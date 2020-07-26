[Видео] Посёлок Канакура на полуострове Ното: старинные способы горного земледелия

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Среди гор полуострова Ното в префектуре Исикава разбросаны посёлки, затерянные в горных лесах. Равнинных земель здесь мало, но и в этих непростых условиях местным жителям удалось преодолеть трудности, сотрудничая друг с другом. Такой совместный труд и привёл к появлению местного деревенского пейзажа. Район Канакура в городе Вадзима – один из таких посёлков и одно из ведущих мест производства риса в глубине полуострова. Со Средних веков они способствовали созданию буддийских храмов, за счёт подношений которым добивались снижения годового налога, привлекали в район новых прихожан, и храмы были средоточием местной жизни. Разбросанные по району храмы, террасные поля и пруды представляют хозяйственную систему, признанную Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в качестве «Системы сельскохозяйственного наследия мирового значения».

Население Канакуры в последние годы сокращается, но здесь по-прежнему используют мудрость предков. Сюда пригласили студентов и исследователей из Университета Канадзава для проведения полевых исследований и сотрудничают с ними. Здесь также работают над развитием экотуризма, и в деревню, население которой составляет всего 150 человек, теперь ежегодно приезжает около 8000 посетителей.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы