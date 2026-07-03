Загадка происхождения японского флага: древний символ поклонения солнцу, официально утверждённый менее 30 лет назад

Японский флаг называют «Хи-но мару», «Солнечный круг». Он выглядит весьма просто – красный круг на белом фоне. Правительство Такаити Санаэ намерено подготовить закон, предусматривающий уголовное наказание за умышленное повреждение этого флага. Как же возник «Хи-но мару» и как он стал символом страны? Как он появился и стал символом страны?

Загадочное происхождение флага Японии: даже правительство признаёт его истоки «не вполне ясными»

В основе символики японского флага «Хи-но мару», «Солнечный круг», лежит древнее поклонение солнцу. Богиня Аматэрасу оомиками, которая считается первопредком императорского рода, является олицетворением солнца. Кроме того, поскольку Япония расположена к востоку от Китая, здесь с древности принято называть её «Страной восходящего солнца». Солнце является неотъемлемой частью японской идентичности.

Имото Сюндзи в своей книге «Хи-но мару – государственный флаг» (изд-во «Тюко бунко») пишет, что первым примером использования изображения солнца на флаге был флаг, использовавшийся на новогодней церемонии в 701 году во время правления императора Момму, хотя оно и не выглядело тогда как красный круг.

Согласно одной из теорий, флаг с красным кругом на белом фоне впервые появился во время войны между могущественными родами Тайра и Минамото во второй половине XII века. Также существует теория, что такой флаг использовался во время монгольских нашествий на Японию в XIII веке, однако точных подтверждений этому нет. Правительство Японии в июне 1999 года опубликовало письменное пояснение, что «при взгляде с исторической точки зрения существуют записи о его использовании ещё до периода Эдо», но «его происхождение неясно».

В конечном итоге «Хи-но мару» начал приобретать официальный характер как флаг, обозначающий принадлежность судов к Японии, лишь в конце периода Эдо (1603–1868), когда к берегам страны стали всё чаще прибывать иностранные корабли.

В конечном итоге, «Хи-но мару» начал приобретать официальный характер как флаг, обозначающий принадлежность судов к Японии, лишь в конце периода Эдо (1603–1868), когда к берегам страны стали всё чаще прибывать иностранные корабли.

Вначале в восьмую луну 1854 года сёгунат Эдо издал указ об использовании «Хи-но мару» в качестве опознавательного флага японских судов, чтобы отличать японские корабли от иностранных. В соответствии с этим в первую луну 1855 года военный корабль западного образца «Сёхэй мару», подаренный сёгунату княжеством Сацума (современная префектура Кагосима), вошёл в Токийский залив с флагом «Хи-но мару», развевающимся на корме. Считается, что это был первый корабль, использовавший его в качестве морского флага.

В феврале 1870 года, сразу после падения сёгуната Эдо, правительство Мэйдзи издало указ об официальном признании «Хи-но мару», однако однако этот указ касался лишь «национального флага для торговых судов»; символом государства в целом «Хи-но мару» тогда ещё не стал.



«Асахи Мару» — парусное судно западного образца, построенное княжеством Мито по приказу сёгуната в конце периода Эдо (1856 г.) (Фото предоставлено Музеем морской науки)

Хотя с тех пор «Хи-но мару» фактически использовался в качестве государственного флага, этот статус был закреплён лишь спустя 129 лет после указа правительства Мэйдзи в Законе о национальном флаге и национальном гимне, принятом в августе 1999 года. Другими словами, история «Хи-но мару» как государственного символа, утверждённого законом, насчитывает менее 30 лет.

Одной из причин, по которой юридическое утверждение статуса государственного флага так долго откладывалось, было сохранявшееся в японском обществе настороженное отношение к «Хи-но мару» как к символу, связанному с милитаризмом эпохи Сёва. Такое восприятие особенно укрепилось сразу после поражения в войне, когда оккупационные власти Союзников не разрешали вывешивать этот флаг.

Позднее в ходе правительственного опроса общественного мнения, проводившегося в 1964 году, в год проведения Олимпийских игр в Токио, на вопрос о том, с чем ассоциируется у них «Хи-но мару», 22% респондентов ответили, что он напоминает им о войне.

Тем временем, в 1950-х годах Министерство образования (сейчас – Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий) начало рекомендовать школам поднимать национальный флаг и петь национальный гимн, а с 1980-х годов эти рекомендации стали ещё более настоятельными. В результате по всей стране стали возникать конфликты из-за того, что не все учителя следовали этим рекомендациям.

В феврале 1999 года в старшей школе Сэра в префектуре Хиросима произошёл трагический инцидент: директор, оказавшись между требованиями местного комитета по образованию и позицией преподавательского состава, покончил жизнь самоубийством за день до выпускной церемонии. Официальное принятие кабинетом министров Обути Кэйдзо Закона о государственном флаге и гимне в 1999 году было непосредственно связано с этим инцидентом.

Принятие Закона о государственном флаге и государственном гимне в 1999 году при кабинете Обути Кейдзо было непосредственно связано с этим инцидентом.

Статья 1 Закона о государственном флаге и гимне гласит: «Национальным флагом является Ниссёки». «Ниссёки» (日章旗), «Флаг солнца» – это официальное название флага «Хи-но мару». В приложении к закону указаны размеры флага: соотношение высоты и ширины полотнища составляет 2:3, а диаметр солнечного круга – 3/5 высоты полотнища. Цвет солнечного диска обозначен лишь как «алый» (紅色), без каких-либо дополнительных уточнений.



Японская олимпийская сборная входит на стадион во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио (Национальный стадион, Токио)

Фукиура Тадамаса, вексиллолог, то есть специалист по флагам, знамёнам, штандартам и т. п., отвечавший за создание национальных флагов стран-участниц Олимпийских игр 1964 года в Токио, в интервью The Sasakawa Sports Foundation (SSF) вспоминал о трудностях, с которыми он столкнулся в то время.

«Самой большой проблемой было выбрать алый цвет для японского флага, – говорил он. – Поэтому совместно с Японским институтом исследований цвета и Исследовательским институтом Shiseido мы собрали 500 японских флагов из обычных домов. Мы проанализировали их, рассчитали среднее значение и решили использовать его в качестве красного цвета для японского флага».

Существует огромное множество разных историй, связанных с японским флагом.

Текст: Редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: «Асахи мару», парусное судно западного образца, построенное по приказу сёгуната в 1856 г. (предоставлено Музеем корабельных наук)