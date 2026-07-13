Токийский тур The Beatles 1966 года: революция японской концертной сцены

Шестьдесят лет назад, летом 1966 года, многие в Японии опасались приезда «Битлз» – правые активисты выступали против концертов, газеты их осуждали, а тысячи полицейских были готовы к действиям…

Эпохальный тур

Даже спустя более полувека после распада группа «Битлз» продолжает пользоваться невероятной популярностью во всем мире, и в Японии их встречали с особым энтузиазмом. Отношения между «великолепной четвёркой» и японскими поклонниками группы достигли кульминации летом 1966 года, когда «Битлз» дали пять концертов в ходе тура в Токио, который оказался последним туром группы.

Битломания пришла в Японию сравнительно поздно. Первые записи группы появились на японском рынке в 1964 году, и в течение года их слава распространилась по всей стране. Первоначально многие японские наблюдатели воспринимали Джона, Пола, Джорджа и Ринго не столько как музыкантов, сколько как кумиров молодёжи. Их привлекательность, казалось, заключалась не столько в песнях, сколько в их личности и внешности. Такое восприятие отразилось и в японской надписи на альбоме Help!: «Четвёрка кумиров» (Ёнин ва айдору). Однако они нравились не всем – консервативные комментаторы часто связывали длинные волосы членов группы, энергию, бурлящую во время выступлений и обилие поклонников среди молодёжи с возможностью роста социальных беспорядков среди японских подростков.

К 1966 году сами «Битлз» всё больше разочаровывались в гастролях. Тем не менее, Япония их интриговала. Джон Леннон и Джордж Харрисон проявляли большой интерес к азиатским религиям и культурам, а уникальное сочетание современной промышленности и традиционного наследия страны очаровывало музыкантов. У их менеджера, Брайана Эпштейна, были более практические причины для желания посетить Японию. Япония уже была одним из важнейших зарубежных рынков группы и, судя по всему, должна была принести ещё большую прибыль.

Даже японское агентство по распространению билетов считало, что преданные поклонники охотно заплатят до 10 000 йен за лучшие места. Однако организаторы установили гораздо более низкие цены. Стоимость лучших билетов составляла 2100 йен – примерно столько стоил виниловый альбом, в то время как более дешёвые места продавались за 1800 и 1500 йен.

Не слишком тёплый приём

По мере приближения сроков тура усиливалось противодействие мероприятию. За заметным исключением газеты «Ёмиури симбун», одного из главных спонсоров мероприятия, большая часть японских СМИ отреагировала с открытой враждебностью. Заголовки призывали изгнать «Битлз» из страны, оскорбляли группу, а в некоторых случаях даже призывали к насилию против них. Телевизионные комментаторы жёстко критиковали их музыку и осуждали феномен увлечения «Битлз». Однако «Ёмиури» защищала музыкантов, подчёркивая как их художественные достижения, так и тот факт, что они недавно были удостоены Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в знак признания их вклада в британскую культуру.

Несмотря на критику, энтузиазм среди поклонников достиг необычайных высот. В Японии битломания стала известна как би-торудзу кё: дзидай, «эпоха сумасшедшего (увлечения) “Битлз”». Спрос на билеты был огромным, но социальные условности ограничивали круг лиц, которые могли посещать концерты. Многим старшеклассникам, особенно девушкам, разрешалось посещать концерты только в сопровождении взрослого. Некоторые школы пошли ещё дальше, прямо запретив ученикам посещать концерты популярной музыки.

Концерты были запланированы на период с 30 июня по 2 июля, но прежде чем был продан хотя бы один билет, организаторы столкнулись с серьёзной проблемой: поиском подходящего места проведения. Эпштейн настаивал на арене, способной вместить не менее 10 000 зрителей. Открытые стадионы были исключены, поскольку тур должен был состояться в сезон дождей в Японии, из-за чего оставалось не так много вариантов.

В конце концов внимание организаторов сосредоточилось на «Ниппон Будокан». Построенная к Олимпийским играм 1964 года в Токио арена «Будокан» могла вместить около 14 000 человек и, казалось, отвечала всем практическим требованиям. Однако такой выбор сразу же вызвал споры. «Будокан», «Павильон боевых искусств», в первую очередь ассоциировался с боевыми искусствами и занимал особое символическое место в сознании многих консерваторов и националистических групп. Для них разрешение на концерт западной рок-группы в этом месте граничило со святотатством. Однако экономические соображения в конечном итоге возобладали, и 26 мая администрация «Будокана» одобрила концерты.

Когда «Битлз» прибыли в аэропорт Ханэда, полиция без труда справилась с толпами восторженных фанатов. Более проблематичными оказались несколько националистических организаций, которые поклялись выступить против приезда группы. Члены одной правой организации попытались добраться до аэропорта, чтобы помешать «Битлз» въехать в город, но были остановлены полицией, прежде чем им это удалось. В другом месте активисты другой правой организации, Патриотической партии Великой Японии, провели демонстрации у отеля Tokyo Hilton, раздавая листовки и вывешивая транспаранты с требованием, чтобы «Битлз» покинули Японию.



Группа The Beatles прибыла в аэропорт Ханэда 29 июня 1966 года. (© Kyōdō)

«Великолепная четвёрка» выходит на сцену

30 июня группа дала свой первый концерт в «Ниппон Будокан». Хотя от отеля Hilton до места проведения концерта было рукой подать, поездка потребовала масштабной операции по обеспечению безопасности. Было задействовано около 1700 работников полиции, включая как обычных полицейских, так и подразделения по борьбе с беспорядками, а дороги вдоль маршрута были временно перекрыты для обеспечения безопасного проезда.

Вечер начался в 18:35 с программы выступлений разных артистов, отражавшей эклектичный характер японской развлекательной индустрии середины 1960-х годов. В программе были несколько поп-певцов, популярные отечественные группы Blue Jeans и Blue Comets, и даже комедийная труппа Drifters. Их выступления были встречены с вежливым, но сдержанным энтузиазмом. Публика пришла только по одной причине.

В 19:35 наконец-то на сцене появились «Битлз».

Поклонники сразу же обратили внимание на их новые сценические костюмы. Исчезли вычурные фасоны, характерные для многих современных рок-групп. Вместо этого «Битлз» появились в элегантных, сдержанных костюмах, почти формальных, что, возможно, должно было подчеркнуть скорее утончённость, чем бунтарство.

Само выступление на открытии получало неоднозначные отзывы. Некоторые современники критиковали его за отсутствие вдохновения, хотя такие суждения упускают из виду сложные обстоятельства. С самого начала концерт преследовали технические проблемы. Звуковая система «Будокана» была разработана в первую очередь для объявлений во время спортивных мероприятий, а не для усиления рок-музыки, и, как следствие, качество звука было плохим. В таких условиях даже очень опытные исполнители испытывали бы трудности.

Примерно через 30 минут «Битлз» завершили своё выступление, коротко поклонились и покинули сцену, не выступив на бис.

Опасения по поводу массовых вспышек истерии так и не оправдались. Строгие меры безопасности гарантировали, что зрители оставались на своих местах на протяжении всего концерта, и любого, кто пытался прорваться вперёд, немедленно удаляли из зала. Вместо этого тысячи юных поклонников выражали свой восторг более сдержанно, размахивая платками, крича и аплодируя со своих мест. Медицинский персонал оказал помощь лишь четырём посетителям с незначительными жалобами, включая головные боли. Учитывая мрачные прогнозы, предшествовавшие концертам, вечер прошёл на удивление спокойно.

Успешное завершение тура

Остальные выступления оказались более успешными. 1 и 2 июля «Битлз» играли дважды в день, давая дневные и вечерние концерты. К тому времени музыканты чувствовали себя уже более комфортно, меньше отвлекаясь на технические проблемы, и публика реагировала с энтузиазмом. В целом, по оценкам, все пять концертов в сумме посетило примерно 43 000–50 000 человек.

Утром 3 июля короткое японское приключение «Битлз» подошло к концу. Выйдя из отеля Tokyo Hilton в 9:40 утра, они направились в аэропорт Ханэда и сели на рейс Japan Airlines 731, направлявшийся в Манилу, где должен был состояться следующий этап их тура.

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, враждебные демонстрации и технические неполадки, сопровождавшие визит, этот опыт, по-видимому, оставил у группы положительное впечатление. Джордж Харрисон, в частности, сохранил тёплые воспоминания о поездке. Спустя годы он описал Японию как «замечательное место», где живут «замечательные люди», и посвятил значительное место в своей автобиографии воспоминаниям о визите.

Привязанность оказалась взаимной. Шестьдесят лет спустя Япония остаётся одним из самых преданных зарубежных рынков для «Битлз». Бывшие участники группы продолжают привлекать толпы восторженной публики всякий раз, когда выступают в Японии. Вероятно, члены группы и их окружение, проведя те необыкновенные дни в Токио, поняли, что японские поклонники не только страстно любят музыку, но и обладают исключительными познаниями, являясь одними из самых преданных поклонников «Битлз» во всём мире.

Фотография к заголовку: «Битлз» во время своего первого концерта в Японии в зале «Будокан», 30 июня 1966 г. (© Кёдо цусин)