[Видео] Праздник Цутидзаки-минато в префектуре Акита: красочная процессия священных повозок

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Процессия священных повозок хикияма праздника святилища Цутидзаки симмэйся проводится каждый год 20 и 21 июля в старинном портовом районе Цутидзаки в городе Акита, его ещё называют праздником хикияма праздника порта Цутидзаки. 20 июля, в день, предшествующий основному празднику, повозки ведут по всем кварталам района, а 21 июля они стоят в ряд в том месте, где останавливаются священные паланкины-микоси.

Повозки хикияма состоят из «сильной» (го) передней и «слабой» (дзю) задней частей; на передней устанавливается фигура воина, изображающая исторического персонажа, а на задней устраивают башню для музыкантов, наверху установлена забавная кукла с сатирическим смыслом.

В 2016 году праздник наряду с рядом других был внесён в список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Видео Akita Cable Television (CAN)