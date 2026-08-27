Кинцуги: реставратор Суэдзаки Хироки демонстрирует мастерство создания новой красоты из сломанных вещей

Кинцуги, традиционная японская техника реставрации разбитой керамики путём соединения фрагментов лаком и украшения их золотом, обретает популярность и в Японии, и за рубежом. Философия этой техники заключается не в том, чтобы сделать повреждения незаметными – наоборот, она подчёркивает историю вещи, показывая её новую красоту. Реставратор Суэдзаки Хироки старается передать японские ценности и духовность через свои работы в технике кинцуги.

Родился в Осаке в 1957 году. После окончания средней школы начал обучаться работе с лаком и в 1985 году стал независимым реставратором лаковых изделий. Он участвовал в реставрации святилищ, храмов и объектов культурного наследия по всей Японии. В 2014 году основал мастерскую в Киото, где с 2015 года преподаёт реставрацию в технике кинцуги. В 2020 году его деятельность была представлена в Великобритании на BBC. В 2021 году он основал некоммерческую организацию ROLE с целью сохранения культуры ремесла. В 2023 году его керамическая лакированная «Курильница в виде лошади» вошла в коллекцию Ватиканских музеев.

Философия кинцуги: принятие дефектов как показателя индивидуальности и истории вещи

По словам Суэдзаки, кинцуги напоминает макияж. Всё, что имеет форму, обречено рано или поздно разбиться. Поэтому, украсив разбитый сосуд золотом, его можно сделать особенным, продолжать его использовать и бережно хранить долгие годы потом – в этом и заключается философия кинцуги.



Суэдзаки украсил кинцуги сахарницу и молочник, которые достались ему от матери

Кинцуги – это традиционное японское искусство реставрации разбитой или надколотой керамики путём склеивания её пастой, в основном состоящей из лака, а затем украшения швов золотой, серебряной или платиновой пудрой. Это не просто восстановление разбитых вещей – в этой технике трещины и сколы рассматриваются как часть истории вещи, которую возрождают, наделяя её новой красотой. Эта традиционная техника уже привлекает внимание и за рубежом.

Одним из тех, кто способствовал распространению знаний о кинцуги, стал Суэдзаки Хироки, реставратор лаковых изделий.

Во время пандемии COVID-19, оставившей глубокие следы во всём мире, британская общественная телерадиокомпания BBC посетила мастерскую Суэдзаки и представила кинцуги как «искусство, помогающее нам находить красоту в несовершенстве и принимать недостатки». В 2024 году термин «кинцуги» был включён в Оксфордский словарь английского языка, что свидетельствует о растущем международном интересе к этому виду искусства.

Передача ремесленной культуры следующим поколениям

Растущий интерес к кинцуги возник не сам по себе, и Суэдзаки продолжает распространять знания о кинцуги с чёткой целью.

Как же возникло такое увлечение кинцуги?

Сразу после окончания средней школы Суэдзаки начал учиться искусству лаковых изделий. Он оттачивал свои навыки в области реставрации лаковых вещей, ремонтируя повреждённые предметы с помощью лака, и в возрасте 28 лет стал самостоятельным мастером. Он много работал над реставрацией объектов культурного наследия, включая святилища и храмы, буддийские статуи, антикварные предметы искусства и антикварную мебель.



Старинные вазы, отреставрированные методом кинцуги

Активно работая в первых рядах в своей области, он с 2014 года всецело посвятил себя кинцуги – реставрации изделий при помощи лака, что было вызвано сильным желанием связать культуру ремесла с современностью.

Он говорит, что занялся кинцуги не в рамках движения по распространению народных ремёсел, а потому что хотел поделиться знаниями о ремесленном мастерстве с обычными людьми. Дело в том, что сейчас в Японии в различных областях ремесла, таких как ткачество и столярное дело, сокращается число ремесленников, исчезают из обихода традиционные материалы и инструменты.

Суэдзаки продолжает: «Массовое производство позволяет нам одновременно и дёшево доставлять одинаковые продукты множеству людей. Само по себе это замечательно. Но нам также необходимо сохранять культуру бережного отношения к уникальным изделиям ручной работы и их использования. Например, вышитое платье, которое существует в единственном экземпляре, каким-то образом более индивидуально и лучше, чем платье с набивным рисунком. Люди видят одинаковые вещи, и им хочется не быть похожими на всех остальных. Поэтому я хочу, чтобы люди узнали о красоте ручной работы и сохранили ремесленную культуру, находящуюся на грани исчезновения, для будущих поколений. Для меня устойчивое развитие – это не только использование вещей в течение длительного времени, но и передача культуры и технологий следующему поколению. Я хочу оставить ремесленную культуру детям, которые будут жить в будущем».



Суэдзаки написал эссе для учебника японского языка для средней школы, в котором он рассказал о «духе кинцуги»

Ощущая постепенное исчезновение традиционных ремёсел, Суэдзаки почувствовал призвание передать эту эстафету следующему поколению.

Однако в какой-то момент он почувствовал, что в области реставрации объектов культурного наследия трудно донести до широкой публики ценность ручной работы. Это связано с тем, что объекты культурного наследия далеки от повседневной жизни, а процесс реставрации проводится таким образом, чтобы следы работы были как можно менее заметны, что затрудняет понимание зрителями техники и философии, лежащих в их основе.

