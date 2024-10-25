68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозы

68-летний путь Нихон хиданкё и современные ядерные угрозыОбщество Политика
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Август 1945 года. На города Хиросима и Нагасаки сброшены атомные бомбы
Март 1954 года. При испытательном взрыве Соединенными Штатами Америки водородной бомбы на атолле Бикини Маршалловых островов в южной части Тихого океана воздействию радиации подверглись 23 члена экипажа японского ярусного тунцелова «Фукурю-мару 5».
Август 1955 года. В Хиросиме состоялся Первый Всемирный съезд за запрещение атомной и водородной бомбы.
Август 1956 года. В Нагасаки состоялся Второй Всемирный съезд за запрещение атомной и водородной бомбы К нему было приурочено учредительное собрание Японской конфедерации объединений пострадавших от атомной и водородной бомбы (Нихон хиданкё).
Апрель 1957 года. Вступил в силу Закон о медицинской помощи пострадавшим от атомной бомбардировки.
Октябрь 1966 года. Опубликовано заявление «Об особом характере ущерба от атомных бомбардировок и требование принятия «Закона о поддержке переживших атомные бомбардировки».
Сентябрь 1968 года. Вступил в силу Закон об особых мерах поддержки пострадавших от атомных бомбардировок.
Июль 1981 года. Начало движения «Народный суд» в целях судебного прояснения ответственности стран за войну.
Июнь 1982 года. Историческое выступление пострадавшего от атомной бомбардировки Нагасаки Ямагути Сэндзи «Нет новой Хиросиме, нет новому Нагасаки!» на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.
Июль 1995 года. Вступил в силу Закон о поддержке жертвам атомных бомбардировок, объединившего Закон о медицинской помощи пострадавшим от атомных бомбардировок и Закона об особых мерах поддержки пострадавшим от атомных бомбардировок.
Декабрь 1996 года. Внесение Атомного купола города Хиросимы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Апрель 2003 года. Подан коллективный иск о признании пострадавшими от атомной бомбардировки.
Апрель-май 2005 года. В Нью-Йорке состоялась акция Нихон хиданкё (совместные действия делегации Нихон хиданкё и делегации «Сэйкё»).
Апрель 2009 года. Президент США Барак Обама выступил в Праге с речью «За мир без ядерного оружия». В этом же году Обама был удостоен Нобелевской премии мира.
Апрель 2010 года. Вступил в силу Закон об оказании помощи страдающим от атомной болезни, предусматривающий финансирование помощи из соответствующего фонда лицам, проигравшим иски о признании жертвами атомной бомбардировки.
Май 2010 года. Представитель хибакуся Танигути Сумитэру, демонстрируя фотографию огромных ожогов от атомного взрыва, выступил с речью на Обзорной конференции сторон Договора о нераспространении ядерного оружия в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Август 2015 года. По случаю 70-летней годовщины атомных бомбардировок опубликована Декларация Хиросимы и Нагасаки.
Апрель 2016 года. Начало проведения кампании по сбору подписей под требованием заключить договор о запрещении ядерного оружия.
Май 2016 года. Посетивший город Хиросима президент Соединенных Штатов Барак Обама встретился с представителем «Нихон хиданкё» Цубои Сунао.
Июль 2017 года. В Организации Объединенных Наций принят Закон о запрещении ядерного оружия.
Октябрь 2017 года. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) удостоена Нобелевской премии мира.
Октябрь 2019 года. Заместитель генсека Нихон хиданкё Фудзимори Тосики в штаб-квартире ООН вручил 10 517 872 подписи под требованием ликвидировать ядерное оружие, собранных в ходе Международной кампании хибакуся по сбору подписей.
Январь 2021 года. Вступил в силу Договор о запрещении ядерного оружия.
Октябрь 2021 года. Скончался президент Нихон хиданкё Цубои Сунао.
Май 2023 года. В городе Хиросима состоялся саммит «Большой семерки». Собравшиеся лидеры осмотрели Мемориальный музей мира.
Октябрь 2024 года. Нихон хиданкё присуждена Нобелевская премия мира.
Фотография к заголовку: Плакат, поздравляющий Нихон Хиданкё с присуждением премии перед Нобелевским центром мира в Осло (Фотография: Стеффен Трампф/picture alliance via Getty Images)