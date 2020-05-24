[Видео] Термальный источник Цуруною в посёлке Нюто г. Сэмбоку, префектура Акита

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В деревне онсэнов Нюто, расположенной в г. Сэмбоку преф. Акита, есть семь термальных источников, выходящих у реки Сэндатигава. Каждый имеет свои особенности состава воды и производительность онсэнов высокая. Среди любителей термальных источников этот «скрытый» онсэн славится своей светлой атмосферой. С середины октября здесь можно любоваться красками осеннего горного леса. Отдых в купальне под открытым небом, когда горы утопают в багрянце и доносится плеск реки, исцеляет тело и душу.

В деревне онсэнов купальня Цуруною известна как место лечения владельцев княжества Акита. Постройка-нагая хондзин с соломенной крышей, где жили самураи-охранники, сейчас используется как гостиница. Особо следует отметить, что здесь есть сразу четыре вида термальных вод. Наиболее известна в Цуруною совместная купальня под открытым небом, есть и женская открытая купальня, и место, где можно отдохнуть под падающими сверху струями термальных вод – это вне помещения, и в самой гостинице есть три ванны – «Белая ванна» Сирою, «Чёрная ванна» Курою и «Средняя ванна» Наканою, каждая из них создаёт своё особое настроение.

Видео Akita Cable Television (CAN)