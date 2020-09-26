[Видео] Природа префектуры Акита: силуэт Годзиллы на полуострове Ога

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Силуэт Годзиллы как будто бы издаёт грозное рычание – однако это не костюм для спецэффектов, который мы видели в фильмах, а необычная скала в Сиосэдзаки, на южном берегу выступающего в Японское море полуострова Ога в префектуре Акита. В 1995 году она получила название «Скала Годзиллы». В этой местности немало причудливых скал, образовавшихся в результате извержений вулканов и воздействия волн и ветра. Днём обнаружить скалу не очень легко, зато во время заката подсвеченный с противоположной стороны силуэт очень заметен. В октябре, когда солнце садится в районе рта монстра, появляется возможность снять «извергающую огонь» Годзиллу. Здесь есть также скала Хвоста Годзиллы, скала Гамера и места для пляжных развлечений, так что многие приезжают сюда с детьми.

Видео Akita Cable Television (CAN)