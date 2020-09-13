[Видео] «Закатный мост», соединяющий влюблённых: посёлок Утинада в префектуре Исикава

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Мост «Сансэтто буриддзи Утинада», «Закатный мост» в посёлке Утинада назван так из-за его особой привлекательности в лучах заходящего в Японское море солнца. Искусственная подсветка меняется по мере наступления сумерек. Его можно видеть и из Канадзавы, главного города префектуры, он стал одной из местных достопримечательностей. Кацура Юми, дизайнер свадебной одежды, назвала этот район, включающий побережье Утинада, среди «мест паломничества влюблённых». Рядом с мостом находится смотровая площадка со скульптурным объектом в виде двойного сердца и «Колокол счастья», в который посетители могут звонить. С площадки колокола открывается панорама в 360 градусов, включающая виды на Японское море, гору Хакусан и горный хребет Татэяма. Здесь можно погадать о будущем своей любви на омикудзи, и это место сейчас завоёвывает репутацию «места силы», источника духовной энергии для любви.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы