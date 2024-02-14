Мисс Япония-2024, родившаяся в Украине, отказалась от титула в связи с её отношениями с женатым мужчиной

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Сиино Каролина

Мисс Япония 2024, украинка по происхождению и натурализованная японка, объявила, что отказывается от своего титула после того, как японский еженедельник «Сюкан бунсюн» сообщил, что у неё были романтические отношения с женатым мужчиной. По данным журнала, он – известный японский врач, очень влиятельный в социальных сетях.

Организаторы конкурса заявили, что в этом году титул «Мисс Япония» останется вакантным.

Сиино Каролина, 26 лет, родилась в Тернополе. Она приехала в Японию в возрасте 5 лет и получила японское гражданство в 2022 году. Сейчас она живёт в Нагое.

Когда 22 января она получила титул «Мисс Япония», мнения относительно целесообразности разделились. В день своей коронации она сказала: «Для меня это как сон. Иногда было трудно быть японкой из-за расовых барьеров, но на этот раз мне это удалось, и это наполняет меня радостью. Я чувствую огромную благодарность».

(Отрывок из статьи Kyodo News, переведенный Nippon.com)

Оригинал статьи на сайте Kyodo News