[Видео] Гора Хакусан – одна из трёх знаменитых священных вершин

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Гора Хакусан – один из выдающихся природных достопримечательностей префектуры Исикава. Её название «Белая гора» связано с тем, что она покрыта снегом более половины года. Гора и её окрестности входят в Национальный парк Хакусан – огромный природный заповедник, который привлекает множество альпинистов и туристов. Растущие ближе к вершине альпийские растения добавляют очарования летнему пейзажу горы.

Гора считается одной из «Трёх священных вершин» Японии, две другие – это гора Фудзи и Татэяма. Хакусан традиционно почитается жителями региона как источник воды, необходимой для ведения сельского хозяйства, а также как ориентир для рыбаков и других людей морских профессий.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы