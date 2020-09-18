[Видео] Цветущие космеи напоминают о приходе осени: Энгару, Хоккайдо

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В парке Тайё-но-ока Энгару, расположенном в поселке Энгару на Хоккайдо, расцвели яркие космеи, знаменуя наступление осени. Японское название космеи - акидзакура - означает «осенняя сакура». У большинства разновидностей космеи маленькие белые или розовые лепестки, напоминающие цветки сакуры, но встречаются и растения с крупными лепестками и сложными соцветиями, а также космеи кибана с желтыми или оранжевыми лепестками. Плантация космей в Тайё-но-ока Энгару занимает 10 гектаров и насчитывает в общей сложности около 10 миллионов цветов, что делает ее одной из самых больших площадок для созерцания космей в Японии. В период цветения космей в парке обычно взимается плата за вход, однако в этом году вход сделали бесплатным, поскольку запланированные традиционные мероприятия были отменены из-за пандемии COVID-19. Смотрители парка говорят, что цветы наиболее красивы в начале сентября. Посетителям, решившим насладиться неповторимыми осенними видами Тайё-но-ока Энгару, рекомендовано носить маски и соблюдать другие меры предосторожности.

(Первоначально опубликовано на японском языке. Создано в сотрудничестве с Sapporo Television Broadcasting.)