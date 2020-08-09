[Видео] Район Хаситатэ: дома богатых судовладельцев периода Эдо в префектуре Исикава

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Хаcитатэ – сейчас часть города Кага префектуры Исикава, а когда-то он был посёлком, где жили владельцы кораблей китамаэбунэ, ходивших с товарами со второй половины периода Эдо до первой половины периода Мэйдзи по Японскому морю. Парусные суда китамаэбунэ были практически единственным массовым средством транспорта в то время. Владельцы судов и капитаны, в чьих руках скапливались огромные богатства, как будто состязались между собой в величине построенных здесь усадеб. Район этих домов является Национальной зоной сохранения традиционных зданий и сохраняет старинный вид. Усадьба, которую построил Сакая Тюбэй, богатый судовладелец XIX века, сейчас является Музеем деревни китамаэбунэ. По огромным сосновым балкам просторной комнаты Оохирома и по раздвижным дверям, сделанным из одной доски криптомерии из Акита можно судить о благосостоянии владельца.

Китамаэбунэ – деревянные парусные суда, использовавшиеся для перевозок товаров из Хокурику и Оу в торговый город Осака через Японское море и Внутреннее море Сэто и его маршруты. Это был основной маршрут транспортировки больших количеств товаров с периода Эдо до начала периода Мэйдзи. Владельцы судов не ограничивались судоходным бизнесом и сами выступали как торговцы рисом и другими продуктами, покупая их на свои средства для дальнейшей продажи. Во второй половине периода Эдо маршрут стал охватывать и Хоккайдо. Загружая на севере сакэ, соль и другие товары, торговлю вели в портах захода по всему маршруту, и так создавались огромные состояния. В некоторых регионах, в том числе Хокурику, торговцы даже оказывали влияние на политику княжеств. После реставрации Мэйдзи пароходы и железные дороги, которые переняли у Запада, вытеснили суда китамаэбунэ, и с середины эпохи Мэйдзи этит бизнес приходит в упадок.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы