Непосещение школы и альтернативные образовательные траектории: как справиться с давлением школьной среды

Отказ от посещения школы становятся всё более серьёзной проблемой в Японии. Она затрагивает даже частные школы, куда многие дети поступают после сложных вступительных экзаменов. Как правило, семьям приходится справляться с этой проблемой самостоятельно. Хотя программы поддержки учащихся средних школ, переставших посещать занятия, уже появились, пока они распространены недостаточно широко.

Школьники на грани срыва

«Наш старший сын Сёта не справился с такой учебной нагрузкой – она оказалась для него непосильной», – вспоминает Такахаси Нанако, жительница префектуры Осака.

Её сын Сёта (его имя и имя его матери изменены) поступил в престижную частную школу с шестилетним курсом обучения, объединяющим основную и старшую ступени. Однако уже на организационном собрании перед началом учёбы выяснилось, что ещё до первых занятий ученикам предстоит выполнить огромный объём домашних заданий по математике, английскому языку, естественным и общественным наукам. А уже на следующий день после церемонии поступления их ждало первое тестирование. «Предполагалось, что после уроков ученики будут ежедневно заниматься дома не менее трёх часов, – вспоминает Нанако. – Но до вступительных экзаменов в эту школу наш сын в основном занимался на подготовительных курсах. Поэтому нас беспокоило, что у него не было привычки заниматься дома».

Поначалу Сёте нравилась школьная жизнь. Однако ему всё труднее было справляться с заданиями. Мальчику приходилось постоянно готовиться к проверочным работам, и он всё сильнее уставал от ежедневных поездок в переполненных электричках. Постепенно ситуация ухудшалась. Во время летних каникул обстановка дома становилась всё напряжённее, а с началом второго семестра первого года обучения Сёта совсем перестал ходить в школу. Он был подавлен, и ему стало трудно даже выходить из дома, поэтому он не мог посещать ни альтернативную школу (free school), ни другие программы поддержки для детей, переставших посещать занятия. Теперь он целыми днями играет дома в видеоигры. «У него почти нет желания учиться, – говорит мать. – По ночам он играет в видеоигры, а днём спит. Его режим полностью нарушился».

Всё больше учащихся частных средних школ перестают ходить на занятия

По оценке компании Onetes, организующей пробные экзамены, в 2026 году вступительные испытания в частные и государственные средние школы столичного региона сдавали 52 050 человек. Хотя число сдававших экзамены третий год подряд сокращалось, их доля по-прежнему оставалась высокой и составляла 18,1% всех шестиклассников.



Шестиклассники направляются на вступительные экзамены в школы основной ступени. Токио, февраль 2026 г. (© Танака Руико)

По данным исследования Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии (MEXT), в 2024 учебном году (с апреля 2024 по март 2025 года) по всей стране насчитывалось 7803 учащихся 7–9 классов частных школ, переставших посещать занятия. Хотя по сравнению с пиковым значением 2023 года их стало немного меньше, за последние пять лет число таких учащихся выросло на 2909 человек, или примерно на 60%. В частных школах основной ступени доля не посещающих школу учащихся составила 3,1%. Это ниже чем 6,8% в среднем по стране, но быстрый рост этого показателя не может не вызывать тревоги.

Основными причинами назывались «нарушение режима дня» (28,2%), «тревожность и депрессивные состояния» (23,2%), «отсутствие мотивации» (21,9%), а также «низкая успеваемость или частое невыполнение домашних заданий» (18,2%). По сравнению с государственными школами здесь чаще отмечаются нарушения режима дня и проблемы с учёбой, что, вероятно, связано с долгими поездками в школу и высокой учебной нагрузкой.

Частные школы с шестилетним курсом обучения считаются учебными заведениями, где ученикам оказывают всестороннюю поддержку и позволяют обходиться без дополнительных подготовительных курсов. Однако некоторым школьникам не удаётся справиться с высокой учебной нагрузкой и жёсткой конкуренцией. Один студент, в прошлом переставший ходить в частную среднюю школу, вспоминает: «Я думал, что, поступив туда, смогу сосредоточиться на спорте. Но атмосфера в школе заставила меня постоянно думать только об оценках, и в конце концов я уже не смог продолжать посещать занятия». Считается, что одной из причин психологической нестабильности и депрессии становится крушение надежд, которые ученики возлагали на учёбу в такой школе.

Поддержки меньше, чем в государственных школах

В государственных средних школах система поддержки учащихся, переставших посещать занятия, в последние годы заметно улучшилась: местные органы управления образованием открывают специальные классы для адаптации и возвращения в школу и оказывают психологическую поддержку и помощь в учёбе. Однако в частных школах всё зависит от конкретного учебного заведения. Там ученикам сложнее рассчитывать на индивидуальные меры поддержки, например, на возможность заниматься отдельно от класса, в медицинском кабинете или другом изолированном помещении. Некоторые частные школы рекомендуют ученикам, длительное время не посещающим занятия, перейти в государственную школу.

Сейчас Сёту дома консультирует специалист, не связанный со школой. Нанако встречается со школьным психологом, но признаётся: «Когда я слышу из классов весёлые голоса учеников, меня охватывают противоречивые чувства». Нанако говорит, что долгое время старалась не заводить с сыном разговор о школе. «Но я начинаю понимать, что настало время серьёзно обсудить с ним его дальнейший путь».

Сложный выбор: менять ли школу

Одним из возможных решений при длительном непосещении школы может стать перевод в государственную школу. Однако и этот путь нельзя назвать простым. Некоторые родители детей, переставших посещать занятия, говорят, что их дети не готовы сменить привычную обстановку. Другие признаются, что им неловко переводить ребёнка в государственную школу по месту жительства после стольких усилий, потраченных на поступление в частную.

Кроме того, поскольку обучение в государственной средней школе основной ступени заканчивается после 9 класса, ученикам, перешедшим туда из частной шестилетней школы, приходится затем снова сдавать вступительные экзамены – уже в старшую школу. Это становится ещё одним источником стресса. Кроме того, при поступлении во многие старшие школы учитываются успеваемость, участие в клубной деятельности и школьной жизни. Поэтому учащимся, долго не посещавшим занятия, приходится готовиться к вступительным экзаменам в менее выгодном положении.

Система поддержки учащихся частных школ в префектуре Канагава

По мере того как проблеме непосещения в частных школах уделялось всё больше внимания, постепенно расширялись программы поддержки. В 2020 году Ассоциация частных школ префектуры Канагава открыла Центр поддержки учащихся частных школ. Благодаря этому учащиеся 7–12 классов частных школ, переставшие посещать занятия, могут продолжать обучение, не отчисляясь из своих учебных заведений. В Центре работают десять бывших преподавателей частных школ. В первый год работы он оказывал поддержку 24 учащимся, а к 2025 году число зарегистрированных учеников выросло до 76.



В здании Ассоциации частных школ префектуры Канагава расположен Центр поддержки учащихся (© Танака Руико)



Атака Кацуми, руководитель Центра поддержки учащихся частных школ (© Танака Руико)

Атака Кацуми, возглавляющий Центр, отмечает: «Отдельным частным школам трудно справляться с такой задачей в одиночку. Их возможности не безграничны. Этот проект реализуется при поддержке Ассоциации, и для нас важно, чтобы ученики сохраняли связь со своими школами».

Учебная программа для каждого ученика согласовывается с его школой, а на занятиях используются те же материалы. Из 76 учащихся, зарегистрированных в Центре в 2025 учебном году, около четверти смогли вернуться к занятиям в своих школах. Около половины продолжили заниматься в Центре, а оставшаяся четверть при поступлении в старшую школу перешла в другие учебные заведения. Сотрудники Центра не настаивают на возвращении учащихся в школу, уважая их собственный выбор.

В токийском районе Сугинами также работает центр «Нисиоги гакуин», ставший местом поддержки для учащихся средних и старших школ, переставших посещать занятия.

Танака Сэйки, руководитель «Нисиоги гакуин», прежде работал преподавателем в частной школе с шестилетним курсом. По его словам, из-за стремительного темпа обучения некоторые ученики просто выпадали из образовательного процесса – порой достаточно было пропустить всего неделю занятий, чтобы безнадёжно отстать. «Я начал сомневаться в правильности подхода некоторых школ, которые ради поступления своих выпускников в престижные университеты перегружают учеников домашними заданиями и поощряют жёсткую конкуренцию, – говорит он. – Именно поэтому я решил помогать таким ученикам».



Ученица «Нисёги гакуин». Перестав посещать занятия в частной школе, девушка перевелась в государственную и теперь планирует поступить в государственную старшую школу в Токио (© Танака Руико)

В «Нисёги гакуин» преподаватели занимаются с каждым учеником индивидуально, помогая восполнить пробелы в знаниях. В отличие от методов обучения, основанных на заучивании и многократном выполнении однотипных упражнений, здесь ученики занимаются в спокойной обстановке и в собственном темпе. Основная цель – помочь ученикам поступить в школы с кредитной системой обучения, вечерние школы или так называемые challenge schools («школы новых возможностей»), где при поступлении и обучении отметки имеют меньшее значение. Некоторые ученики, выбравшие этот путь, впоследствии поступили в престижные государственные, в том числе национальные, университеты.



Руководитель «Нисёги гакуин» Танака Сэйки проводит индивидуальное занятие с ученицей (© Танака Руико)

Ещё один путь – обучение по индивидуальному плану

Наканиси Мио (имя изменено), проживающая в Токио, перестала посещать занятия, когда училась в одной из трёх самых престижных женских школ Токио с шестилетним курсом обучения. При переходе в старшую школу она перевелась в Токийскую столичную старшую школу «Синдзюку Ямабуки», где предусмотрены вечерняя и заочная формы обучения.

Первые тревожные признаки появились во время летних каникул после окончания первого года обучения в средней школе. Без видимой причины она не могла проснуться по утрам.



Наканиси Мио в старшей школе «Синдзюку Ямабуки». В будущем она хотела бы изучать право (© Танака Руико)

Начиная с третьего триместра первого года обучения на основной ступени она почти год не посещала школу. Вернулась позже к занятиям, она поняла, что сильно отстала от программы. «Когда я перешла в старшую школу, математика вдруг стала гораздо сложнее. Я поняла, что мне нужно вернуться к основам и заново освоить материал, изучаемый в первые годы средней школы. Поэтому я перевелась в школу „Ямабуки“, где смогла восполнить пробелы в знаниях».

В старшей школе «Синдзюку Ямабуки» ученики самостоятельно выбирают занятия из расписания на весь учебный день и составляют собственный учебный график. Поскольку Мио трудно просыпаться по утрам, её занятия начинаются после 10:00 и завершаются к 17:00. Она участвует в работе Научно-исследовательского клуба и Исследовательской группы по вопросам мультикультурного сосуществования.



Нагахама Хироюки, директор старшей школы «Синдзюку Ямабуки» (© Танака Руико)

«Среди учащихся старшей школы „Синдзюку Ямабуки“ немало тех, кто перестал посещать занятия в частных школах с шестилетним курсом обучения», – отмечает директор школы Нагахама Хироюки. Многие ученики составляют своё расписание так, чтобы уделять больше времени тому, что им действительно интересно. Школа ежегодно выпускает учащихся, поступающих в престижные университеты.

Наканиси не жалеет об усилиях, которые она приложила, готовясь к вступительным экзаменам в среднюю школу. «Поскольку в том возрасте я легко усваивала новые знания, мне удалось заложить основу, которая поможет при подготовке к вступительным экзаменам в университет. Знания по математике и истории, полученные тогда, пригодились мне и впоследствии. Даже если после поступления в школу ты перестал посещать занятия, это не значит, что у тебя нет выбора. Я сама перешла из школы для девочек в смешанную школу с вечерней и заочной формами обучения и благодаря этому открыла для себя много нового. Где бы вы ни оказались, вас ждут новые открытия».

Больше возможностей для выбора

Высокий темп обучения и недостаточно развитая система поддержки в частных школах могут затруднить возвращение учащихся к занятиям после длительного отсутствия. После всех усилий, затраченных на поступление, ученикам бывает психологически непросто принять мысль о необходимости выбрать другой путь и спокойно рассмотреть альтернативы.

Однако, как говорит руководитель «Нисёги гакуин» Танака Сэйки, «есть много способов снова начать учиться». Постепенно появляются новые формы поддержки, выходящие за рамки возможностей отдельных школ, такие как специализированные внешкольные образовательные программы и центры поддержки. Старшие школы также создают более гибкие условия для обучения, внедряя кредитную систему без привязки к классам и предлагая гибкое расписание дневных и вечерних занятий. Некоторые из этих школ при поступлении не требуют школьных характеристик и не принимают во внимание внутришкольные оценки учащихся. Кроме того, существуют частные старшие школы с заочной формой обучения, основанной на онлайн-занятиях, такие как N High School. Благодаря этому даже у учащихся, которым не подошла система школ с шестилетним курсом обучения, появляется всё больше возможностей продолжить образование и сделать следующий шаг в жизни.

Танака говорит: «Когда ученики перестают посещать школу, их нередко охватывает тревога за будущее. Они постоянно думают о поступлении в университет и о том, что будет дальше. Но я хочу, чтобы они знали: даже если они долго не посещали школу, перед ними по-прежнему открыто множество возможностей. Сегодня как никогда много мест, где ученикам могут помочь не только с учёбой, но и в повседневной жизни. Я надеюсь, что они не побоятся обратиться за такой поддержкой».

Фотография к заголовку: Всё больше учащихся сталкиваются с трудностями при адаптации к особенностям школ с шестилетним курсом обучения (© Pixta)