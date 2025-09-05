Мастер фольклорной фотографии: Хага Хидэо

Биографии знаменитых японцев

Хага Хидэо, фотограф-фольклорист, кропотливо запечатлевший верования, праздники, исполнительское искусство и другие аспекты жизни Японии, оставил после себя шедевры, возвращающие драгоценные моменты, которые уже не повторятся.

Лекции Орикути Синобу помогли становлению фотографа-фольклориста

Японская этнография и фольклористика, у истоков которой стояли Янагита Кунио и Орикути Синобу, – это академическая область, изучающая образ жизни японцев, а также формирование и развитие их обычаев и культуры. В фольклорных исследованиях важную роль играют не только интервью и изучение документов, но и фотографии. Это связано с тем, что из фотографий, запечатлевших народные обряды и праздники, можно почерпнуть много знаний, и, в частности, фотографии событий давно минувших дней являются бесценным и незаменимым материалом. Хага Хидэо получил широкое признание как фотограф, снимавший народные обычаи.

Хага родился в 1921 году в Маньчжоу-Го, в городе Рёдзюн (ранее – Порт-Артур, сейчас – г. Далянь в Китае). В 1939 году он приехал в Японию и поступил в подготовительную школу при Университете Кэйо. Примерно в это же время у него появился интерес к фотографии, и он вступил в университетский фотоклуб Кэйо. В 1941 году он поступил на отделение китайской литературы филологического факультета того же университета. Там он посещал лекции Орикути Синобу, и это стало одним из факторов, пробудивших в нём впоследствии сильный интерес к фольклористике.

Лишь в 1950-е годы Хага начал полноценно работать как профессиональный фотограф. После закрытия компании, в которой он работал, Хага был вынужден определять свой дальнейший путь. Следуя совету одного из своих университетских наставников, знатока китайской литературы Окуно Синтаро, он начал фотографировать народные обряды и исполнительские представления, которые давно его интересовали. С 1955 по 1957 год он провёл в общей сложности 182 дня на Амами Осима, занимаясь фольклорной фотографией в рамках комплексного исследования, проводимого Кюгакукай рэнго – Ассоциацией девяти академических обществ, в которую входили научные общества исследователей в сфере гуманитарных наук.

Документирование праздников в их первозданной чистоте

Примерно в это же время издательство «Хэйбонся» начало публиковать пятитомный «Комплексный словарь японской фольклорной лексики» и тринадцатитомный «Системный сборник японской этнографии». Благодаря подготовке фотографий для этих изданий его работа как фольклорного фотографа, поначалу не слишком стабильная, начала набирать обороты. Развивая этот успех, он опубликовал свою первую фотокнигу «Боги полей: японские рисоводческие ритуалы» (Та-но ками нихон-но инасаку гирэй, изд-во «Хэйбонся», 1959).

В книге отражены семь ритуалов, связанных с выращиванием риса –Сёгацу-сама (Господин Новый год, префектура Фукусима), Танэмаки иваи (Праздник сеяния семян, префектура Айти), Оотауэ (Подготовка поля, префектура Хиросима), Муси-окури (Изгнание насекомых, префектура Айти), Арахобана и Инэцукурэ (Новые колосья и Поедание риса, Амами-Осима, префектура Кагосима), Та-но канко (Почитание бога полей, префектура Кагосима) и Аэнокото (Приглашение бога полей, префектура Исикава). Хага фотографировал эти события в 1950-х годах, когда традиционная деревенская жизнь уже претерпевала серьёзные изменения в связи с модернизацией. В этих фотографиях как будто выражено ощущение их безотлагательности, словно если не запечатлеть те события сейчас, они никогда не повторятся.



«Аэнокото»: каждый год примерно 4-5 декабря жители Ханами в городе Ното префектуры Исикава возносят благодарность за урожай этого года, всей семьёй преподнося мешки с рисом богу полей. Хотя само божество мы не видим, семья принимает его так, как будто оно присутствует (фотография сделана в 1954 году)



«Празднование седьмого дня»: эта фотография сделана на острове Окиноэрабу в префектуре Кагосима. Во время празднования седьмого дня с момента рождения ребёнку кладут на лоб краба, выражая пожелание поскорее научиться ползать, подобно крабу (фотография сделана в 1956 году).



«Переноска грузов на голове»: данный способ транспортировки ручной клади, такой как вёдра и корзины, широко использовался на южных островах. Женщина слева, сфотографированная на острове Окиноэрабу, несёт листья саговника, которые используются в качестве топлива (фотография сделана в 1956 году)

Продолжая запечатлевать народные обряды и праздники, подобные тем, что представлены на фотографиях в этой книге, Хага начал исследовать, как лучше всего фотографировать фольклор. Если бы он фотографировал просто, без какой-либо искусственности, он мог бы упустить самые важные моменты события или движения участников. С другой стороны, если бы он пытался слишком сильно режиссировать сцену, живые, повседневные выражения были бы утрачены. Чтобы решить эту сложную задачу, Хага решил использовать «метод негативной постановки». В своём эссе «О фотографировании богов полей» он писал: «Это метод удаления всего, что заслоняет фотографируемый объект, всего, что мешает его движению, всего, что не имеет отношения к объекту и находится рядом, любых случайностей, в стремлении показать кристаллизованную суть». Этот «метод негативной постановки» позволил запечатлеть драгоценные моменты, сохранив их чистоту.

После публикации этой книги Хага ощутил своего рода чувство собственной миссии и отправился путешествовать по всей Японии, чтобы фотографировать народные обычаи.



«Возвращение на остров». Сцена на борту парома, соединяющего остров Одзика в архипелаге Гото префектуры Нагасаки с другими островами. В лодку набились мужчины и женщины всех возрастов. В тихие дни всё хорошо, но во время шторма передвигаться становится невозможно (фотография сделана в 1962 году)



«Ама, женщина-ныряльщица». Фотография сильной спины женщины-ныряльщицы ама сделана на острове Хэгура в префектуре Исикава. На талии повязана пеньковая верёвка хатико, за которую заткнут инструмент для сбора моллюсков кайкин. Перед погружением она слегка ударяет им по борту лодки, молясь о благополучном погружении, и восстанавливает дыхание (фотография сделана в 1962 году)

Выдающиеся достижения в фотографии

С конца 1960-х годов его фотопроекты уже не ограничивались Японией и стали охватывать весь мир. Поворотным моментом стала, вероятно, его роль в качестве продюсера фестивальной площади на Всемирной выставке в Осаке (Osaka Expo) 1970 года, где он организовал мероприятие «Праздники мира, праздники Японии». Его путь в фотографии набирал обороты, и в 1985 году он основал Библиотеку Хага для хранения своих фотографий. Изначально библиотека насчитывала 300 000 фотографий из более чем 70 стран мира, но с появлением других фотографов-единомышленников их число превысило 400 000, что сделало её одной из ведущих мировых библиотек фольклорной фотографии.

Он опубликовал множество работ, в том числе более 70 фотоальбомов. Наиболее представительные его фотографии собраны в двухтомном сборнике «Японская этнография» (изд-во «Курэо», 1997), а листая альбом «Фотоэтнография: боги Востока и Запада» (изд-во «Кадокава сётэн», 2017), опубликованный им в возрасте 95 лет, становится ясно, что его страстное исследование этнографии через фотографию породило неисчислимое количество образов непревзойдённой глубины и охвата.



«Демон Сакаки они»: появление демона Сакаки они, кульминация Цветочного фестиваля, который проходит ежегодно с начала ноября до середины января в уезде Китаситара префектуры Айти. Актёр, изображающий демона они, одевает отбеленную хлопковую одежду и надевает маску, превращаясь в посланника богов и обретая силу, благодаря которой он машет топориком на протяжении долгого времени (фотография сделана в 1972 году)



«Эннэн-но маи, Танец долголетия»: танец проводится 20 января в храме Моцудзи в посёлке Хираидзуми, префектура Иватэ. Старуха в маске энергично топает ногами, демонстрируя жизненную силу. Сцена снята с возвышения, что позволило передать динамичность движений (фотография сделана в 1979 году)



«Сайдайдзи эё» – главный праздник в монастыре Сайдайдзи, который проводится ежегодно в феврале в храме Каннонъин этого монастыря в городе Окаяма, и известен как один из «праздников обнажённых». Эта фотография в движениях рук ярко отражает бурлящую энергию обнажённых мужчин, борющихся за «священное дерево» (фотография сделана в 1979 году)



«Хибусэ-но цукаи – посланники божеств, оберегающих от пожаров». Мужчины в «несчастливом» возрасте одеты в соломенные накидки. В первый день Лошади наступившего года они выходят на улицы со священными подношениями гохэй в руках и с криками обрызгивают людей водой, чтобы отпугнуть пожары. Они выглядят так, будто бы действительно полностью преобразились в посланников богов (фотография сделана в посёлке Това, префектура Мияги, 1996 год)

Коллекция шедевров этнографической фотографии как наследие для будущих поколений

Хага скончался в 2022 году в возрасте 101 года. В последние годы жизни он был прикован к инвалидному креслу, но до самого конца не терял желания продолжать фотографировать. Библиотека Хага перешла по наследству его сыну, Хинате, который, при содействии фонда Nippon.com Public Interest Foundation, стремится поделиться достижениями отца со всем миром, оцифровывая оригинальные плёнки и распространяя фотографии за рубежом. Шедевры, которые создал Хага, являются не только прекрасными документальными фотографиями, но обладают выдающимися художественными качествами. Пока ещё не до конца понятно, как в полной мере можно использовать это наследие, но важность передачи этой обширной коллекции шедевров этнографической фотографии будущим поколениям гораздо выше, чем можно себе представить.



«Празднование тринадцатилетия» проводилось для девочек по достижении возраста 13 лет по японской системе счёта возраста. Для девочек это первый и последний ритуал, проводимый в родительском доме, поэтому он проходит в особо торжественной обстановке, девочка в новой одежде взволнована (фотография сделана на острове Окиноэрабу в 1957 году)

Фотографии: Хага Хидэо

Текст: Иидзава Котаро

Фотография к заголовку: «Посещение божества» – фотография ритуала Юкуи на острове Ириомотэ архипелага Яэяма в префектуре Окинава. Божество Мироку, «посещающее» людей, носит маску китайского божества Хотэя и держит в правой руке боевой веер гумбай. За ним следуют люди, поющие песню мироку-буси под аккомпанемент окинавской трёхструнной лютни сансин (фотография 1988 года)