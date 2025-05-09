Одайба: захватывающие виды на Бэйсайд-Сити

Виртуальная реальность Токио

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Виртуальное посещение Одайбы, прибрежного торгового и развлекательного района Токио, который в последние годы быстро стал одним из самых популярных мест в мегаполисе.

Как смотреть VR-видео с обзором в 360º При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.

При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.

Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Захватывающие виды на Бэйсайд Сити

Одайба, построенная на искусственном острове в Токийском заливе, является популярным местом, принимающим миллион иностранных туристов в год. Построенная в конце 1980-х годов, Одайба оставалась заброшенной почти десятилетие.

Все изменилось, когда телевизионная компания «Фудзи тэрэби» перенесла свою штаб-квартиру из Синдзюку на Одайбу в 1997 году. Чтобы отметить переезд, сеть выпустила телевизионное полицейское шоу «Одэра дайсосасэн», известное на английском языке как Bayside Shakedown, действие которого происходит в Одайбе. Сериал стал настоящим хитом и буквально прославил этот район. Компания «Фудзи тэрэби» начала предлагать экскурсии по студии и открыла сувенирный магазин, где продаются товары. Смотровая площадка на высоте 100 метров над заливом и само футуристическое здание также стали достопримечательностями.

Обслуживаемые автоматизированной транзитной системой Юрикамомэ, торговый центр Дэкс Токио Бич и водный парк Одайбы между станциями Одайба Кайхинкоэн и Дайба открылись в одно и то же время. Эти достопримечательности привлекают молодежь и семьи, где они могут купить последние новинки моды, посмотреть фильм, провести время в крытом развлекательном центре или посетить тематический парк еды, предлагающий рамэн, шарики из осьминога такояки и многое другое.

Одной из самых привлекательных особенностей Одайбы является её расположение на пляже. Обширные виды на городской пейзаж через воду делают её обязательным местом для посещения гостям страны.

В Кайхинкоэне (Приморском парке Одайбы) посетители любят позировать для фотографий перед копией Статуи Свободы в одну седьмую размера; на фоне сверкающих городских огней легко представить, что вы перенеслись в Манхэттен. Пары съезжаются сюда, чтобы насладиться романтической атмосферой, с Радужным мостом и Токийской башней, освещенной в ночном небе.

Воды у Одайбы были тщательно очищены, чтобы стать местом проведения соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Сегодня это популярное место для морских видов спорта. Водные автобусы ходят из Кайхинкоэн, предлагая речные круизы, проходящие под Радужным мостом и поднимающиеся по реке Сумида до Асакусы в Тайто.

Синагава дайба (батарея) № 3 у подножия Радужного моста и соседняя Синагава дайба № 6 – это небольшие острова с историческим прошлым. Дайба, укрепленные острова, оснащенные пушками, были возведены вдоль побережья по всей стране в середине девятнадцатого века для защиты от американской дипломатии канонерок. Дайба в Синагаве, находясь в то время близко к правительственным учреждениям, упоминались с почтительным «о-», и название Одайба закрепилось, дав району её современное название. По иронии судьбы, эти дайба, построенные для защиты от вторжения иностранцев, сегодня заполнены посетителями со всего мира.

Одайба продолжает развиваться, и открытие многоцелевой арены запланировано на 2025 год. Непрерывная трансформация района преподносит новые сюрпризы с каждым посещением.

Репортаж и текст Nippon.com