«Возможно, это задача правительства – защищать традиционную культуру ремёсел. Однако, если многие люди не почувствуют её ценность и необходимость, и не будут продолжать выбирать и использовать её в своей повседневной жизни, эта культура не выживет. Именно поэтому я переключился на работу с техникой кинцуги, которая более доступна широкой публике».

Самовыражение, выходящее за рамки традиций

Стремление сохранить ремесленную культуру посредством кинцуги порой проявляется в поразительных формах.

На вазе, украшенной синими геометрическими и растительными узорами, появляется золотой полукруг наподобие люстры, с которой как будто свисают яркие золотые украшения-подвески.



Украшение в технике кинцуги, напоминающее люстру, на вазе

Суэдзаки поясняет, что этому сосуду, вероятно, около 250 лет, и основное внимание всегда сосредоточено именно на нём, поэтому нельзя не учитывать его дизайн. Кинцуги – это, в некотором смысле, сотрудничество с сосудом, поэтому, размышляя о дизайне кинцуги, он как будто беседует с мастером, который его изготовил.

Старый бокал с его прозрачностью и ощутимыми следами времени отреставрирован небольшим количеством кинцуги так, что золотистый лак нежного оттенка напоминает каплю, которая как будто вот-вот прольётся из бокала.



Кинцуги на повреждённых участках придаёт вещи новое очарование

Суэдзаки говорит, что если просто восстанавливать повреждения, возвращая предметам прежние линии и форму поверхности, это вряд ли найдёт отклик у зрителя, и потому он посчитал необходимым создать новую форму самовыражения через кинцуги, которая привлекала бы людей как внутри страны, так и за рубежом.

Работы мастера в музеях Ватикана

Благодаря исключительному мастерству и высокой выразительности работ Суэдзаки его усилия по передаче ценности ручной работы постепенно приобретают всё большую известность.



Чайная чашка, на которой мастер не просто отремонтировал скол, но и украсил оригинальным рисунком, напоминающим молнию

Одним из поворотных моментов стала лекция, которую Суэдзаки прочитал в 2022 году в зале Бенедикта XVI в Ватикане. В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию установления дипломатических отношений между Японией и Ватиканом, Суэдзаки продемонстрировал технику кинцуги как традиционное японское искусство реставрации разбитой керамики с помощью лака и золота, которое начало вызывать там интерес.

В этой лекции Суэдзаки рассказал о своем желании и значимости возрождения исчезающей техники использования лака для керамических изделий. Когда-то лакированные изделия, декорированные в технике маки-э (нанесение лака с добавками золота и т. п.) и радэн (инкрустация перламутром), были разработаны для обеспечения их долговечности в разных климатических условиях и экспортировались в Европу до годов Мэйдзи (1868-1912), но эта техника исчезла с распространением новых материалов.

Суэдзаки рассказывает, что керамическая лакированная скульптура «Курильница для благовоний в виде лошади», которую он создал в сотрудничестве с художником-керамистом Мори Рейдзи и принёс на лекцию для демонстрации, в следующем году была приобретена Ватиканскими музеями. Он чувствует, что его послание достигло целевой аудитории, и очень благодарен за это.



«Курильница для благовоний в виде лошади» (идентичный экземпляр хранится в музеях Ватикана)

После лекции в Ватикане Суэдзаки начал читать лекции в музеях и учебных заведениях в различных странах, включая Рим, Фаэнцу и Венецию в Италии; Лугано в Швейцарии; а также Лондон и Оксфорд в Англии.

Кроме того, с 2024 года он проводит специальные курсы по реставрации лаковых изделий в реставрационной школе в Венеции, объединяя специалистов по реставрации со всей Италии. Они также начинают серьёзно заниматься сохранением лаковых изделий, которые не получали должного ухода за рубежом, и подготовкой персонала для продолжения работы с этими техниками.

Другие направления работы

Параллельно с деятельностью за рубежом Суэдзаки также продолжает делиться результатами своей работы в Японии. С 2015 года он проводит традиционные мастер-классы по кинцуги в Токио и Киото, и на сегодняшний день обучил около 250 учеников.

«Помимо занятий, в 2025 году в мастер-классах по кинцуги приняли участие около 600 иностранцев. Я использую не только свои собственные способности для популяризации кинцуги, но и их умения, чтобы распространить его привлекательность по всему миру», – говорит Суэдзаки.

Деятельность Суэдзаки по передаче искусства кинцуги и традиционного ремесла охватывает всё больше людей. Теперь фокус его деятельности смещается к следующему этапу – помимо распространения информации, он хочет вложить больше усилий в производство.



Статуя Утида Киннори, принадлежащая монастырю Мёкодзи, в настоящее время находится на реставрации

Суэдзаки говорит: «С тех пор, как я начал заниматься кинцуги, ко мне обращались самые разные люди. Если бы я продолжал заниматься только реставрацией объектов культурного наследия, у меня, возможно, не было бы времени делать что-то ещё. Однако на будущее у меня есть несколько работ, ожидающих ремонта или реставрации, такие как статуя Утида Киннори (принадлежит монастырю Мёкодзи), поэтому мне необходимо выделить время, чтобы полностью погрузиться в творческий процесс. Со временем мои руки теряют ловкость, а зрение ухудшается».

Настоящий мастер смотрит в будущее и оценивает перспективы.



Для изготовления лака «ржавого» цвета (саби-уруси), используемого для заделки сколов, сырой лак ки-уруси и полировальный порошок тоноко замешивают с добавлением воды

Интервью и текст: Сугихара Юка, редакционный отдел POWER NEWS

Фотографии: Мацумура Сина