[Видео] Зимние виды озера Тадзава: живописная природа префектуры Акита

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Озеро Тадзава в г. Сэмбоку, расположенное в восточной части префектуры Акита, находится в холодным регионе, но не замерзает. Глубокая синяя водная гладь с пурпурным оттенком остаётся такой же и зимой. На фоне покрытых снегом окружающих гор озеро поражает загадочной красотой.

Золотая статуя Тацуко на берегу озера, является крупнейшей туристической достопримечательностью озера Тадзава. Её создал Фунакоси Ясутакэ, ведущий скульптор послевоенной Японии, вдохновлённый местной легендой о барышне Тацуко. Загадочная легенда привлекает в это живописное место посетителейдаже зимой.

Тацуко, красивая девушка, просит Каннон навсегда сохранить её красоту. Она молилась настолько истово, что Каннон открыла ей местонахождение источника бессмертия, однако чем больше пила Тацуко, тем сильнее становилась жажда – она продолжала пить, пока не превратилась в гигантского дракона и поселилась в озере Тадзава. Существует также легенда о Хатиротаро, человеке, который превратился в дракона и живёт в озере Хатирогата в западной части префектуры. Считается, что зимой он посещает озеро Тадзава и проводит время с Тацуко. Говорят, что озеро не замерзает как раз из-за того, что там встречаются два дракона.

Озеро Тадзава – самое глубокое в Японии, его глубина составляет 423,4 метра. Огромное количество воды сохраняет тепло и температура не опускается до нуля даже зимой – таково прозаическое научное объяснение этого феномена.

Видео Akita Cable Television (CAN)