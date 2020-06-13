Онсэн Курою в Нюто г. Сэмбоку преф. Акита: затерянный среди гор источник термальных вод

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У горной реки Сэндати находятся восемь «тайных» горячих источников. В дальнем конце расположен Курою-онсэн. Буковый лес, окружающий гостиницу, наиболее красив в середине октября, когда он окрашивается золотом осенней листвы. В это время чёрные деревянные постройки с соломенными крышами и крытые корой кедра особенно выделяются на жёлтом фоне. В зданиях на берегу реки можно принять ванну в молочно-белой воде горячего источника. Говорят, что естественным образом вытекающие из источника термальные воды здесь – лучшие во всей деревне онсэнов Нюто. На ужин подаются местные блюда, такие как жареный соленый голец и блюда из дикорастущих трав. Некоторые блюда, для которых нужны особые породукты из Акиты, например жаркое киритампо-набэ или хинандзидори-набэ, необходимо заказывать заранее.

Ассоциация Нюто-онсэн, охватывающая семь горячих источников, выдаёт «Ю-мэгури-тё», позволяющий объехать на автобусе источники и принимать ванны в любом из них.

Видео Akita Cable Television (CAN)