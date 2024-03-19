[Видео] Мастер-класс от «Принца Фуросики»: волшебное превращение квадратного куска материи в сумку и рюкзак
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«У меня дома нет фуросики», – говорят многие. На самом деле фуросики – это не только товар, лежащий в магазине с надписью фуросики на ценнике. Носовой платок, бандана, шейный платок, любое полотно квадратной формы, у которого можно связать углы, способно превратиться в фуросики.
Давайте попробуем завернуть какую-нибудь вещь в кусок ткани. Если вы умеете завязывать прямой узел, то просто отдайтесь интуиции – и у вас всё получится. Ножницы, иголки и нитки не используются, поэтому стоит развязать узлы – и перед вами прежнее полотно. Если результат не понравился, всегда есть возможность всё переделать.
Ёкояма Исао по прозвищу «Принц Фуросики» покажет, как превратить квадратный кусок ткани в сумку или рюкзак с помощью нескольких узлов. Если в вашем шкафу нашёлся квадратный отрез, вы можете приступать к его волшебному превращению!
Видео: «Принц Фуросики» Ёкояма Исао