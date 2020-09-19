[Видео] Уникальные «Врата божеств»: святилище Ояма в префектуре Исикава

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В Японии во время новогодних праздников принято посещать храм или святилище, и некоторые из них особенно популярны в этот период. В их число входит и святилище Ояма в Канадзаве, столице префектуры Исикава. На новогоднее паломничество сюда стекаются посетители как из других мест префектуры, так и из других регионов страны. Нынешнее святилище построено в 1873 году по инициативе рода Маэда, управлявшего этой территорией почти три столетия; божества, которых здесь почитают – это предки рода, жившие в XVI веке – Маэда Тосииэ и его жена Мацу.

В то время, когда строилось святилище, Япония переживала период модернизации и вестернизации, что отразилось в дизайне главных ворот, называемых Симмон, «Врата божеств», в которых присутствуют элементы западной архитектуры – точнее говоря, комбинация японского, западного и китайского стилей. Ворота имеют три уровня, нижний из которых представляет собой три каменные арки, а на верхнем сделаны окна в западном стиле с цветными стёклами. Этот во многих отношениях уникальный памятник считается одним из архитектурных символов Канадзавы и является Важным культурным достоянием национального значения.

Посетители входят в святилище, поднимаясь по каменным ступеням и проходя через ворота Симмон, затем идут к Главному павильону, где молятся и хлопают в ладоши. До святилища легко добраться, оно расположено в центральной части Канадзавы. Немалую часть посетителей в новогодний период составляют туристы, приезжающие полюбоваться историческими кварталами Канадзавы.

Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы