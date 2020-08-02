[Видео] Такодзима кирико-мацури: праздник огня в префектуре Исикава

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10-11 сентября в г. Судзу преф. Исикава ежегодно проходит праздник Такодзима Кирико-мацури. Фонари кирико, которые на полуострове Ното представлены в разных видах, на этом празднике особенно впечатляют лаковой отделкой рам и сусальным золотом, прекрасны и красочные наряды тех, кто их носит. В павильоне Кагурадэн святилища Такакурахико представители местной молодёжи забавно исполняют комическую пьесу «Быстрый корабль» (Хаябунэ-кёгэн). Зрителям очень нравится спор желающего поскорее выйти в море моряка с капитаном, который любит поразвлечься, и они осыпают актёров конфетти. После представления фонари кирико выносят из святилища и проносят по городу под звуки флейт и барабанов. Это грандиозный праздник, характерный для рыбацких посёлков.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы