е годы Япония являлась мировым лидером по объёму помощи в рамках ОПР. Приезжая в страны Центральной и Южной Америки, я часто слышала: «Благодаря Японии наши дети могут ходить в школу и получать питание». Однако иностранные дети, живущие в Японии, практически не получают никакой поддержки. На них не распространяется закон об обязательном образовании, и они фактически исключены из системы».



Профессор Токийского университета иностранных языков Кодзима Ёсими – в прошлом учитель начальной школы и участница программ ОПР в Гватемале и Боливии

Кодзима решила посвятить себя решению проблемы обучения иностранных детей в японских школах. В 2001 году она приняла участие в первой Конференции городов с компактным проживанием иностранцев. В ней участвовали представители 13 городов из префектур Айти, Гифу, Миэ, Сидзуока и Гумма. Именно тогда Кодзима впервые узнала о ситуации в городе Кани.

Местные власти знали, что количество иностранных учащихся в муниципальных начальных и средних школах намного меньше, чем число проживающих в городе детей-иностранцев. Однако проведённый по почте опрос показал крайне низкую откликаемость. Узнав об этом, Кодзима предложила: «Я поселюсь в городе Кани и проведу поквартирный опрос всех иностранных семей с детьми!». Муниципалитет поддержал её идею. Оказалось, что ранее при участии местного комитета международного сотрудничества уже предпринималась попытка проведения подобного опроса, давшая отличные результаты.

Исследование с поквартирным обходом продлилось два года. Это было первое в Японии всеобъемлющее научное исследование в сфере школьного образования детей-иностранцев. Оно показало, что школу не посещают около 10% ребят. С учётом детей, не попавших в выборку из-за переезда или временного отъезда на родину, доля необучающихся детей-иностранцев в городе Кани превысила 30%. Среди них были представители самых разных национальностей. Многие дети занимались домашней работой или присматривали за младшими братьями и сестрами. Узнав, что некоторые 12-13-летние подростки работают на заводе, Кодзима была потрясена: «Я думала, что детский труд – это проблема развивающихся стран, и очень удивилась, узнав, что подобная практика существует в Японии, к тому же в таком маленьком городке».



Первый подготовительный класс находится в районе Дота, где компактно проживают иностранцы. На входной двери висит плакат с приветствиями на разных языках

Взаимное непонимание

В ходе исследования Кодзима познакомилась с директором средней школы, где было особенно много детей-иностранцев, не посещавших школу вовсе. Придя в школу, чтобы вникнуть в ситуацию на месте, она услышала от директора: «Если вы собираетесь вносить предложения или выражать мнение по поводу обучения иностранных детей, сначала разберитесь в том, что здесь происходит. Если вы готовы преодолевать трудности вместе с нами – приходите хоть завтра».

Кодзима приняла этот вызов и стала посещать школу почти каждый день. Перед её глазами предстали учителя, не знавшие, как справиться с поведением детей-иностранцев. В то время в школе училось множество выходцев из Бразилии. На переменах они танцевали в коридорах и на лестницах с колонками в руках, а учителя безуспешно пытались призвать их к порядку. Детей было нетрудно понять: как бы они не старались овладеть японским языком, всё равно получали плохие отметки. К тому же их постоянно упрекали: «Вы не понимаете даже таких простых вещей». Неудивительно, что ребята переставали ходить на уроки и в итоге бросали школу.

Каждый раз, когда директор в сердцах восклицал: «Они безнадёжны!», Кодзима рассказывала ему о ребятах: «Он живёт в неполной семье и много помогает по дому», «Она постоянно присматривает за маленькими братом и сестрой». Постепенно отношение директора к детям-иностранцам изменилось, и в конце концов он стал прислушиваться к словам Кодзимы.

В 1999 году в школе открыли адаптационный класс японского языка и выделили для него преподавателя. Сначала там преподавали японский язык, преимущественно иероглифику, однако директор решил реформировать и развивать эту инициативу.

«Директор переименовал класс в «Международный» и направил туда лучших педагогов. Чтобы ребята осваивали не только японский язык, но и другие предметы, он просил учителей приходить в класс в свободное от основных занятий время. Кроме того, он включил в школьную программу португальский язык как предмет по выбору, чтобы японские учащиесся могли изучать его вместе со своими иностранными сверстниками. Уже на следующий год процент детей-иностранцев, поступивших в старшую школу, заметно вырос».

Исследование, проведённое профессором Кодзимой, изменило муниципальную политику. Наличие доказательной базы подтолкнуло администрацию провозгласить новую цель – всеобщее школьное образование для детей-иностранцев. В апреле 2005 года город утвердил специальную программу, которая гарантировала иностранным детям доступ к учёбе. В рамках программы заработал первый подготовительный класс, концепцию которого разработала профессор Кодзима. В то время в городе Кани находился один из крупнейших в мире розариев, поэтому проект назвали в его честь – «Класс роз Кани».

«Однажды на конференции городов с компактным проживанием иностранцев мэр одного из муниципалитетов отметил: если иностранцы перестанут приезжать в город, это скажется на его финансовом положении. Думаю, что и тогдашний мэр Кани смотрел в будущее», – вспоминает Какаму Маюми, глава секретариата Общества международного сотрудничества города Кани.

Обретение уверенности в себе

Подготовительный класс предназначен не только для изучения языка и правил жизни в японской школе. «Эти дети оказались в Японии потому, что сюда по работе переехали их родители. Они не понимают, почему их оторвали от близких и друзей на родине, и не одобряют переезд. Некоторые теряют смысл жизни, а кто-то постоянно плачет», – рассказывает Вакахара Тосикадзу, работающий директором подготовительного класса уже седьмой год.



Директор подготовительного класса Вакахара общается с учениками. «Чтобы дети чувствовали себя уверенно, я стараюсь хвалить их за любые, даже маленькие достижения»

Чтобы учитывать потребности ребят, переживших резкую смену обстановки, в штат учителей подготовительного класса включили уроженцев Бразилии и Филиппин. А в июле прошлого года в классе появился педагог, который сам обучался в этом классе, будучи учащимся средней школы.

Главная особенность подготовительного класса в Кани в том, что все воспитанники официально зачислены в местные начальные и средние школы. Это значит, что у каждого ребёнка есть свой классный руководитель и одноклассники. Дети участвуют в экскурсиях и других мероприятиях, проходят медосмотр и получают школьное питание.

В августе 2020 года в связи с резким приростом детей-иностранцев в городе открылся второй подготовительный класс. С тех пор первые два месяца ребята занимаются в первом подготовительном классе, а потом ещё два месяца учатся во втором, созданном на базе муниципальной школы средней ступени.



Учитель подготовительного класса №2 Джеймс - уроженец Филиппин и выпускник этого класса. «Я не хочу, чтобы дети проходили через те же трудности, что и я», - объясняет Джеймс решение вернуться сюда уже в качестве преподавателя

В подготовительном классе №1 висят плакаты со словами «Улыбайся» и «Не сдавайся», а в классе №2 – «Уверенность в себе» и «Решимость».

«В первом классе самое главное — чтобы дети приходили сюда. Мы хотим, чтобы они нашли друзей, почувствовали себя спокойно и начали улыбаться. Мы поддерживаем их и призываем не сдаваться, даже если они пока не понимают японский язык. В классе №2 мы помогаем им преодолевать трудности и поверить в себя. Например, проводим мероприятие «Ты можешь!», – рассказывает директор Вакахара.

В мероприятии участвуют дети, заканчивающие обучение в подготовительном классе. Его цель – дать им опыт успеха и закрепить уверенность в своих силах. Чтобы дети могли проявить себя, содержание выступления каждого ребёнка определяется во время беседы с преподавателем на его родном языке. Кто-то пишет иероглифы, кто-то играет на музыкальных инструментах вместе с одноклассниками. Возможность заниматься любимым делом и опираться на свои сильные стороны развивает стремление к росту, помогает обрести уверенность и позитивный настрой перед переходом в местную школу. Вид филиппинских ребят, с радостью играющих на инструментах, трогает сердца зрителей.



Урок физкультуры в подготовительном классе №2. Филиппинские ребята азартно участвуют в квесте

Подготовительный класс работает уже 22-й год. Число его выпускников достигло 1155 человек - это 11,7% от всех учеников, завершивших курс обязательного образования в городе Кани до 19 декабря 2025 года. Число детей-иностранцев, бросающих учёбу, значительно сократилось. Они посещают местные школы, а затем поступают в старшие классы или училища. Если раньше среди иностранцев преобладали выходцы из Бразилии, то в последнее время национальный состав стал более разнородным. На смену временной трудовой миграции приходит проживание на постоянной основе. Некоторые иностранцы создают семьи в Кани, открывают здесь собственный бизнес и создают рабочие места.

«Когда я начала посещать иностранные семьи и приступила к работе в Комитете образования Кани, я была твёрдо убеждена: если с самого начала у этих детей есть место, где им ясно дают понять: «Ваше многоязычное и мультикультурное происхождение – это замечательно», и признают ценность их культурного и языкового багажа, они могут обрести уверенность в себе и двигаться дальше. А двуязычные ребята, свободно владеющие и родным, и японским языком, способны изменить само отношение к иностранцам, которых станут воспринимать как людей, обогащающих местное сообщество. Сейчас подготовительные классы для детей-иностранцев создаются по всей стране, но «Класс роз» в Кани можно считать одним из первых подобных проектов и предшественником нынешних подготовительных классов, ведь его ученики уже зачислены в обычные местные школы», – рассказывает профессор Кодзима.

Надеюсь, что опыт города Кани, гарантирующий доступ к школьному образованию всем детям вне зависимости от гражданства, будет внедрён по всей стране. В Японии проживает более четырёх миллионов иностранцев, и они уже стали неотъемлемой частью местного сообщества.

Фотографии: Кумадзаки Такаси

Фотография к заголовку: урок в «Классе роз Кани». В 2020 году в городе появился второй подготовительный класс