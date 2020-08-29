[Видео] Храмовый район Тэрамати в Канадзаве: два разных квартала на одной территории

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В районе Тэраматидай города Канадзава, где расположено множество храмов, здания и земельные участки сохранили тот вид, который они имели во времена правления клана Кага в период Эдо (1603-1868). В 2012 году район был признан Национальным заповедником важных традиционных зданий. Район состоит из двух частей. Одна, расположенная у старой дороги Нода, – место, куда в начале периода Эдо переместили в призамковый город храмы, ранее разбросанные по княжеству Кага. Пейзаж улицы состоит из храмовых оград, выходящих на улицу ворот и храмовых павильонов. Другая часть – Идзуми-тэрамати у старой дороги Цуруги, она формировалась медленнее и здесь храмовые постройки чередуются с городскими домами.

Расположенный в этом районе дом 1892 года постройки восстановили в качестве жилого и он служит для приёма постояльцев. Он сохранил структуру дома-магазина, в день там может останавливаться только одна группа посетителей. На той же улице находится галерея, устроенная в отреставрированном 150-летнем доме.

В последнее время стремятся развивать город по-новому при сохранении старинного городского пейзажа.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы