[Видео] Утёс Ясэ на побережье Ното-Конго в префектуре Исикава

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Полуостров Ното в префектуре Исикава, далеко выступающий в Япониское море, имеет большую площадь. Побережье Ното-Конго с его утёсами и иссечёнными бушующими волнами скалами – одно из самых знаменитых живописных мест на западной стороне полуострова. Особенно популярен среди посетителей утёс Ясэ (Ясэ-но дангай). Здесь снимали фильм «Нулевой фокус» (Дзэро-но сётэн) по одноимённому мистическому роману Мацумото Сэйтё. С утёса можно видеть бурные воды Японского моря в 35 метрах внизу. От утёса тропа ведёт к другой здешней достопримечательности – узкой бухте Ёсицунэ-но фунакакуси, «Место, где Ёсицунэ прятал корабли». Рассказывают, что живший в XII веке военачальник Минамото-но Ёсицунэ спрятал здесь 48 кораблей на пути в Хираидзуми, куда он бежал, спасаясь от гнева своего брата Ёритомо.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы