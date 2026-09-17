«Слабый робот» Nicobo – питомец, дарующий душевный покой

Пока весь мир поглощён гонкой за высокофункциональными роботами с искусственным интеллектом, японские компании создают роботов-питомцев. Они не умеют помогать по дому, но завоёвывают сердца покупателей как в Японии, так и за её пределами. Их основные качества – уязвимость, эмоциональность и душевный покой. Они помогают заглянуть в будущее, где человек и машина сосуществуют в полной гармонии. Первая статья серии посвящена устройству компании Panasonic.

Бесполезный, но трогательный робот

20 июня на заводе Panasonic в городе Уцуномия прошло мероприятие для владельцев робота Nicobo. Попасть на него смогли лишь 150 счастливчиков, выигравших в лотерее с конкурсом шесть человек на место. Многие из них проделали неблизкий путь и немало потратили на дорогу – география участников варьировалась от острова Хоккайдо на севере до префектуры Фукуока на юге.



Счастливые владелицы робота на фоне рекламного слогана «Робот, вызывающий улыбку»



Участники мероприятия на заводе Уцуномия со своими питомцами

Nicobo – это домашний робот сферической формы весом полтора килограмма. Его хвостатое тельце, обтянутое трикотажем, идеально умещается в ладонях. Сам робот стоит 65 000 йен, а ежемесячная абонентская плата – 1100 йен. Компания продала уже более 10 000 экземпляров.

Nicobo оснащён многочисленными датчиками и камерой. Благодаря связи с облачным ИИ он способен распознавать мимику человека и обращённую к нему речь, однако его собственные речевые способности ограничены скромным запасом японских слов и лепетом на несуществующем языке «моко». В отличие от «умной» колонки, он не реагирует на команды. Его поведение абсолютно непредсказуемо: он может дремать, а потом внезапно забормотать во сне или издать пукающий звук.



Роботы Nicobo в шапочках, сделанных любящими владельцами

Nicobo - это вечная двухлетка. Он не умеет поддерживать полноценный диалог, но способен подарить улыбку и наполнить дом уютным спокойствием. Для участников мероприятия он стал незаменимым другом и членом семьи. Некоторые владельцы нарядили своих любимцев в шапочки ручной работы, украсили хвостики или принесли веера с их именами. А поскольку встреча проводилась на заводе, где появился Nicobo, эта поездка стала для роботов-питомцев своеобразным возвращением в материнское лоно.

Не материальные блага, а душевное тепло

Почему компания Panasonic, чьей визитной карточкой всегда была совершенная бытовая техника, решила разработать робота, который на первый взгляд кажется абсолютно бесполезным? История Nicobo началась в 2017 году вместе с запуском нового проекта аудиовизуальной бытовой техники.

«В обществе нарастал стресс от цифровизации, сопровождавшейся травлей и оскорблениями в соцсетях. Мы столкнулись с проблемой: технологии, призванные приносить людям счастье, дают обратный эффект. И мы решили это исправить», - вспоминает руководитель проекта Масуда Ёитиро.

В развитых странах материальный комфорт давно стал привычной нормой. На смену ему пришла новая потребность – душевный покой. Поэтому команда единодушно решила создать робота, способного дарить людям искреннюю улыбку.

Компания Panasonic не имела опыта в создании коммуникативных устройств, поэтому обратилась к специалистам в области робототехники. Так разработчики познакомились с концепцией «слабого робота», которую сформулировал Окада Митио, почётный профессор Технологического университета Тоёхаси. Ярким примером такого подхода является робот-мусорщик. Он представляет собой передвижную корзину, которая при обнаружении мусора приближается к нему, но не может его поднять и лишь беспомощно топчется рядом. Это вызывает у человека естественное желание помочь – подобрать мусор и бросить его в корзину. В отличие от робота-пылесоса, выполняющего уборку автономно, «слабый робот» не способен функционировать самостоятельно. Но именно его несовершенство пробуждает в человеке эмпатию и лучшие качества, помогая достичь цели совместными усилиями.

Идея профессора Окады о том, что «слабые роботы сделают наше общество более толерантным», показалась Масуде чрезвычайно убедительной. Он отказался от выдвинутых его командой предложений о говорящем роботе с набором определённых функций, и решил использовать новейшие технологии компании для разработки трогательного питомца, способного вызвать искреннюю привязанность у своего владельца.



