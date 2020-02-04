Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?

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Новый тип вируса, впервые замеченный в китайском городе Ухань, держит весь мир в напряжении. Удастся ли в Японии сдержать его распространение в год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио? Мы приводим краткий разбор ситуации и перспектив.

Вспышка нового коронавируса в Ухане

Китайское правительство объявило об обнаружении нового коронавируса 9 января, а через три недели с небольшим он распространился по всей стране и за ее пределами, и на 3 февраля уже более чем 17 000 человек было инфицировано во всём мире, что привело к 360 смертельным исходам.

Коронавирусы распространяются среди людей и животных. Предыдущие вспышки включают тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), который впервые возник в Китае в 2002 году, и Ближневосточный респираторный синдром (MERS), который распространился из Саудовской Аравии в 2012 году и вызвал эпидемию в Южной Корее в 2015 году. SARS инфицировал 8000 человек и убил 774 человека во всём мире, в то время как MERS заразил 2500 человек и убил 858 человек. Поскольку число инфекций, вызванных уханьским коронавирусом, превысило оба этих показателя, ситуация с каждым днем ​​становится все более серьёзной.

В географически растянутом городе Ухань с населением в 11 миллионов человек проживает больше людей, чем в центральном Токио. Считается, что вспышка произошла на оптовом рынке морепродуктов, где также продавали живых животных, и этот рынок был закрыт. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение этой болезни, китайское правительство остановило транспорт в Ухане и прилегающих районах, фактически введя блокаду. Однако почти половина населения города разъехалась в сезон главных праздников китайского Нового года 24 января. По мере того, как они путешествовали по Китаю, а также в Японию и другие страны, число инфицированных людей постоянно увеличивалось.

Первая инфекция от человека к человеку в Японии

Фондовые рынки упали во всем мире, поскольку вспышка сказывается на мировой экономике. В дополнение к немедленным мерам безопасности, связанным с вирусом, Япония сталкивается с необходимостью взять под контроль проблему перед Олимпийскими и Паралимпийскими играми этим летом в Токио. Япония планирует принять 40 миллионов иностранных гостей в этом году и хочет обуздать инфекцию до начала Олимпиады в июле.

28 января в Японии был обнаружен инфицированный водитель автобуса, который перевозил туристов из Уханя, а на следующий день у гида автобуса была подтверждена пневмония от коронавируса. Водитель не посещал Китай, так что это был первый случай распространения коронавируса от человека к человеку в Японии.

С 29 по 31 января японские граждане в Ухане были доставлены домой в Японию на зафрахтованных правительством самолетах. Было обнаружено, что некоторые из них были заражены.



Граждане Японии, прилетевшие из Уханя домой, беседуют с представителями прессы в аэропорту Ханэда 29 января 2020 г. (© Jiji)

Сложности прогнозирования

Профессор Ивата Кэнтаро из отдела инфекционных болезней в Университетской клинике Кобе имеет опыт работы в Пекинской клинике. «Сейчас решающий момент, – говорит он, – после которого станет ясно, будет ли инфекция распространяться, или её остановят».

Профессор отмечает, что если удастся сдержать инфицирование от людей, въезжающих в страну и тех, кто находился рядом с ними, это предотвратит эпидемию. «Но если число пациентов увеличится до десятков или сотен, ситуация станет такой, как сейчас в Ухане». Непосредственной задачей является предотвращение роста числа инфицированных людей.

На встрече представителей правительственных министерств и ведомств кто-то предложил изолировать всех вернувшихся из Уханя на определённый период. Однако Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения заявило, что принуждать людей без симптомов к карантину незаконно, это нарушает права человека. Министерство попросило вернувшихся из Уханя японцев, не имеющих симптомов, измерять температуру тела каждый день и воздерживаться от выхода из дома в течение двух недель, чтобы быть уверенными в их здоровье во время инкубационного периода.



Профессор Ивата Кэнтаро из клиники Университета Кобе (предоставлено клиникой Университета Кобе)

Профессор Ивата говорит: «В целом хорошо, что правительство установило 14-дневный период наблюдения. По отношению к вернувшимся люди должны вести себя нормально». Он подчёркивает, что нет необходимости предпринимать какие-либо необычные действия или меры предосторожности.

На вопрос о том, удастся ли подавить инфекцию в Японии до лета, Ивата отвечает: «Трудно делать какие-либо прогнозы. Эпидемия SARS закончилась, но вирус свиного гриппа 2009 года всё ещё существует более чем десятилетие спустя». Ввиду существования многих неизвестных факторов специалисты не могут делать никаких суждений относительно уханьского коронавируса и должны сосредоточиться на сборе дополнительной информации.

Избегайте стресса

Профессор Ивата был в Пекине, когда эпидемия SARS была в самом разгаре в 2003 году. «Любой из пациентов с температурой потенциально мог оказаться инфицированным SARS, поэтому они находились в состоянии сильного стресса, когда я их осматривал. Но даже при том, что тысячи людей были заражены SARS, повседневная жизнь города осталась прежней. Китай – огромная страна, а Пекин – большой город».

Ивата дает следующий совет по профилактике инфекции. «Это очень простой и очевидный совет, но достаточно спать и отдыхать, избегать переутомления и чрезмерного стресса, а также принимать сбалансированную пищу». Ключевые меры, как и с большинством болезней, передающихся через воздух, это поддерживать гигиену путём мытья рук с мылом, полоскать горло и избегать прикосновения ко рту и носу.

Пока что никакого лекарства для борьбы с коронавирусом не существует, но для заражения недостаточно просто разминуться на улице с инфицированным человеком. Для инфекции нужен продолжительный контакт, и профессор Ивата говорит: «Важно избегать чрезмерного беспокойства и вести здоровый образ жизни».

Фотография к заголовку: Скорая помощь в Ухане доставила пациента, предположительно заражённого новым коронавирусом, Китай, 30 января 2020 г. (© Hector Retamal, AFP, Aflo.)