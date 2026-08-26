Как футбольная команда университета вдохнула новую жизнь в стареющий микрорайон Такэяма

Микрорайоны, построенные по всей стране полвека назад, в эпоху стремительного экономического роста – это миниатюрная модель стареющего японского общества. Члены футбольного клуба университета Канагава вдохнули новую жизнь в угасающий микрорайон Такэяма, став его полноправными жителями.

«Как здорово, что вы выиграли тот матч!»

Микрорайон Такэяма раскинулся на холме в десяти минутах езды на автобусе от станции JR Камои. В самом сердце микрорайона находится центр «Такэяма Сэнтрал», где пожилые люди занимаются упражнениями для укрепления здоровья и профилактики необходимости в постороннем уходе. Это современное здание с панорамными окнами появилось здесь совсем недавно, в 2025 году, на месте закрывшегося филиала банка.

В качестве инструкторов в Центре работают не только профессиональные тренеры, но и игроки футбольного клуба университета Канагава. «Как здорово, что вы выиграли тот матч!», – поздравляют пожилые посетители студента на стойке регистрации. «Большое спасибо!», – радостно отвечает тот. Несколько дней назад десятки жителей микрорайона ходили поболеть за команду на заключительном матче университетской футбольной лиги региона Канто.

«У нас сегодня пополнение? Какой ты загорелый!», – добродушно подшучивают посетители над загоревшим футболистом, впервые пришедшим в Центр.



Посетительница «Такэяма Сэнтрал» общается с членами университетской футбольной команды

В тот день на оздоровительной зарядке были заняты все 35 мест. 90% участников – пожилые женщины. В ожидании начала занятия они оживлённо беседовали между собой. Однако Центр служит не только местом для общения: во время тренировок участники выполняют упражнения, направленные на нормализацию работы вегетативной нервной системы – диафрагмальное дыхание и плавную растяжку рук, ног и всего тела. Эффективность нагрузки оценивается с помощью специального оборудования, чьи показатели подтверждают снижение сосудистого возраста, увеличение мышечной массы, и другие позитивные изменения. Это заметно повышает мотивацию посетителей, некоторые из которых приходят на занятия почти каждый день.

Центром управляет некоммерческая организация, поэтому ежемесячный взнос за занятия по сравнению с частными фитнес-клубами невелик – всего 4400 йен. Для пенсионеров даже эта сумма является ощутимой, однако неиссякаемая энергия, излучаемая студентами-футболистами, подобно магниту, притягивает сюда даже домоседов. В микрорайоне проживает 6 200 человек, и всего за год с небольшим число зарегистрированных членов Центра превысило 440 человек.



Занятие по оздоровительной физкультуре. Инструктор слева – вице-капитан футбольной команды Умигаи Сюнсукэ

В микрорайоне проживает около 60 членов футбольной команды. Они снимают квартиры группами по три человека. Их контакты с местными жителями не ограничиваются тренировками и обедами в столовой – студенты всегда приветливо здороваются, подметают лестничные пролёты, участвуют в организации праздников и других мероприятий местного комитета, проводят мастер-классы по использованию смартфонов и помогают детям с домашними заданиями. Они стали неотъемлемой частью повседневной жизни всех жителей микрорайона, от мала до велика.

В марте 2026 года проект микрорайона Такэяма удостоился муниципальной премии по дизайну «Йокогама: люди и город». Как зародилась эта инициатива?

История микрорайона Такэяма

Микрорайон Такэяма был возведён в 1968-1972 годах государственным девелопером Kanagawa Prefectural Housing Supply Corporation. В тот период компания построила ряд жилых массивов для людей, работавших в Токио и на заводах префектуры Канагава. Такэяма – один из крупнейших микрорайонов в префектуре: на территории площадью 45 гектаров разместился 121 многоэтажный дом и 5 автобусных остановок.



Вид на микрорайон Такэяма (фото предоставлено Kanagawa Prefectural Housing Supply Corporation)

Сейчас, спустя полвека, 47% жителей микрорайона составляют люди старше 65 лет. Выросшие дети покинули родительские дома, и число жителей, достигавшее на пике 1995 года около 9800 человек, сократилось на 37%. Микрорайон столкнулся с рядом проблем, вызванных ухудшением здоровья стареющих жителей и ослаблением связей внутри местного сообщества. Появились случаи одиноких смертей на дому.

«Когда я сюда переехала, местные жители, тогда ещё молодые, были полны энтузиазма – говорили: “Мы сами создадим этот район”. Мы своими руками, с нуля, сажали деревья. Праздники тоже проходили очень оживлённо, а разные кварталы даже соревновались друг с другом, – вспоминает 64-летняя Такахаси Акэми. – Но теперь, когда число пожилых жителей резко возросло, случается, что целыми домами выходят из ассоциации жителей квартала. Связи между соседями постепенно ослабевают».



«Студенты вдохнули новую жизнь в наш микрорайон», – считает Такахаси Акэми



Мидзуками Кодзи, сотрудник Kanagawa Prefectural Housing Supply Corporation

В 2018 году группа активистов из числа жителей микрорайона создала «Клуб будущего Такэямы», однако найти выход из сложившейся ситуации им не удалось.

Компания Kanagawa Prefectural Housing Supply Corporation понимала: эпоха расширения жилищного фонда, характерная для периода бурного экономического роста, осталась в прошлом. Пришло время переосмыслить миссию компании. «Жилые комплексы выполняют функцию своего рода социальной защиты для пожилых людей. Мы намерены запускать проекты, необходимые обществу, но сложные для реализации силами частного сектора», – рассказывает 52-летний Мидзуками Кодзи, начальник отдела оперативного планирования, о поисках новых путей возрождения микрорайона.

Привлечение студентов

Омори Юдзабуро, 56-летний тренер футбольного клуба университета Канагава, убеждён, что студенты должны активно участвовать в решении социальных проблем. Познакомившись с Мидзуками, он понял, что их цели полностью совпадают. В 2020 году префектура Канагава подписала соглашение о сотрудничестве с университетом. В результате в микрорайоне Такэяма открылись Центр «Такэяма Сэнтрал», столовая и другие объекты сферы услуг, а в местных квартирах поселились члены университетской футбольной команды.



«Победа, безусловно, важна, но зацикливаться только на победе нельзя», - утверждает тренер футбольной команды Омори Юдзабуро

«Результаты исследований показали, что игра в футбол сама по себе не способствует развитию человечности, – неожиданно заявляет тренер одной из сильнейших студенческих команд, чьи воспитанники регулярно пополняют клубы Профессиональной футбольной лиги Японии. – Стремление стать профессионалом или хорошим игроком нередко приводит к тому, что спортсмен перестаёт думать о членах команды. Он превращается в эгоиста, сосредоточенного на конкуренции. Победа, безусловно, важна, но зацикливаться только на победе нельзя». Тренер считает опасным чрезмерное увлечение спортом и подчёркивает важность включённости студентов в социальную жизнь.

Омори убеждён, что общение с местными жителями является уникальным инструментом для развития эмпатии, коммуникабельности и других важных для спортсмена качеств. Он воспринимает стареющий микрорайон как «учебную площадку, где можно научиться жить и действовать сообща. Этот опыт пригодится студентам после окончания университета», – считает Омори.

Микрорайон Такэяма – малая родина

В футбольный клуб университета Канагава съезжаются сильнейшие игроки со всей страны. Как они воспринимают условие тренера выкладываться не только на футбольном поле?

«Сначала ребята постоянно возмущались, что им приходится подметать лестничные пролёты», – вспоминает 73-летний Хосикава Такахиро 2020 год, когда игроки только что поселились в микрорайоне.

Чтобы студенты не чувствовали себя чужаками, Хосикава вместе с другими активистами местного комитета активно привлекал их к общественным делам. Это было время пандемии COVID-19, когда студентов перевели на онлайн-обучение. Они целыми днями находились в микрорайоне и постепенно растворились в местном сообществе. К 2023 году в микрорайоне уже жили студенты всех курсов, с первого по четвёртый, а Такэяму стали ассоциировать с университетом Канагава.



Хосикава Такахиро из федерации местных комитетов Такэямы

21-летний четверокурсник Умигаи Сюнсукэ, вице-капитан футбольной команды, поступил в университет Канагава, заинтересовавшись совместным проектом с микрорайоном Такэяма. По его словам, не все игроки понимают, как общение с пожилыми людьми связано с футболом, однако он изначально стремился развить в себе личностные качества, необходимые как профессиональному атлету, так и обычному офисному сотруднику.

Сначала Умигаи полагал, что во время работы в Центре он будет находиться в роли «дающего», но постепенно осознал, что взамен получает не меньше. Жители микрорайона приходят на стадион поддерживать студентов. «Когда мы побеждаем, они плачут от счастья и радуются победе больше, чем мы сами. Иногда они угощают нас домашней едой, приговаривая: «Приготовила с запасом, возьмите себе», – рассказывает Умигаи. Так микрорайон Такэяма постепенно стал для студентов настоящим вторым домом.

Общение с пожилыми людьми развило коммуникабельность и отразилось на качестве командной игры. «Теперь моя цель – не просто совершенствовать личностные качества, но и приносить реальную пользу местному сообществу», - отмечает Умигаи. Студенты участвуют в жизни микрорайона без всякого принуждения. Именно это помогает им стать полноправной частью жилого массива и находить общий язык с его обитателями.



Студенты разносят еду в столовой «Кухня Такэямы». Блюда приготовлены из овощей, выращенных ребятами на ближайшей ферме

«Они вдохнули в микрорайон новую жизнь. Сейчас многие жители многоквартирных домов не знакомы со своими соседями. Наши жители обсуждают между собой студентов, и это служит поводом для общения. Изменения пока небольшие, но они неуклонно нарастают», - рассказывает Такахаси.

Фотографии в статье: Номура Кадзуюки (если не указано иное)

Фотография к заголовку: посетительница Центра поздравляет вице-капитана футбольной команды Умигаи с победой в матче