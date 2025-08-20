[Видео] В Киото откроется крупнейший в Японии центр экспериментального искусства

Видео

Живое арт-пространство, которое реагирует на присутствие посетителей

Инновационный цифровой арт-коллектив teamLab (главный офис расположен в токийском районе Тиёда) откроет новый постоянный музей teamLab Biovortex Kyoto в районе Минами города Киото 7 октября. Билеты уже поступили в продажу, и некоторые экспонаты уже были представлены прессе.

TeamLab заслужил высокую оценку не только в Японии, но и за рубежом: его выставочные площадки расположены в Шанхае (Китай), Макао, Сингапуре, Саудовской Аравии и других странах. В 2023 году более 2,5 миллионов человек посетили «teamLab Planets TOKYO DMM» (Тоёсу, Токио), что позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса как «художественный музей с наибольшим количеством посетителей в мире, представляющих одну художественную группу». Учитывая, что почти 70% посетителей – иностранцы, ожидается, что мероприятие будет пользоваться большим успехом в Киото, городе, переполненном туристами.

Музей находится в 7–8 минутах ходьбы от выхода Хатидзё со станции Киото, так что туда легко попасть как тем, кто только что приехал в город, так и перед отъездом из Киото. Общая площадь комплекса составляет 10 000 квадратных метров, это крупнейший в Японии объект TeamLab. Уже запланировано более 50 выставок, и в этот раз будет представлено семь работ.

«Лишённая массы аморфная скульптура» (Massless Amorphous Sculpture), которая особенно привлекла внимание, основана на концепции того, что «окружающая среда создаёт явления, а явления формируют бытие». Гигантская пенная скульптура парит в воздухе, меняя свой облик в зависимости от движений посетителей и условий пространства. Ранее она выставлялась в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) и Майами (США), а в Японии представлена впервые. На других выставках ранее чувствовалось, что присутствие и действия людей становятся частью произведения, превращая его в «живое арт-пространство», а не просто музей.



Massless Amorphous Sculpture: скульптура из пены, парящая в огромном пространстве

Этот объект был создан в рамках проекта «Юго-восточная зона станции Киото». На прилегающей территории планируется открыть центр экспериментального искусства, а у реки Камо, недалеко от станции JR Тофукудзи, – производственную студию Kaikai Kiki под руководством современного художника Мураками Такаси.

Мэр Киото Мацуи Кодзи выразил надежду на то, что появление в Киото постоянного объекта группы teamLab, создавшей инновационный и впечатляющий опыт как на внутреннем, так и на международном уровне, привлечёт внимание людей всего мира как новый центр искусств в древней столице, которая славится своей историей и культурой.



Комплекс TeamLab Biovortex Kyoto расположен в пятиэтажном здании примерно в 15 минутах ходьбы от станции Тофукудзи линии JR Нара



Morphing Continuum: текучая структура, которая продолжает меняться вне времени и пространства



The Eternal Universe of Words: каллиграфия и звук резонируют вместе в бесконечно расширяющемся пространстве



The Way of Birds – мистическое изображение стаи из сотен тысяч птиц



Лес резонирующих ламп, тематикой которого являются времена года и языки пламени, меняет цвет, реагируя на движения людей

teamLab Biovortex Kyoto

Адрес: 21-5 Higashiiwamotocho, Higashikujo, Minami Ward, Kyoto City

21-5 Higashiiwamotocho, Higashikujo, Minami Ward, Kyoto City Дата открытия: вторник, 7 октября 2025 г.

вторник, 7 октября 2025 г. Часы работы: с 9:00 до 21:00 (вход до 19:30)

с 9:00 до 21:00 (вход до 19:30) Стоимость входного билета: взрослые (18 лет и старше) от 3600 йен. *Цены меняются в зависимости от дня и времени

взрослые (18 лет и старше) от 3600 йен. *Цены меняются в зависимости от дня и времени Официальный сайт: https://www.teamlab.art/jp/e/kyoto/

Интервью, текст, фотографии и видео: Фудзи Кадзуюки (96BOX)

Фотография к заголовку: Лес резонирующих ламп teamLab Biovortex в Киото