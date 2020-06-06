Живописное озеро Товада на границе префектур Акита и Аомори

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Озеро Товада находится на границу между Акитой и Аомори, является одной из главных живописных достопримечательностей национального парка Товада-Хатимантай, привлекающего множество посетителей в течение всего года. Это место особенно красиво в период осенней листвы, с середины октября до начала ноября, когда тёмно-синий цвет водной глади озера разительно контрастирует с красными и жёлтыми листьями клёнов, буков и дубов, растущих на склонах, окружающих озеро. Прекрасным пейзажем можно полюбоваться с пяти обзорных площадок, а прогулка на лодке по озеру даёт возможность оценить чистоту и прозрачность воды.

Это озеро – двойная кальдера, то есть два вулканических кратера, образовавшиеся в период вулканической активности здесь. Та часть озера, которая расположена между двумя полуостровами, называется Наканоуми, раньше здесь была суша, но после извержения она заполнилась водой из существовавшего озера. Максимальная глубина озера составляет 327 метров, это третье по глубине озеро в Японии. Из восточной оконечности озера вытекает река Оирасэ длиной в 67 километров, впадающая в Тихий океан. Течение реки вымыло ущелье, которое считается самым красивым в Японии.

Видео Akita Cable Television (CAN)