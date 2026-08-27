Кинцуги: реставратор Суэдзаки Хироки демонстрирует мастерство создания новой красоты из сломанных вещей

Культура

Кинцуги, традиционная японская техника реставрации разбитой керамики путём соединения фрагментов лаком и украшения их золотом, обретает популярность и в Японии, и за рубежом. Философия этой техники заключается не в том, чтобы сделать повреждения незаметными – наоборот, она подчёркивает историю вещи, показывая её новую красоту. Реставратор Суэдзаки Хироки старается передать японские ценности и духовность через свои работы в технике кинцуги.

Суэдзаки Хироки SUEZAKI Hiroki

Родился в Осаке в 1957 году. После окончания средней школы начал обучаться работе с лаком и в 1985 году стал независимым реставратором лаковых изделий. Он участвовал в реставрации святилищ, храмов и объектов культурного наследия по всей Японии. В 2014 году основал мастерскую в Киото, где с 2015 года преподаёт реставрацию в технике кинцуги. В 2020 году его деятельность была представлена в Великобритании на BBC. В 2021 году он основал некоммерческую организацию ROLE с целью сохранения культуры ремесла. В 2023 году его керамическая лакированная «Курильница в виде лошади» вошла в коллекцию Ватиканских музеев.

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Философия кинцуги: принятие дефектов как показателя индивидуальности и истории вещи

По словам Суэдзаки, кинцуги напоминает макияж. Всё, что имеет форму, обречено рано или поздно разбиться. Поэтому, украсив разбитый сосуд золотом, его можно сделать особенным, продолжать его использовать и бережно хранить долгие годы потом – в этом и заключается философия кинцуги.

Суэдзаки украсил кинцуги сахарницу и молочник, которые достались ему от матери
Суэдзаки украсил кинцуги сахарницу и молочник, которые достались ему от матери

Кинцуги – это традиционное японское искусство реставрации разбитой или надколотой керамики путём склеивания её пастой, в основном состоящей из лака, а затем украшения швов золотой, серебряной или платиновой пудрой. Это не просто восстановление разбитых вещей – в этой технике трещины и сколы рассматриваются как часть истории вещи, которую возрождают, наделяя её новой красотой. Эта традиционная техника уже привлекает внимание и за рубежом.

Одним из тех, кто способствовал распространению знаний о кинцуги, стал Суэдзаки Хироки, реставратор лаковых изделий.

Во время пандемии COVID-19, оставившей глубокие следы во всём мире, британская общественная телерадиокомпания BBC посетила мастерскую Суэдзаки и представила кинцуги как «искусство, помогающее нам находить красоту в несовершенстве и принимать недостатки». В 2024 году термин «кинцуги» был включён в Оксфордский словарь английского языка, что свидетельствует о растущем международном интересе к этому виду искусства.

Передача ремесленной культуры следующим поколениям

Растущий интерес к кинцуги возник не сам по себе, и Суэдзаки продолжает распространять знания о кинцуги с чёткой целью.

Как же возникло такое увлечение кинцуги?

Сразу после окончания средней школы Суэдзаки начал учиться искусству лаковых изделий. Он оттачивал свои навыки в области реставрации лаковых вещей, ремонтируя повреждённые предметы с помощью лака, и в возрасте 28 лет стал самостоятельным мастером. Он много работал над реставрацией объектов культурного наследия, включая святилища и храмы, буддийские статуи, антикварные предметы искусства и антикварную мебель.

Старинные вазы, отреставрированные методом кинцуги
Старинные вазы, отреставрированные методом кинцуги

Активно работая в первых рядах в своей области, он с 2014 года всецело посвятил себя кинцуги – реставрации изделий при помощи лака, что было вызвано сильным желанием связать культуру ремесла с современностью.

Он говорит, что занялся кинцуги не в рамках движения по распространению народных ремёсел, а потому что хотел поделиться знаниями о ремесленном мастерстве с обычными людьми. Дело в том, что сейчас в Японии в различных областях ремесла, таких как ткачество и столярное дело, сокращается число ремесленников, исчезают из обихода традиционные материалы и инструменты.

Суэдзаки продолжает: «Массовое производство позволяет нам одновременно и дёшево доставлять одинаковые продукты множеству людей. Само по себе это замечательно. Но нам также необходимо сохранять культуру бережного отношения к уникальным изделиям ручной работы и их использования. Например, вышитое платье, которое существует в единственном экземпляре, каким-то образом более индивидуально и лучше, чем платье с набивным рисунком. Люди видят одинаковые вещи, и им хочется не быть похожими на всех остальных. Поэтому я хочу, чтобы люди узнали о красоте ручной работы и сохранили ремесленную культуру, находящуюся на грани исчезновения, для будущих поколений. Для меня устойчивое развитие – это не только использование вещей в течение длительного времени, но и передача культуры и технологий следующему поколению. Я хочу оставить ремесленную культуру детям, которые будут жить в будущем».

Суэдзаки написал эссе для учебника японского языка для средней школы, в котором он рассказал о «духе кинцуги»
Суэдзаки написал эссе для учебника японского языка для средней школы, в котором он рассказал о «духе кинцуги»

Ощущая постепенное исчезновение традиционных ремёсел, Суэдзаки почувствовал призвание передать эту эстафету следующему поколению.

Однако в какой-то момент он почувствовал, что в области реставрации объектов культурного наследия трудно донести до широкой публики ценность ручной работы. Это связано с тем, что объекты культурного наследия далеки от повседневной жизни, а процесс реставрации проводится таким образом, чтобы следы работы были как можно менее заметны, что затрудняет понимание зрителями техники и философии, лежащих в их основе.

«Возможно, это задача правительства – защищать традиционную культуру ремёсел. Однако, если многие люди не почувствуют её ценность и необходимость, и не будут продолжать выбирать и использовать её в своей повседневной жизни, эта культура не выживет. Именно поэтому я переключился на работу с техникой кинцуги, которая более доступна широкой публике».

Самовыражение, выходящее за рамки традиций

Стремление сохранить ремесленную культуру посредством кинцуги порой проявляется в поразительных формах.　

На вазе, украшенной синими геометрическими и растительными узорами, появляется золотой полукруг наподобие люстры, с которой как будто свисают яркие золотые украшения-подвески.

Украшение в технике кинцуги, напоминающее люстру, на вазе
Украшение в технике кинцуги, напоминающее люстру, на вазе

Суэдзаки поясняет, что этому сосуду, вероятно, около 250 лет, и основное внимание всегда сосредоточено именно на нём, поэтому нельзя не учитывать его дизайн. Кинцуги – это, в некотором смысле, сотрудничество с сосудом, поэтому, размышляя о дизайне кинцуги, он как будто беседует с мастером, который его изготовил.

Старый бокал с его прозрачностью и ощутимыми следами времени отреставрирован небольшим количеством кинцуги так, что золотистый лак нежного оттенка напоминает каплю, которая как будто вот-вот прольётся из бокала.

Кинцуги на повреждённых участках придаёт вещи новое очарование
Кинцуги на повреждённых участках придаёт вещи новое очарование

Суэдзаки говорит, что если просто восстанавливать повреждения, возвращая предметам прежние линии и форму поверхности, это вряд ли найдёт отклик у зрителя, и потому он посчитал необходимым создать новую форму самовыражения через кинцуги, которая привлекала бы людей как внутри страны, так и за рубежом.

Работы мастера в музеях Ватикана

Благодаря исключительному мастерству и высокой выразительности работ Суэдзаки его усилия по передаче ценности ручной работы постепенно приобретают всё большую известность.

Чайная чашка, на которой мастер не просто отремонтировал скол, но и украсил оригинальным рисунком, напоминающим молнию
Чайная чашка, на которой мастер не просто отремонтировал скол, но и украсил оригинальным рисунком, напоминающим молнию

Одним из поворотных моментов стала лекция, которую Суэдзаки прочитал в 2022 году в зале Бенедикта XVI в Ватикане. В рамках мероприятий, посвящённых 80-летию установления дипломатических отношений между Японией и Ватиканом, Суэдзаки продемонстрировал технику кинцуги как традиционное японское искусство реставрации разбитой керамики с помощью лака и золота, которое начало вызывать там интерес.

В этой лекции Суэдзаки рассказал о своем желании и значимости возрождения исчезающей техники использования лака для керамических изделий. Когда-то лакированные изделия, декорированные в технике маки-э (нанесение лака с добавками золота и т. п.) и радэн (инкрустация перламутром), были разработаны для обеспечения их долговечности в разных климатических условиях и экспортировались в Европу до годов Мэйдзи (1868-1912), но эта техника исчезла с распространением новых материалов.

Суэдзаки рассказывает, что керамическая лакированная скульптура «Курильница для благовоний в виде лошади», которую он создал в сотрудничестве с художником-керамистом Мори Рейдзи и принёс на лекцию для демонстрации, в следующем году была приобретена Ватиканскими музеями. Он чувствует, что его послание достигло целевой аудитории, и очень благодарен за это.

«Курильница для благовоний в виде лошади» (идентичный экземпляр хранится в музеях Ватикана)
«Курильница для благовоний в виде лошади» (идентичный экземпляр хранится в музеях Ватикана)

После лекции в Ватикане Суэдзаки начал читать лекции в музеях и учебных заведениях в различных странах, включая Рим, Фаэнцу и Венецию в Италии; Лугано в Швейцарии; а также Лондон и Оксфорд в Англии.

Кроме того, с 2024 года он проводит специальные курсы по реставрации лаковых изделий в реставрационной школе в Венеции, объединяя специалистов по реставрации со всей Италии. Они также начинают серьёзно заниматься сохранением лаковых изделий, которые не получали должного ухода за рубежом, и подготовкой персонала для продолжения работы с этими техниками.

Другие направления работы

Параллельно с деятельностью за рубежом Суэдзаки также продолжает делиться результатами своей работы в Японии. С 2015 года он проводит традиционные мастер-классы по кинцуги в Токио и Киото, и на сегодняшний день обучил около 250 учеников.

«Помимо занятий, в 2025 году в мастер-классах по кинцуги приняли участие около 600 иностранцев. Я использую не только свои собственные способности для популяризации кинцуги, но и их умения, чтобы распространить его привлекательность по всему миру», – говорит Суэдзаки.

Деятельность Суэдзаки по передаче искусства кинцуги и традиционного ремесла охватывает всё больше людей. Теперь фокус его деятельности смещается к следующему этапу – помимо распространения информации, он хочет вложить больше усилий в производство.

Статуя Утида Киннори, принадлежащая монастырю Мёкодзи, в настоящее время находится на реставрации
Статуя Утида Киннори, принадлежащая монастырю Мёкодзи, в настоящее время находится на реставрации

Суэдзаки говорит: «С тех пор, как я начал заниматься кинцуги, ко мне обращались самые разные люди. Если бы я продолжал заниматься только реставрацией объектов культурного наследия, у меня, возможно, не было бы времени делать что-то ещё. Однако на будущее у меня есть несколько работ, ожидающих ремонта или реставрации, такие как статуя Утида Киннори (принадлежит монастырю Мёкодзи), поэтому мне необходимо выделить время, чтобы полностью погрузиться в творческий процесс. Со временем мои руки теряют ловкость, а зрение ухудшается».

Настоящий мастер смотрит в будущее и оценивает перспективы.

Для изготовления лака «ржавого» цвета (саби-уруси), используемого для заделки сколов, сырой лак ки-уруси и полировальный порошок тоноко замешивают с добавлением воды
Для изготовления лака «ржавого» цвета (саби-уруси), используемого для заделки сколов, сырой лак ки-уруси и полировальный порошок тоноко замешивают с добавлением воды

Интервью и текст: Сугихара Юка, редакционный отдел POWER NEWS
Фотографии: Мацумура Сина

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