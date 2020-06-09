[Видео] Старинное очарование квартала Хигаси-Тяягай в Канадзаве

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Квартал Хигаси-Тяягай (Восточный квартал чайных домов) был основан как развлекательный квартал в 1820 году с разрешения правителя области Кага. Канадзава тогда была процветающим центром этого престижного региона, и этот городской район сохранил облик тех времён. Вдоль улиц расположены ряды двухэтажных деревянных городских домов с характерными деревянными ширмами кимусуко, которые позволяют изнутри видеть, что происходит снаружи, но скрывает интерьер от взгляда с улицы. Правительство зарегистрировало квартал Хигаси-Тяягай как важный памятник, комплекс традиционных зданий. Этот район и его окрестности являются одними из самых популярных туристических мест в Канадзаве, многие из зданий открыты для посещения, в них находятся рестораны и магазины.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы