[Видео] Вечерние виды озера Тадзава: живописные пейзажи префектуры Акита

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Озеро Тадзава в г. Сэмбоку в префектуре Акита имеет максимальную глубину в 423 метра, это самое глубокое озеро в Японии. Не вполне понятно, как оно появилось – считается, что это вулканическая кальдера, но есть версия и о метеоритном происхождении озера.

В ясный день поверхность озера Тадзава отражает небо, придавая ему ярко-голубой оттенок. Озеро также поразительно красиво на рассвете. Сначала небо светлеет на востоке, а затем солнце поднимается из-за гор, озаряя окрестности волнистой золотой полосой, которая тянется через озеро. На западном берегу появляется силуэт статуи – бронзовое изображение Тацуко-химэ, молодой красавицы, которая, согласно легенде, превратилась в дракона и стала божеством-хранителем озера. На берегу есть и синтоистское святилище, усиливающее мистическую ауру рассвета на озере.

Видео Akita Cable Television (CAN)