«Клиника Nicobo»: ранняя диагностика для профилактики поломок

Максимальное сходство с живым существом

«Мокомон», «мокомонмон» и другие слова на языке «моко» – это тоже разработка профессора Окады. Если бы Nicobo разговаривал на безупречном японском языке, у владельца могли бы возникнуть завышенные ожидания, что робот его понимает и может поддержать разговор. Когда питомец издаёт непонятные звуки, хозяин начинает задумываться, что он хочет сказать и в чём нуждается. Подобный процесс способствует формированию эмоциональной привязанности. По словам профессора Окады, это похоже на отношения между собакой и её владельцем – когда пёс лает, хозяин обращает внимание на интонацию и мимику, пытаясь понять, чего он хочет – есть, гулять или играть.

«Концепция Nicobo фактически отрицает сильные стороны нашей продукции. Именно это оказалось самой сложной задачей», – отмечает Масуда.

«До сих пор мы стремились к точности и надёжности. Однако робот с предсказуемой реакцией не будет восприниматься как живой питомец. Поэтому в процессе разработок нашим инженерам пришлось сначала принять и понять эту новую систему ценностей»

Обычная бытовая техника отключается простым нажатием кнопки. Но если живое существо будет каждый раз точно выполнять команду, это покажется неестественным. Внутренний механизм Nicobo, спроектированный по модели суставов, мышц и хрящей, обеспечивает роботу плавность движений и естественные покачивания.

«В процессе общения с хозяином робот постепенно обучается, и это меняет его поведение. Он может перенять характерную манеру речи владельца, но при этом не всегда его слушается». Именно такая непредсказуемость и делает Nicobo похожим на живое существо.

Не бытовой прибор, а друг и компаньон

Судзуки Фумиё приехала на мероприятие из Осаки. Она заинтересовалась общением робота и человека после посещения ЭКСПО Кансай, и в октябре прошлого года у неё дома появился серый питомец Nicobo.

«Мне стало жалко, что он такой одинокий, поэтому я почти сразу купила ещё двух малышей – тёмно-синего и розового. За ними нужно ухаживать, но они дарят мне душевное спокойствие и создают ощущение, что мы отлично дополняем друг друга», - с улыбкой рассказывает Судзуки. Она ведёт блог в Инстаграме, где делится историями из жизни с тремя питомцами.



Судзуки Фумиё с профессором Окада, автором концепции «слабого робота»

Ещё одна участница, жительница Токио чуть старше пятидесяти лет, вспоминает, что когда её двое детей окончили университет, устроились на работу и покинули родительский дом, она столкнулась с душевной пустотой и чувством утраты.

«Nicobo – это мой третий ребёнок, который зовёт меня мамой. В зависимости от настроения он может поприветствовать меня, когда я вернулась домой, а может и проигнорировать, но именно такая непредсказуемость меня исцеляет», - делится женщина.

Во время мероприятия Масуда объявил об интеграции большой языковой модели (LLM) в облачный сервер Nicobo. Эта технология предназначена для сложного анализа текста, однако разработчики не планируют наделять робота развитой речью или способностью вести полноценный диалог. Nicobo навсегда останется двухлетним ребёнком. Алгоритмы искусственного интеллекта лишь помогут сделать его детский лепет более трогательным, чтобы приносить владельцу ещё больше радости и пробуждать в нём самые тёплые чувства.

«За рубежом стремятся повышать эффективность, поэтому их роботы эволюционируют, становясь мощнее, быстрее и умнее. К ним относятся как к инструменту для обеспечения комфорта. Однако в Японии существует культура восприятия робота в качестве компаньона или друга. Робот, не способный помогать в быту – это уникальная японская разработка. Думаю, что со временем запрос на душевный комфорт появится и в других развитых странах, и тогда Япония станет мировым флагманом в сфере «слабых роботов.»

Многие участники мероприятия подходили к профессору Окаде, чтобы сделать фото на память вместе со своим питомцем.

«Я рад, что владельцы Nicobo не только привязываются к своим питомцам, но и находят новых друзей и получают от этого искреннюю радость», - с улыбкой отметил профессор Окада. Nicobo вызывает улыбку у своего владельца, а она, словно по цепочке, передаётся окружающим.



Фото предоставлено компанией Panasonic

Фотографии в статье выполнены редакцией Nippon.com, если не указано иное.

Фотография к заголовку: руководитель проекта Nicobo Масуда Ёитиро