[Видео] Куросима: наследие старинной морской торговли в префектуре Исикава

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На полуострове Ното в городе Вадзима есть район Куросима, где жили судовладельцы и моряки судов китамаэбунэ – важнейшего морского транспорта периода Эдо (1603-1868) и начала Мэйдзи (1868-1912). У домов здесь есть общие черты – чёрная черепичная крыша, дощатые стены и решетчатые двери, что создаёт единый ландшафт. Это место является важным архитектурным ансамблем – Национальной зоной сохранения традиционных зданий, оно популярно среди туристов, посещающих Ното. Самый большой дом, усадьба семьи Кадоми – музей, открытый для публики. Район Куросима был территорией, находящейся под прямым управлением сёгуната Токугава. В августе здесь проходит местный праздник Куросима тэнрёсай, его проводит святилище Вакамия Хатимангу. В ходе праздника по улицам проезжают две праздничные повозки, символизирующие замки Осака и Нагоя.

Китамаэбунэ – деревянные парусные суда, использовавшиеся для перевозок товаров из Хокурику и Оу в торговый город Осака через Японское море и Внутреннее море Сэто и его маршруты. Это был основной маршрут транспортировки больших количеств товаров с периода Эдо до начала периода Мэйдзи. Владельцы судов не ограничивались судоходным бизнесом и сами выступали как торговцы рисом и другими продуктами, покупая их на свои средства для дальнейшей продажи. Во второй половине периода Эдо маршрут стал охватывать и Хоккайдо. Загружая на севере сакэ, соль и другие товары, торговлю вели в портах захода по всему маршруту, и так создавались огромные состояния. В некоторых регионах, в том числе Хокурику, торговцы даже оказывали влияние на политику княжеств. После реставрации Мэйдзи пароходы и железные дороги, которые переняли у Запада, вытеснили суда китамаэбунэ, и с середины эпохи Мэйдзи этит бизнес приходит в упадок.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы