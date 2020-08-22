[Видео] Увлекательные прогулки по старинным переулкам: район Кадзуэмати-тяягай в Канадзаве

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Через Канадзаву тихо несёт свои воды река Асано, а вдоль неё проходит главная улица района Кадзуэмати-тяягай. Вдоль неё выстроились старинные постройки с двускатными крышами в стиле кирицума-дзукури с входом с боковой стороны – хира-ири. В двухэтажных, реже трёхэтажных зданиях находятся японские рестораны рётэй и чайные тяя. Здесь сохранился пейзаж периода Мэйдзи (1868-1912) или начала Сёва (1926-1989). Название района происходит от времени, когда Тода Кадзуэ, один из важных вассалов княжества Кага, построил здесь усадьбу. В стороне от дороги вдоль реки – запутанные переулки, где витает дух приключений. Один из них – «Тёмный спуск» Курагаридзака, который использовали мужчины при посещении чайных домов, чтобы не попасться кому-нибудь на глаза. Идущий параллельно с ним безымянный спуск известный писатель Ицуки Хироюки, лайреат премии Наоки Сандзюго родом из Канадзавы, назвал «Светлым спуском», Акаридзака. Весь район является национальным заповедником важных традиционных построек.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы