[Видео] Праздник Исидзаки-хото в префектуре Исикава: гигантские фонари на улицах города Нанао

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Во время праздника Исидзаки Хото, «Подношения божествам светильников», который проходит в начале августа в пос. Исидзаки города Нанао в префектуре Исикава, по улицам носят огромные фонари кирико, оправленные в деревянную раму. Это один из старинных праздников фонарей кирико, которые сохранились на полуострове Ното с эпохи Эдо (1603-1868).

«Светильники» в городе Исидзаки имеют высоту 15 метров, ширину 3 метра и весят 2 тонны, это одни из самых больших кирико, которые можно носить вручную. Около сотни мужчин в священных одеждах и скрученных в жгут повязках на голове несут огромные фонари, встряхивая их под звуки флейт и барабанов, на которых играют мальчики ковакасю в красочных юката с цветочными узорами.

Вечером на площадь приносят шесть светильников. После завершения синтоистских ритуалов фонари с энергичным криком поднимают, и начинается кульминационный танец. Мужественный вид мужчин рыбацкого городка оказывает большое впечатление на зрителей.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы