[Видео] «Храм гортензий» Унсёдзи в городе Ога префектуры Акита

Видео

Храм Унсёдзи, который находится недалеко от рыбацкого порта Китаура в городе Ога в префектуре Акита, был построен в 1 году Канъэй (1624). В последние годы он также известен как «Храм гортензий».

Заместитель главного священника Конака Сюун, обучавшийся в храме Эйхэйдзи, стал культивировать гортензии, чтобы порадовать прихожан и местных жителей, и по прошествии более чем 15 лет более 1500 ярко-синих гортензий заполнили всю территорию храма.

Полный расцвет наступает в конце июня каждого года, с 2019 года здесь устраивают ночную подсветку. Время цветения и подсветки можно уточнить на официальном туристическом информационном сайте города Ога «Oga Navi».

Видео кабельного телевидения CNA Akita

Статьи по теме