Акихабара: центр поп-культуры Японии

Виртуальная реальность Токио 2023

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В новой статье нашей серии VR-туров по Токио мы представим вам Акихабару. Долгое время являвшийся центром продаж стереосистем, электронного оборудования и компьютерного оборудования, в последние десятилетия этот район превратился также в центр культуры отаку .

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От бытовой техники до «крутой Японии»

Произнося слово «Акихабара», большинство людей думают об электронике. Район занимает всего два квартала или один квадратный километр на западной стороне станции JR Акихабара в районе Тиёда. Тем не менее этот небольшой район, который официально входит в границы города Тайто, переполнен всеми возможными магазинами электроники: от огромных магазинов бытовой техники до крошечных лавочек, торгующих деталями электроники, которые ищут самые рьяные «маньяки».

Среди многочисленных магазинов, предлагающих аниме, игры, статуэтки и товары, связанные с кумирами поп-культуры, самой привлекающей взгляды особенностью Акихабары являются вывески, украшенные популярными персонажами. Этот центр культуры отаку, часто называемый «Акиба», в последнее время стал популярным местом для туристов со всего мира.

В начале периода Мэйдзи (1868-1912) Акихабара была расчищенным для предотвращения пожаров участком земли, так как здесь находилось святилище Акиба, посвященное защите от огня. Исходя из названия святилища и того факта, что земля была расчищена (хараппа, или «пустой участок земли» по-японски), первоначально она была известна как Акибахара или Акибаппара. Когда в этом районе появилась железная дорога, построенная станция изначально называлась Акиха-но хара. Позже это название было изменено на Акихабара, которое в итоге и сохранилось. Прозвище «Акиба», скорее всего, указывает на ее первоначальное название.

История превращения Акихабары в центр электроники начинается с нескольких магазинов радиодеталей, которые открылись напротив станции после Второй мировой войны. В послевоенный период быстрого экономического роста в Японии значительно вырос спрос на бытовую технику, такую как телевизоры и холодильники, что привело к стремительному росту числа розничных магазинов, продающих подобные товары. В 1980-х годах, когда товары «сделано в Японии» стали доминировать на рынках всего мира, путешественники со всего мира устремились в Акихабару в поисках выгодных предложений на обширный ассортимент бытовой техники по низким ценам. В ответ на это крупные ритейлеры открыли в своих магазинах прилавки беспошлинной торговли. В этот же период появились магазины деталей электроники, специализирующиеся на товарах, связанных с аниме, а также магазины подержанных вещей с разобранными деталями.

В 1994 году продажи товаров, связанных с компьютерами, превысили продажи бытовой техники, а когда в следующем году на рынке появилась операционная система Windows 95, Акихабара превратилась в «мультимедийный центр». По мере того как район становился главным поставщиком игр и самодельных компьютеров, здесь появлялись магазины, предлагающие предметы поп-культуры, которые предпочитают геймеры и компьютерные энтузиасты.

Сегодня туристы приезжают не только за покупками, но и чтобы познакомиться с культурой отаку. Одним из самых популярных мест являются мэйдо-кафе («кафе горничных»), которые зародились в Акихабаре. Официантки в этих заведениях одеты в костюмы горничных, имитирующие костюмы популярных персонажей аниме, и обращаются к клиентам милорд и миледи.

У одного из старейших и самых популярных кафе At-Home Cafe клиентура на 30% состоит из иностранцев. Одним из быстрорастущих ответвлений мэйдо-кафе являются так называемые ака кон-кафе («концептуальные кафе“), в которых женщины-официанты переодеваются в принцесс, мужчин-дворецких, ниндзя, поп-идолов и антропоморфных кошек. Около 200 магазинов в Акихабаре предоставляют широкий выбор товаров на тему воображаемых миров для удовлетворения спроса клиентов.

Отаку называют свою растущую любовь к фэнтезийным персонажам и их приключениям моэ, буквально «росток» или «бутон». Акихабара стала называться «центром отаку» и «центром моэ» в 2005 году. Именно тогда по роману «Парень из электрички» (Дэнся отоко) были сняты фильм и телесериал, что позволило привлечь внимание к ранее неизвестным «отаку Акибы». Когда слово моэ получило главный приз на конкурсе U-Can Buzzword Awards, горничные из кафе At-Home Cafe были на сцене во время церемонии награждения. 2005 был также годом, когда AKB48, вскоре ставшие идолами топ-уровня, сделали своей платформой театр в Акихабаре.

Несмотря на переход от электроприборов «сделано в Японии» к «крутой Японии», в центре электроники, которым является Акихабара, по-прежнему работают многочисленные магазины подержанных вещей, напоминающих о 1950-х, 60-х и 70-х годах. Хаотичность сочетания ультрасовременного и ретро – особый шарм Акибы. Сейчас вы можете прогуляться по её улицам и заглянуть в мэйдо-кафе, используя магию 3Д-технологии виртуальной реальности с углом обзора 180 градусов.

Фотографии предоставлены At-Home Cafe (ссылка: あっとほぉーむカフェ)

Текст Nippon.com