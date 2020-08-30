[Видео] Рис сушат на солнце: уборка риса на полуострове Ното в префектуре Исикава

Видео

В горной деревне на полуострове Ното, когда убирают рис, его связывают в пучки и оставляют сушиться на солнце на деревянных полках. Они называются хадза, а такая сушка – хадзахоси. Когда-то в Японии это была обычная часть осеннего пейзажа, но сейчас рис обмолачивают и сушат машинами. Рис, высушенный на ветру и солнце в колосьях, медленно отдаёт воду, благодаря чему меньше растрескивается и сохраняет вкус.

В горных деревнях Ното с множеством участков на склонах и плохими условиями для выращивания риса не хватает рабочей силы, однако волонтёры, работающие на террасных полях танада, стремятся сохранить традиционные способы агрокультуры, в том числе и хадзахоси, и с энтузиазмом помогают выращивать рис.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы