Новая жизнь «синих поездов»: японские железнодорожные компании возвращают ночные пассажирские поезда

Рейсы знаменитых японских «синих поездов» со спальными вагонами прекратились более десяти лет назад, уступив место роскошным круизным составам. Однако сегодня такие простые и доступные по цене ночные поезда, как «Луна Азуль» и «Токайдо Люмьер Экспресс», похоже, начинают возвращаться.

От «синих поездов» до круизных рейсов

До того как сеть высокоскоростных железных дорог синкансэн, автомагистрали и внутреннее авиасообщение в Японии достигли нынешнего уровня развития, поезда со спальными вагонами играли важную роль в перевозках по стране на дальние расстояния. Первый ночной поезд категории Limited Express со спальными вагонами – «синий поезд» – вышел на линию в 1958 году. «Синие поезда» получили своё название благодаря синим вагонам и стали популярны благодаря удобству, комфорту и наличию кондиционеров во всех вагонах. На пике популярности в 1975 году по всей Японии ежедневно выполнялось почти 40 пар рейсов «синих поездов».

В том же году высокоскоростное сообщение синкансэн достигло Хакаты, соединив Кюсю и Хонсю в рамках основной сети дальнего сообщения Японских национальных железных дорог. Со временем пассажиры стали выбирать другие виды транспорта, поскольку Японские национальные железные дороги, которые в то время эксплуатировали «синие поезда», неоднократно повышали основные тарифы, а также дополнительные сборы за проезд в поездах категории Limited Express и за спальные места. После расформирования Японских национальных железных дорог и создания в 1987 году группы компаний Japan Railways на железных дорогах появились поезда повышенной комфортности со спальными вагонами, такие как «Хокутосэй» (роскошный вариант «синего поезда»), «Твайлайт Экспресс» и «Кассиопея», которые вскоре приобрели большую популярность. Тем не менее растущая конкуренция со стороны междугородних ночных автобусов и сложности с эксплуатацией поездов на линиях, проходящих через зоны ответственности нескольких компаний JR, привели к неуклонному сокращению числа «синих поездов». Последний из «синих поездов» – «Хокутосэй» – был выведен из эксплуатации в 2015 году.

Сегодня в Японии регулярно курсируют только два поезда категории Limited Express со спальными местами – «Санрайз Сэто» и «Санрайз Идзумо». Отправляясь из Токио единым составом, в Окаяме они разделяются на два поезда: половина вагонов продолжает путь на Сикоку, а другая половина – в регион Санъин. Оба поезда ежедневно совершают по одному рейсу туда и обратно.

Несколько других ночных поездов курсируют нерегулярно. Это «Вест Экспресс Гинга» (JR West), в котором не требуется доплачивать за спальное место, «Сэвен Старс» («Нанацубоси») в Кюсю (JR Kyushu), «Трейн Сьют Сикисима» (JR East) и «Твайлайт Экспресс Мидзукaдзэ» (JR West). Стоимость поездки на каждом из трёх последних поездов составляет от 300 000 до 1 000 000 йен за ночь. В наши дни ночные железнодорожные путешествия в Японии преимущественно ассоциируются с роскошными круизными поездами.



Роскошный «Твайлайт Экспресс Мидзукaдзэ» курсирует в основном по главной линии Санъё и главной линии Санъин (Фото предоставлено JR West)

Новые предложения по доступной цене

и «Вест Экспресс Гинга», недавно анонсированные «Луна Азуль» и «Токайдо Люмьер Экспресс» будут значительно дешевле роскошных круизных поездов. С учётом того, что поездка одновременно заменяет ночь в гостинице, такое путешествие можно считать вполне доступным по цене.

Состав «Луна Азуль», который должен выйти на линию в начале 2027 финансового года, состоит из 10 переоборудованных вагонов категории Limited Express. В поезде предусмотрены купе класса Green Car, рассчитанные на одного-четырёх пассажиров, а также зона отдыха. С весны до осени поезд будет дважды в неделю курсировать между Синагавой в Токио и Аомори, расположенным на северной оконечности Хонсю. Маршрут пройдёт вдоль побережья Японского моря по линиям Дзёэцу и Уэцу и через Акиту. Поездка займёт от 12,5 до 15 часов. Ожидается, что стоимость проезда будет немного выше, чем билет в вагон Green Car в одну сторону на Синкансэн Тохоку между Токио и Син-Аомори, который стоит 24 180 йен. Зимой поезд будет совершать шесть пар рейсов в неделю в дневное время между Синагавой и Наганохара-Кусацугути в префектуре Гумма.

Ещё один ночной поезд, который планируют запустить, – «Токайдо Люмьер Экспресс». В отличие от «Луны Азуль», этот поезд совершит разовый рейс по линии Синкансэн Токайдо: он отправится из Токио 8 августа в 22:00 и прибудет в Син-Осака на следующее утро в 7:00. Стоимость поездки составит 15 000 йен за зарезервированное место в обычном классе на всём маршруте – примерно столько же, сколько стоит обычный билет на Синкансэн по этому маршруту. Сами вагоны Синкансэн переоборудовать не будут. С полуночи до 6 утра поезд будет стоять на станции Гифу-Хасима. Поскольку в эти поздние ночные часы на линиях Синкансэн проводятся техническое обслуживание и проверки, решение оставить поезд с пассажирами на станции на эти часы стало необычным способом обойти это ограничение.



«Луна Азуль» («голубая луна» на испанском) выйдет на линию в 2027 году. Цвет вагонов напоминает классические «синие поезда» прошлых десятилетий (Фото предоставлено JR East)

Зачем возрождать ночное железнодорожное сообщение?

Какие стратегии лежат в основе новых проектов ночных поездов трёх компаний JR?

В JR East так объяснили причины появления «Луны Азуль»: «Мы стремимся создать запоминающийся и увлекательный опыт путешествия по железной дороге, использовать существующий скрытый спрос на дальние поездки на поезде, а также растущий интерес как иностранных, так и японских путешественников к необычным впечатлениям. Одновременно мы хотим способствовать развитию туризма, сотрудничая с местными сообществами».



«Токайдо Люмьер Экспресс» будет делать длительную остановку в поздние ночные часы. В названии использовано французское слово, означающее «свет», которое вызывает ассоциации с утренним солнцем и началом нового дня. Оно также напоминает о скоростном поезде «Хикари», который курсирует с момента запуска Синкансэн в 1964 году и тоже носит название, связанное со светом (Фото предоставлено JR Central)

В JR Central так описывают концепцию «Токайдо Люмьер Экспресса» – первого в истории ночного поезда Синкансэн: «В периоды высокого спроса растёт интерес к поездкам между столичным регионом Токио, регионом Тюкё вокруг Нагои и Кансаем, а с ростом цен на гостиницы увеличивается и спрос на ночные рейсы. Мы хотим предложить пассажирам новый вариант путешествия, а заодно оценить спрос на ночные поезда на линии Токайдо Синкансэн, позволяющие пассажирам отдохнуть в пути».



«Вест Экспресс Гинга», который курсирует преимущественно в регионах Кансай и Тюгоку, состоит из модернизированных пассажирских вагонов (Фото предоставлено JR West)

JR West, которая первой из трёх компаний запустила в эксплуатацию ночной поезд «Вест Экспресс Гинга», отмечает: «Наша цель – сформировать новый спрос в эпоху сокращения численности населения. “Вест Экспресс Гинга” занимает промежуточное положение между привычными туристическими и роскошными круизными поездами, которые для многих слишком дороги. Он позволяет путешествовать в более отдалённые точки по доступной цене, одновременно способствуя росту туристического потока в западной части Японии».

Рассматривают ли компании JR возможность расширения маршрутов или запуска дополнительных рейсов?

«Пока мы ещё не определили конкретные маршруты или регионы для дальнейшего развития сервиса, но продолжим рассматривать различные возможности, в том числе выход на новые территории, – говорит JR East. – Сейчас дополнительные рейсы в том же формате не планируются, но при наличии интереса со стороны пассажиров мы рассмотрим такую возможность».

Между тем в JR Central поясняют: «“Токайдо Люмьер Экспресс” будет курсировать только один раз в определённый день. Изучив спрос, отзывы пассажиров и эксплуатационные сложности, мы всесторонне оценим возможность запуска подобных рейсов в будущем».

Что стоит за успехом ночных поездов

Один из руководителей железнодорожной компании сыграл заметную роль в нынешнем возрождении ночных железнодорожных перевозок. Торидзука Акира, президент железнодорожной компании Oigawa Railway в префектуре Сидзуока, ранее возглавлял Isumi Railway в префектуре Тиба и Echigo Tokimeki Railway в префектуре Ниигата, причём на обе должности был выбран по итогам открытого конкурса. В 2014 году, когда ночные поезда по всей Японии стремительно исчезали, Isumi Railway ввела ночное сообщение, предусматривавшее два с половиной рейса туда и обратно по линии протяжённостью 26,8 километра. Все 40 билетов были распроданы всего за два часа. С тех пор Echigo Tokimeki и Oigawa добились аналогичного успеха с ночными рейсами на бывшем подвижном составе Японских национальных железных дорог, позволяя пассажирам погрузиться в атмосферу ночных железнодорожных путешествий прошлых лет.

Успех этих рейсов во многом обусловлен тем, что они позволяют людям, заставшим эпоху Сёва (1926–1989), вновь окунуться в атмосферу ночных поездок и предлагают молодому поколению, которое никогда не путешествовало на ночных поездах, совершенно новый опыт.

Как он, опытный руководитель железнодорожной отрасли, оценивает усилия компаний JR по возрождению ночных железнодорожных перевозок?

Торидзука одобрительно относится к решению компаний сократить первоначальные затраты, обновив уже имеющиеся вагоны. Он также считает, что на возрождение интереса к ночным железнодорожным перевозкам повлияли события в Европе: ограничения на короткие авиарейсы, введённые в европейских странах с целью сокращения выбросов парниковых газов, способствовали росту популярности железнодорожных путешествий, в том числе на ночных поездах.

«Судя по популярности ночных автобусов, спрос на поездки в ночное время явно существует, – говорит Торидзука. – Возможно, со временем Япония, как и Европа, введёт экологические ограничения на короткие авиарейсы, что может привести к росту спроса на ночные поезда. Полагаю, что компании JR принимают во внимание и такую возможность. Думаю, они учитывают не только доход с каждого пассажира и коммерческую эффективность рейсов, но и экологические аспекты, а также вклад в развитие местных сообществ».



С 2025 года Oigawa Railway несколько раз в год организует ночные экспрессы с электровозом и вагонами эпохи Японских национальных железных дорог в стиле классических «синих поездов». С помощью плоских панелей, простыней и подушек пассажиры могут превратить расположенные друг напротив друга сиденья в простые спальные места (Фото предоставлено Oigawa Railway)

Появятся ли новые маршруты и сервисы?

Oigawa Railway, которую возглавляет Торидзука, уже пользуется популярностью у туристов из Японии и из-за рубежа благодаря линии Икава, с которой открываются виды на огромное водохранилище, а также тематическим поездам «Паровозик Томас» и «Паровозик Перси». Следующая цель компании в развитии ночного железнодорожного сообщения – ввести в эксплуатацию спальные вагоны. Чтобы снизить затраты на строительство, компания рассматривает возможность оборудовать транспортные контейнеры под «гостиничные номера», установить их на грузовые платформы и использовать как дополнительные номера принадлежащего компании отеля с горячими источниками.

Спрос на поездки в ночное время уже достаточно высок. Железнодорожные компании обновляют имеющийся подвижной состав, чтобы сократить первоначальные затраты. Таким образом, они могут не устанавливать высокие тарифы и при этом удовлетворять спрос на доступные по цене ночные поездки для широкого круга пассажиров. Новые сервисы, предлагаемые компаниями JR, показывают, что доступные по цене ночные железнодорожные путешествия, похоже, действительно возвращаются. Интересно будет увидеть, как расширится география маршрутов, увеличится частота рейсов и какие новые ночные поезда появятся в ближайшие годы.

(Примечание для путешественников, пользующихся Japan Rail Pass: этот проездной позволяет иностранным туристам неограниченно пользоваться большинством поездов JR, однако упомянутые выше «Луна Азуль» и «Токайдо Люмьер Экспресс» в него не входят. Для поездов «Санрайз Сэто», «Санрайз Идзумо» и «Вест Экспресс Гинга» Japan Rail Pass покрывает базовый тариф, но пассажирам по-прежнему необходимо доплатить сбор за поезд категории Limited Express и, при необходимости, сбор за спальное место. Из-за высокой популярности этих поездов забронировать на них места бывает непросто даже тем, кто уже находится в Японии. Возможно, проще всего обратиться в туристическое агентство после того, как определятся даты поездки.)

Фотография к заголовку: Проект поезда «Луна Азуль», который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году (Фото предоставлено JR East)