[Видео] Паломничество к каменному Будде, высеченному в скале: город Цу префектуры Миэ

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Около сорока магаибуцу, «скальных будд», выстроились в парке Исияма Каннон в горах посёлка Гэйно в городе Цу префектуры Миэ. Магаибуцу – это статуи будд, вырезанные в природной каменной стене или из крупной скалы. Пройдя по пешеходному маршруту, который занимает около часа, вы встретите будду Амида, бодхисаттву Дзидзо, Тридцать три Каннон Западных земель и другие скульптуры, вырезанные скульптурной техникой, называемой плоско-выпуклым рельефом.

Каннон Западных земель здесь в связи с паломничеством к тридцати трём изображениям Каннон в западных провинциях Японии, которое, согласно поверьям, позволяло очиститься от грехов, совершённых в этом мире. Проход по маршруту здесь, как считается, позволяет получить те же заслуги, что и посещение 33 мест, где расположены знаменитые изображения Каннон.

Огромная скала «Спина лошади» на вершине горы является прекрасной обзорной площадкой, в ясный день вдалеке можно увидеть залив Исэ и полуостров Тита.

Видео предоставлено ZTV

Создание текста: редакционный отдел Nippon.com

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