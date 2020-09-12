[Видео] Старинный посёлок углежогов в префектуре Исикава: район Хигаситани города Кага

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В горах города Кага, в районе Хигаситани, состоящем из четырёх деревень, сохранились сельские горные пейзажи, напоминающие о временах процветания лесного хозяйства и производства древесного угля. Построенные в стиле киридзума-дзукури дома с двускатными крышами, крытыми красной черепицей, имеют маленькие крыши над дымовыми трубами. Выстроившись в ряд, эти дома гармонируют с окружающими деревню горами. Это один из районов сохранения традиционных построек национального значения. В период Эдо (1603-1868) древесный уголь отсюда поставляли в княжество Дайсёдзи, подчинённое княжеству Кага. После освобождения от повинности в эпоху Мэйдзи углежоги смогли свободно торговать углем, и Хигаситани процветал благодаря этой торговле. Однако в послевоенное время спрос на древесный уголь резко упал, население долгое время сокращалось, но местные жители работают над возрождением деревни.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы